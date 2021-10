– Føler eg er på djupt vatn

Kistefos-museet vant do-krangel

Et dansk arkitektfirma må betale Kistefos-museet 9,2 millioner kroner i erstatning etter at toalettene på museet ble mye dyrere enn budsjettert. Tingretten konkluderte med at det var gitt en prisgaranti, skriver Dagens Næringsliv. Arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) må i tillegg betale sakskostnader på nesten 2 millioner kroner.

Kistefos-eier Christen Sveaas sier til Ringerikes blad at målet var at toalettene skulle være så kule at folk ville komme til Kistefos-museet bare for å gå på do.