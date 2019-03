PST har pågrepet Waras samboer etter brann i familiens bil

- PST har i dag siktet Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen for overtredelse av straffelovens 225, altså å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse klokken 16.

Siktelsen handler om brannen i familiens bil søndag. Siktelsen for falsk anmeldelse har en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil et år.

- Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, sa Bjørnland.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Tor Mikkel Wara holder pressekonferanse om saken klokken 16.45.

UNDERSØKER: Krimteknikere sikret en rekke spor ved boligen til Wara torsdag ettermiddag. Foto: Truls Aagedal / NRK

Pågrepet torsdag

Politiet mener at Bertheussen ville gi inntrykk av at brannen var påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

- Hun er kun siktet for den siste hendelsen 10. mars, men det er ikke unaturlig å se om det er noen sammenheng mellom denne hendelsen og tidligere hendelser, sier Bjørnland.

Justisministerens samboer ble pågrepet og siktet torsdag, og har vært i avhør. PST mener ikke det er nødvendig å fremstille henne for varetektsfengsel.

PST-sjefen understreker at politiet etterforsker de andre hendelsene også, og at de vil etterforske bredt. Her er en kort video som viser de fem anslagene mot familiens hjem:

Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo

Ransaker boligen

Oslo tingrett har i dag besluttet at Wara og samboerens felles bolig kan ransakes.

- Retten finner således at det foreligger skjellig grunn til mistanke for det Bertheussen er siktet for, sier Bjørnland.

Ved 15.40-tiden var teknikere fra Oslo politidistrikt utenfor Waras eiendom og gjennomførte undersøkelser.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært under sterkt press for å oppklare saken. Hele det politiske Norge har vært samstemt i fordømmelsen av anslagene mot Justisministeren, og en rekke politikere har uttalt at de håper saken har høy prioritet.

- Ikke snakket med Wara

På spørsmål fra pressen, sa Bjørnland at PST ikke har forholdt seg til Tor Mikkel Wara i rollen som justisminister - og dermed formelt den øverste leder for justissektoren i Norge.

- Vi har ikke hatt noe kontakt med Wara vedrørende det som gjelder hans samboer. Vi er uavhengig som påtalemyndighet og er sånn sett ikke underlagt justisministerens føringer på det området, sier Bjørnland.

Hun kunne heller ikke svare på hvordan Wara reagerte på siktelsen mot samboeren.

- Det kjenner ikke jeg til. Han er ikke orientert av oss, svarte PST-sjefen.

Etterforsket teaterstykke

PST har etterforsket først sammenhengen mellom Pia Maria Rolls teaterstykke «Ways of Seeing» og truslene og angrepene mot justisminister Tor Mikkel Wara.

Roll og de andre skaperne bak «Ways of Seeing» ble i desember anmeldt av Waras samboer, kort tid etter at det ble utført omfattende hærverk mot boligen til justisministeren og Bertheussen.

Forestillingen hadde smugfilmet boligene til Wara og flere personer med tilknytning til Frp og Resett og brukt opptakene i forestillingen.