Gir seg som direktør for Olavsfest

Petter Myhr går av som direktør for Olavsfest neste år, skriver Adresseavisen. Han har vært sjef for festivalen i ni år, og neste år blir hans siste. – Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått lov til å prege denne festivalen over en så lang periode. Nå er tiden inne for at andre tar over stafettpinnen, sier Myhr til avisen.