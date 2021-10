Carina Dahl er ute av Stjernekamp: – Jeg er stolt og glad

– Det er helt greit. Dette har vært over alt forventning og jeg er så stolt og glad. Det viktigste for meg er å vise andre at de må tørre og inspirere andre, sa Carina Dahl under sendingen da da ble kjent at hun ikke kom til finalen i Stjernekamp 2021.

– Jeg har fått vært med på hele reisen jeg ønsket og har fått vist meg fram i mange sjangre, sa Dahl til NRK rett etter sending.

– Du slet med stemmen en periode, hvordan føles det å likevel komme helt til semifinalen?

– Jeg kjenner jo nå på tampen at jeg er sliten i stemmen ennå. Jeg har en hes stemme med litt skjeve stemmebånd, så det tærer på. Men nå kan jeg hvile stemmen og slappe av litt.

De tre semifinalistene startet kvelden med et felles åpningsnummer, før de gyvet løs på kveldens utfordringer – storband og musikal med kringskastingsorkesteret i ryggen.

Soul- og storbandmannen Odd René Andersen og musikalartist, skuespiller og komiker Henriette Steenstrup var ukens coacher og meddommere. I tillegg til fast dommer Mona B. Riise.

– Det gikk vel som det måtte gå i semifinalen. Carina lå alltid et lite knepp bak Alexandra og Bjørn, men har virkelig hatt en fantastisk utvikling i denne høstens Stjernekamp. Hun fortjener virkelig honnør. Jeg syns også det er ekstra godt å se den ganske utypiske deltakeren Bjørn Tomren i finalen - om han vinner, blir jeg skikkelig glad på konseptets vegne, sa NRKs anmelder Espen Borge etter sending.

Sinatra + Sinatra + Sinatra = ?

Første person i ilden var Bjørn Tomren med Frank Sinatras klassiker «You Make Me Feel So Young».

1. Bjørn Tomren: You Make Me Feel So Young Artist (versjon): Frank Sinatra (1956) Av; Josef Myrow, Mack Gordon (1946) Du trenger javascript for å se video. 1. Bjørn Tomren: You Make Me Feel So Young Artist (versjon): Frank Sinatra (1956) Av; Josef Myrow, Mack Gordon (1946)

– Utrolig deilig og presist. Dritbra! Hadde du lagt den ned litt?, sa ekspertdommer Andersen til mannen med den mørke stemmen.

– Å herregud, så fint å høre på, sa Mona B. Riise.

Også Carina Dahl valgte Sinatra. Denne gangen «I Get a Kick Out of You». Det vil si, låta er skrevet av ringreven Cole Porter, men Francis Albert Sinatra (som han egentlig heter) sin versjon er en av de mest kjente.

Hun fikk varme ord for sin fremførelse.

Carina Dahl: I Get a Kick Out of You Artist: Frank Sinatra (1954), originalversjon Ethel Merman (1934) Av: Cole Porter Du trenger javascript for å se video. Carina Dahl: I Get a Kick Out of You Artist: Frank Sinatra (1954), originalversjon Ethel Merman (1934) Av: Cole Porter

Og så var det Alexandra Rotan sin (storby)tur med turistsviska «New York, New York». Originalversjonen ble fremført av Liza Minelli i 1977, men Sinatra sin versjon er nok den mest kjente. Selv om Rotan hevder å fremføre versjonen som Lady Gaga gjorde i 2015.

– Frank hadde vært stolt av deg, sa Steenstrup som en del av et svært begeistret dommerpanel.

Alexandra Rotan: New York, New York Artist (versjon): Lady Gaga (2015) - originalversjon Liza Minnelli (1977), også kjent med Frank Sinatra (1980) Av Fred Ebb, John Kander Du trenger javascript for å se video. Alexandra Rotan: New York, New York Artist (versjon): Lady Gaga (2015) - originalversjon Liza Minnelli (1977), også kjent med Frank Sinatra (1980) Av Fred Ebb, John Kander

Musikala-la-land

«Breakfast at Tiffany's» heter den kjente filmen der sangen «Moon River» blant annet ble kjent. I dag var det Bjørn Tomren som skulle synge den – og gjøre Mona B. Riise svært berørt:

– Du synger den nå naturlig. Det rører meg veldig, sa en tårevåt dommer.

– Den er noe helt unikt med stemmen din. Jeg ønsker meg stemmen din til jul, sa Steenstrup.

Bjørn Tomren: Moon River Fra: Breakfast at Tiffany's (1961) Av: Henry Mancini, Johnny Mercer Du trenger javascript for å se video. Bjørn Tomren: Moon River Fra: Breakfast at Tiffany's (1961) Av: Henry Mancini, Johnny Mercer

Også Carina Dahl hadde valgt en sang fra en film; «The Greatest Showman».

Hennes fremførelse av «This Is Me», som i filmen ble sunget av en dame med skjegg, gjorde Henriette Steenstrup svært begistret:

– Jeg elsker deg!, sa hun som selv hadde vært med å coache henne.

– Jeg tror du på deg. Du synger med følelsene, sa Andersen.

Carina Dahl: This Is Me Fra The Greatest Showman (2017) Av: Benj Pasek, Justin Paul Du trenger javascript for å se video. Carina Dahl: This Is Me Fra The Greatest Showman (2017) Av: Benj Pasek, Justin Paul

Og jada, nok en gang skulle vi til filmens verden. Og jada, nok en gang skulle vi til samme film som i forrige nummer: «The Greatest Showman».

«Never Enough» het sangen Alexandra Rotan hadde valgt. En sang med mildt sagt store følelser.

– Du forteller oss en historie. Og det ser så enkelt ut, sa Andersen som slet med å holde tårene tilbake.

– I alle mine år som stjernekamp-dommer har jeg aldri sett en så ung artist som er så god i alle sjangre, sa Mona B. Riise.