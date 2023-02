Seks bøker barna vil sluke i vinterferien

For mange betyr vinter­ferie hytte, ski, brett­spill og bøker. Sånn var det i alle fall før skjermene gjorde sitt inntog.

Men hvilke bøker fenger barn i 2023? Det er slett ikke sikkert at de bøkene du selv likte som barn, faller i smak hos dagens unge lesere.

Vi har derfor valgt ut en bunke av årets bøker som effektivt tar i bruk virke­midler dagens barn kan kjenne igjen både fra TV-serier, filmer eller spill.

Dramatikk er en fellesnevner. Slående illustrasjoner likeså, eller et språk der litterære bilder dominerer. Dessuten er eventyret tilbake for fullt, etter mange år med realistiske fortellinger med alvors­tung slag­side.

Så, vær så god, her er seks velvalgte lese­tips blant de nyeste barne­bøkene – i ikke-prioritert rekkefølge:

Trigger rettferdighets­sansen

Tittel: «Cash money»

«Cash money» Forfatter: Arne Svingen

Arne Svingen Forlag: Gyldendal

Gyldendal Sjanger: Roman

Roman Aldersgruppe: 9 – 12 år

Stadig flere bøker for barn som er gamle nok til å lese selv, fokuserer på fengende illustrasjoner, for å få de svakeste leserne med. Det er vel og bra, men sterkere lesere må også få sitt.

Arne Svingen er en av Norges mest produktive og mest leste barnebok­forfattere. Han skriver spennings­bøker, lettleste humor­bøker, hardt­slående ungdoms­romaner og altså skikkelig gode barne­bøker som ofte tematiserer forskjellene mellom de som har mye og de som har lite.

Med «Cash Money» har han levert en suggererende historie om den rike vestkant­gutten som på et blunk blir lutfattig, da hans finans­akrobat av en far taper alt.

Der den gode moralen om at ekte vennskap betyr mer enn kjøpte og at godene er til for å deles kan bli i meste laget for en voksen leser, er jeg ikke i tvil om at budskapet slår an hos mål­gruppen. Fortellingen viker ikke unna drøye svik eller idealiserende helte-tegninger.

Den scorer på aktualitet, spenning, rettferdighets­sans og aktivisme. Når sosiale medier også tas i bruk, blir gjen­kjennelsen stor. En tjukk bok på 240 tett­pakkede sider som trekker leserne med «to the bitter end».

Venter med hjertet i halsen

Tittel: «Dragens øye 3»

«Dragens øye 3» Forfatter: Cha Sandmæl

Cha Sandmæl Forlag: Egmont Story House

Egmont Story House Sjanger: Tegneserie

Tegneserie Aldersgruppe: 9 – 12 år

Den tredje boken i «Dragens øye»-serien stopper på et så dramatisk tidspunkt, at jeg er sikker på mange lesere venter på neste bok med hjertet i halsen. Og den kommer, men først til høsten.

Aske­alven Kha var sett ut til å bli familiens neste leder. Men det var før hennes misunnelige kusine Lyra ranet til seg forbudt magi og utkonkurrerte Kha i tevlingen om å bli den utvalgte.

Nå gjemmer Kha seg på overflaten – alvene bor under jorden – og Lyra har satt seg fore å drepe henne.

Kha omtaler seg selv som hen. Også flere bi­personer er ikke-binære. Men seksuell legning blir ikke problematisert, mangfoldet er bare noe som finnes, som en naturlig del av universet.

Det er bra, det samme er Sandmæls valg om å gjengi flere av hoved­personene som kraftfulle og omfangsrike, fremfor som sterile sylfider.

Venn­skap og lojalitet settes på prøve i en forrykende serie, der forfatteren også gir tegne­tips til leserne og til og med publiserer et lite utvalg av lesernes egne illustrasjoner.

Perfekt til høytlesning

Tittel: «Ridderne tar gull»

«Ridderne tar gull» Forfatter: Bjørn F. Rørvik

Bjørn F. Rørvik Illustratør: Camilla Kuhn

Camilla Kuhn Forlag: Cappelen Damm

Cappelen Damm Sjanger: Billedbok

Billedbok Aldersgruppe: 6 – 9 år

Tull og tøys er det første jeg forbinder med Bjørn F. Rørvik. Og en enorm, sprudlende fantasi. Den får han utløp for også i denne andre fortellingen om de to små ridderne og prinsesse Begonia.

