Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Etter forrige ukes operakveld er det tradisjonen tro lagt ut enda en gigantisk hindring på deltakernes vei mot finalen.

Hiphop-kvelden er ofte en pinlig affære for flere av stjernene, og kveldens program er sannsynligvis intet unntak.

På hiphop-kvelden gjelder det å ha kontroll på utfordrende tekst, flyt og attityde, og det er kanskje ikke alltid like lett for en stakkars operasanger, for eksempel. I tillegg skal man ut i en gruppeoppgave der to ikoniske låter fra Eurovision-historien skal tolkes.

Da gjelder det å snu attityden fra tøff og beinhard til leken og løssluppen. Ingen enkel øvelse, altså!

Nå begynner dessuten konkurransen å tetne seg til, og etter forrige ukes, etter min mening, svært ufortjente utstemming av Anna-Lisa Kumoji på country-kvelden, er det bare seks deltakere igjen. Det blir svært spennende å se hvem det blir som snubler i denne enorme fellen på veien mot finalen.

Vi gleder oss!

Alexandra Rotan: «All I Do Is Win»

Med: Khaled fT. T-Pain, Ludacris, Rick Ross and Snoop Dogg (2010)

Av: Christopher Bridges, Calvin Broadus, Johnny Mollings, Lenny Mollings, William Roberts II)

Alexandra Rotan – «All I Do Is Win» Du trenger javascript for å se video.

Rotan viser seg både som en habil refrengvokalist og rapper her – bærer hele låta mutters alene med svært få problemer. Dette var mer enn jeg våget å håpe på. Ludacris' sitt vers på denne låta er ikke barnemat akkurat, og det er ekstremt lett å gjøre seg bort. Hun klarer også overgangen til Rick Ross' mye sløyere vers uten å virke bortkommen.

Helt perfekt, rett og slett!

Jorun Stiansen: «Get Ur Freak On»

Med: Missy Elliott (2001)

Av: Melissa Elliott, Tim Mosley

Marius Roth Christensen: «California Love»

Med: 2Pac ft. Dr. Dre and Roger Troutman (1995)

Av: Tupac Shakur, Andre Young

Bjørn Tomren: «Long Time Coming»

Med: A-F-R-O ft. Marco Polo (2017)

Av: James Gutierrez, Marco Bruno

Heidi Ruud Ellingsen: «(Æ gir mæ nu) Faen»

Med. Tungtvann (2000)

Av: Even Brenna, Thomas Knudsen, Pål Myran-Håland, Lars Sandness

Carina Dahl: «The Monster»

Med: Eminem ft. Rihanna (2013)

Av: Marshall Mathers, Bleta Rexha, Robyn Fenty, Aaron Kleinstub, Jon Bellion, Bryan Fryzel, Maki Athanasiou

Gruppeoppgaver:

Marius, Bjørn og Carina: «Dschinghis Khan»

Med: Dschinghis Khan (1979)

Av: Ralph Siegel, Bernd Meinunger

«Dschinghis Khan» kom på fjerdeplass i ESC-finalen i 1979. Foto: NRK

Alexandra, Heidi og Jorun: «Dancing Lasha Tumbai»

Med: Verka Serduchka (2007)

Av: Andriy Danylko

«Dancing Lasha Tumbai» kom på andreplass i ESC-finalen i 2007. Foto: Promo

