Timingen kunne knapt ha vært bedre. På tampen av pandemien, midt under Putin-krigen, medio november, kommer den andre boken hennes, «Lyset i oss alle».

Som et svar på ropet om en smule lys og inspirasjon i hverdagen.

Dette er altså oppfølgeren til salgs­suksessen «Becoming Michelle Obama», på norsk: «Min historie».

Den fortalte hvordan hun gikk fra en oppvekst i et røft nabolag på sørsiden av Chicago, via prestisje­utdannelse og topp­jobber, til hun endte som første­dame i Det hvite hus.

Utgangspunktet for oppfølgeren er vanskeligere. Løsningen har vært å finne i en slags hybrid­form.

Oppskrift på å takle motgang

«Lyset i oss alle» er dels selv­biografi, dels selvhjelps­bok. Her får du Michelle Obamas livs­tips, oppskriften på hvordan du skal takle motgang og prøvelser. Illustrert ved pedagogiske anekdoter fra hennes eget liv.

Budskapet i boken er tydelig og amerikansk: Du er god nok! Tro på deg selv!

Suksess­historien hennes kjenner vi. Den blir på kjent vis balansert opp med betroelser om sårbarhet og utenforskap, og tvil på egne evner.

Selv om hun kan oppfattes som en super­kvinne, betror hun oss sine svakheter. Obama forteller at hun kunne ligge våken om natten fordi hun føler at hun ikke strekker til.

LAVMÆLT OG HØFLIG: Michelle Obama måtte lære seg å tone ned engasjementet sitt for å takle politiske fiender. Foto: Andrew Harnik / Ap

Hevelse gjør mester

Naturligvis har hun blitt utsatt for rasisme, sexisme. Dessuten var hun altfor høy, 180 cm i sekstenårs­alderen.

Av de politiske fiendene blir hun kalt overambisiøs, hissig. Hun er «Mad as hell-Michelle».

Hun lærer seg at hun må tone ned temperamentet og engasjementet, som et taktisk grep. Hun får mer gjort ved å være lavmælt og høflig.

Hun lanserer slagordet When they go low, we go high.

Det vil si, ikke senk deg til deres nivå. Hev deg over det!

Et godt livstips. Og noe som naturligvis er lettere sagt enn gjort i den politiske gjørme­brytingen som er amerikansk politikk.

Pludring og politikerpreik

Stilen her varierer fra den politiske talen til talkshow-betroelsen, den veksler mellom det storslagne og det intime.

Språket er krydret med talende sammen­ligninger. Her er det stormer du skal trosse, reiser du skal legge ut på og motbakker og fjell som skal bestiges. Eller som i dette sitatet:

Raseri kan bli en skitten frontrute. Forurettelse er som et ødelagt ratt. Skuffelsen kommer bare til å sitte furtende og unyttig i baksetet. Hvis du ikke gjør noe konstruktivt med dem, vil de føre deg rett ut i en grøft. «Lyset i oss alle» av Michelle Obama

Det merkes at hun har fått hjelp av sine proffe tale­skrivere. Og preget av nære betroelser og politisk talekunst lover godt for lydbok­versjonen.

Innimellom synes jeg nok den emosjonelle peptalken og det konkrete bildespråket går litt over styr:

Hver gang vi tar en annen sjel i hånden og verdsetter en del av historien hen forsøker å fortelle, anerkjenner og bekrefter vi to sannheter samtidig: Vi er ensomme, men vi er ikke alene. «Lyset i oss alle» av Michelle Obama

Dette er muligens en fin tanke og, sannsynligvis, et godt budskap, i en formulering som harker og halter.

Best når hun er konkret

Michelle Obama er ikke dårlig som politisk taler og livs­coach. Men det jeg liker best, er de konkrete episodene og anekdotene.

Jeg kommer for eksempel til å huske at hun sitter og panikk­shopper på nettet de første ukene av pandemien. I tillegg til hermetikk og toalettpapir oppdager hun at hun har bestilt et par strikke­pinner.

Så sitter Michelle Obama rett og slett og strikker seg ut av den første pandemi-­apatien.

Og naturligvis får hun et aldri så lite livsråd ut av denne anekdoten også. Om hvordan det kan være fint å utføre enkle, konkrete gjøremål når verden er ute av lage, noe den jo er stadig vekk.

Hyller det folkelige

Jeg tror ikke jeg røper for mye om jeg avslører at ingen av livs­rådene i boka er spesielt originale.

Men hvor originale vil du egentlig ha livsrådene dine?

Ta vare på vennene dine, hold familien samlet. Jobb hardt, lojalt og målrettet. Finn en passe balanse mellom fornuft og følelse. Finn glede i de små ting. Og dyrk forholdet til partneren din, enten han er president eller ikke.

Dette er en hyllest til solide, folkelige amerikanske dyder: målrettethet, arbeidsomhet, og samhold. Troen på framskritt og hardt arbeid, til tross for at det kan virke håpløst.

Integriteten redder prosjektet

«Lyset i oss alle» kunne lett ha gått til bunns i pompøs politisk retorikk, inspirerende slagord og talkshow­-pludder. Og det gjør den nesten, til tider.

Men det som redder prosjektet, for min del, er rett og slett personligheten til Michelle Obama som skinner igjennom, integriteten hennes.

Hun er, når alt kommer til alt, tidligere amerikansk første­dame. En førstedame som ikke har glemt hvor hun kommer fra.

