Saloon Stjernekamp åpner i kveld

Sett på cowboygryta og slå opp saloondørene for nå skal det handle om å formidle den amerikanske præriens klassiske toner! Men det er jo aldri så lett som det kanskje virker.

Tradisjonelt sett har country- og americanamusikken beskrevet livsomveltende sorg, lovløshet og utenforskap, mens den i nyere tid har blitt tilgriset av enfoldige poplåter om pickuper, rifler og grillings. Har artisten på seg cowboyhatt, er det country.

Uansett skal det formidles riktig: Man må forstå sjangerens særegenheter, tradisjoner og triks, og da holder det ikke bare å være en teknisk god vokalist.

Countrylåter er (var) ofte fulle av mening og budskap, så for å være en god countryartist gjelder det altså å formidle sterkt.

Til min store glede registrerer jeg at det er relativt få representanter for den moderne countrymusikken på menyen i kveld, så her er det bare å lade seksløperen og sette tenna i maiskolben – det er klart for countrykveld i Stjernekamp!

1. Carina Dahl: «Redneck Woman»

Artist: Gretchen Wilson (2004)

Av: John Rich, Gretchen Wilson

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

2. Bjørn Tomren: «My Rifle, My Pony and Me»

Artist: Dean Martin & Ricky Nelson (1959)

Av: Dimitri Tiomkine, Paul Francis Webster

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

3. Jorun Stiansen: «Honey, I'm Home»

Artist: Shania Twain (1998)

Av: Robert John Lange, Shania Twain

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

4. Marius Roth Christensen: «Annie's Song»

Artist: John Denver (1974)

Av: John Denver

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

5. Heidi Ruud Ellingsen: «Crazy»

Artist: Patsy Cline (1961)

Av: Willie Nelson

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

6. Anna-Lisa Kumoji: «9 to 5»

Artist: Dolly Parton (1980)

Av: Dolly Parton

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

7. Alexandra Rotan: «When I Get Where I'm Going»

Artist: Brad Paisley feat. Dolly Parton (2005)

Av: George Teren, Rivers Rutherford

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

