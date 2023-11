Anmeldelsen oppdateres fortløpende under sending ..

Nå gjelder det! Odd-René Andersen og Mari Bella skal kjempe horn mot horn i kampen om å bli vinneren av høstens sesong av Stjernekamp.

Som vi vet kan det skyte ordentlig fart på enhver karriere, og i så måte må vi si at det nok er Mari Bella som trenger denne seieren mest – Odd René har tross alt holdt på i over 30 år allerede.

Det har også gitt han en stor fordel i denne konkurransen, så det er på ingen måte en overraskelse at det er akkurat han som står her i kveld.

Det er hakket mer overraskende at Mari Bella står her, en artist som ikke engang var påtenkt da Odd René dominerte scener over hele landet. Hun har like fullt imponert både eksperter og seere med en glitrende vokalteknikk, og har vist seg som en svært allsidig og tilpasningsdyktig sanger.

Derfor det definitivt fortjent at det er hun som skal måle krefter med den gamle ringreven fra Fredrikstad i kveld.

Finalen er tredelt og åpner med en duett, der de gamle Stjernekamp-favorittene Ingeborg Walther og Adam Douglas skal bidra. Deretter skal artistene vise seg fram med en egenkomponert låt før det hele avsluttes med hver sin finalelåt.

Dette blir nervepirrende!

Duett med en tidligere Stjernekamp-artist:

1. Mari Bella med Ingeborg Walther: «Säg mig var du står»

Av Zara Larsson og Carola (2020)

Foto: Jonathan Kise / NRK

2. Odd Rene Andersen med Adam Douglas: «Everyone Needs A Friend»

Av Dance With a Stranger (1988)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Egen låt:

1. Mari Bella: «LOVE ME / HATE ME» (2023)

Foto: Jonathan Kise / NRK

2. Odd René Andersen: «Meliza» (2010)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Finalelåt:

1. Mari Bella: «Euphoria»

Av Loreen (2012)

Foto: Jonathan Kise / NRK

2. Odd René Andersen: «Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)»

Av Stevie Wonder (1970)

Foto: Jonathan Kise / NRK