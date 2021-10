Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Det er endelig tid for semifinale i Stjernekamp! Tre deltakere skal bli til to, og det skal avgjøres gjennom konkurranse i sjangrene storband og musikal. Det blir også storfint besøk i kveld: Selveste KORK skal akkompagnere Alexandra Rotan, Bjørn Tomren og Carina Dahl.

I storband blir det pomp, prakt og finstas i fokus, så her gjelder det å ta scenen på samme måte som de gamle legendene gjorde det i hine, hårde dager. Spesielt Bjørn Tomren har jo vist en helt spesiell evne til å eie scenen, og i kveld blir antagelig intet unntak.

I musikalsjangeren er det viktig å huske at man formidler en historie, så her skal også skuespillerevnene settes på prøve. Flere artister som allerede har røket ut hadde nok likt å være her i kveld, og av de tre gjenværende deltakerne er det vel ingen som kan hevde å være på hjemmebane her.

ÅPNINGSNUMMER

Alexandra, Bjørn & Carina: «It's Not Unusual»

Artist: Tom Jones (1965)

Av: Les Reed, Gordon Mills

FRA VENSTRE: Alexandra Rotan, Bjørn Tomren og Carina Dahl på en sceneprøve for Stjernekamp 2021, fredag 22. oktober. Foto: Julia Marie Naglestad

STORBAND

1. Bjørn Tomren: «You Make Me Feel So Young»

Artist (versjon): Frank Sinatra (1956)

Av: Josef Myrow, Mack Gordon (1946)

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

2. Carina Dahl: «I Get a Kick Out of You»

Artist: Frank Sinatra (1954), originalversjon Ethel Merman (1934)

Av: Cole Porter

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

3. Alexandra Rotan: «New York, New York»

Artist (versjon): Lady Gaga (2015) - originalversjon Liza Minnelli (1977), også kjent med Frank Sinatra (1980)

Av: Fred Ebb, John Kander

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

MUSIKAL

1. Bjørn Tomren: «Moon River»

Fra «Breakfast at Tiffany's» (1961)

Av: Henry Mancini, Johnny Mercer

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

2. Carina Dahl: «This Is Me»

Fra «The Greatest Showman» (2017)

Av: Benj Pasek, Justin Paul

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

3. Alexandra Rotan: «Never Enough»

Fra «The Greatest Showman» (2017)

Av: Benj Pasek, Justin Paul

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK