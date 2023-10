Klart for semifinale i Stjernekamp!

Anmeldelsen oppdateres fortløpende under sending ...

Nå er vi snart i mål! I kveld får vi servert semifinalen i høstens Stjernekamp, og kun Mari Bella (19), Odd René Andersen (55) og Aleksander With (36) gjenstår i konkurransen.

Mari Bella og Odd René er de aller beste vokalistene, mens Aleksander har imponert publikum med sin allsidighet og imponerende tolkninger gjennom hele høsten.

I kveld skal de tre gjenværende håpefulle konkurrere i musikal, en sjanger jeg mistenker passer alle tre relativt godt.

Mari Bella har blitt kalt Disney-vokalist gjennom hele sesongen, mens Odd René er en scenevant veteran som virker å ha god kontroll på rolleformidling.

Jeg har dessuten lært å aldri avskrive Aleksander - han har imponert i nær sagt alle sjangre, og det forbauser meg ikke om han gjør det i kveld også.

Det er ikke bare musikalsjangeren deltakerne skal forsøke seg på i kveld – den faste eksperten Christine Dancke har også snekret sammen en hemmelig oppgave.

Her skal gjengen tolke tre norske poplåter fra nyere tid.

Av røpehensyn velger jeg å ikke avsløre for mye her, men det blir nok spesielt tøft for Odd René!

Jeg spår ham likevel en komfortabel finaleplass, men blir det mot Mari Bella eller Aleksander With?

Det finner vi straks ut, når deltakerne går på scenen til kveldens Stjernekamp!

Musikal

1. Odd René Andersen: «You´ll Never Walk Alone»

fra «Carousel» (1945)

Foto: Jonathan Kise / NRK

2. Aleksander With: «A Million Dreams»

fra «The Greatest Showman» (2017)

Foto: Jonathan Kise / NRK

3. Mari Bella: «Defying Gravity»

fra «Wicked» (2003)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Christine Danckes utfordring – norsk pop

1. Odd René Andersen: «Strangers»

av Sigrid (2017)

Foto: Jonathan Kise / NRK

2. Aleksander With: «Blod»

Jon Ranes (2022)

Foto: Jonathan Kise / NRK

3. Mari Bella: «Perfekt»

Bendik (2018)

Foto: Jonathan Kise / NRK