Denne gangen er rammen temmelig velkjent; en ridder­turnering! Men ridderne som skal delta, er de mest pysete du kan tenke deg.

Og prinsessen, som nektes å være med fordi hun er jente, er den eneste som virkelig kunne lagd vei i vellinga. Vi aner vider­verdigheter og renke­spill før prinsessen får det som hun vil.

Dialogen er en driver i denne temmelig tekst-tunge boken, som nettopp ikke blir tung, siden fortellingen er stappfull av følelser i alle ledd. Camilla Kuhn skaper både karikaturer og helter med sine ekspressive illustrasjoner.

Ypperlig høytlesnings­bok, især hvis oppleseren har et snev av skuespiller­talent.

Kan bli leser-favoritt

Tittel: «Loke»

«Loke» Forfatter: Louie Stowell

Louie Stowell Oversetter: Vibeke Ekeland Grønn

Vibeke Ekeland Grønn Forlag: Vigmostad Bjørke

Vigmostad Bjørke Sjanger: Illustrert dagbok

Illustrert dagbok Aldersgruppe: 9 – 12 år

Hva om vi fikk besøk av de norrøne gudene? En dag får Allfader Odin nok av ugjerningene til den skurk­aktige Loke, og som straff blir han sendt til jorden, i skikkelsen til en 11 år gammel pinglete gutt. Hvis ikke han oppfører seg fint i 30 dager, dømmes han til evig pine.

Hver dag må Loke skrive ned det han har gjort i en dagbok som gjennom­skuer ham når han lyver. Vil Loke klare prøven?

I tradisjonen etter bøkene om Adrian Mole skriver Louie Stowell frem en utilpass og upålitelig fyr vi heier på. Tegneserie-ruter og gøyale illustrasjoner øker tilgjengeligheten i en fortelling som blir strammere og mer dramatisk jo mer dommen nærmer seg.

Norrøne myter har lenge vært en leser­magnet i fantasy-sjangeren. Å trekke mytologien inn i vår tid er et originalt grep.

En liten moraliserende peke­finger fra forfatteren til tross: Dette er den første boken i en serie som har potensial til å bli en leser-favoritt.

Moderne science fiction

Tittel: «Atmosfærebarna»

«Atmosfærebarna» Forfatter: Nicolai Houm

Nicolai Houm Illustratør: Luis Guaragna

Luis Guaragna Forlag: Gyldendal

Gyldendal Sjanger: Tegneserie

Tegneserie Aldersgruppe: 9 – 12 år

For en intens historie! Akai og Juli bor i luftskipet Atmos som svever over jorden. Sammen med noen få andre er de etterkommere etter menneskene som reddet seg unna, da alt liv døde ut. De eneste som bor på jorden nå, er roboter med kunstig og ondsinnet intelligens.

Iblant nærmer rom­skipet seg jorden for å lete etter verdifullt materiale. Ved et uhell faller Akais hund Nova ut over utkikks­plattformen. Akai og Juli bestemmer seg for å følge etter og finne henne.

Dette er en tegne­serie som går frem i tid, ikke tilbake til en mytologisk epoke der helter og guder kjemper episke kamper. Den er effektivt skrevet og tegnet, med mektige illustrasjoner av romskip, av en ødelagt planet, av hester og ryttere, og ikke minst skremmende og voldelige maskiner på jakt etter to sårbare barn.

«Forsvunnet på jorden» byr på sitrende spenning og er den første fortellingen i det som nok vil bli en super­aktuell og fengslende serie for lesere i sluke­alderen.

Er det håp for trollet?

Tittel: «De tre bukkene Bruse»

«De tre bukkene Bruse» Forfatter: Mac Barnett

Mac Barnett Illustratør: Jon Klassen

Jon Klassen Oversetter: Vibeke Saugestad

Vibeke Saugestad Forlag: Mangschou

Mangschou Sjanger: Billedbok

Billedbok Aldersgruppe: 3 – 6 år

Eventyret om De tre bukkene Bruse har vi lest i flere varianter, den siste var Bjørn F. Rørvik og Gry Moursunds elleville utvidelse av historien om bukkene og trollet.

Mac Barnett og Jon Klassens versjon ligger tettere opp til det originale folke­eventyret, men det er fortalt fra trollets perspektiv, noe som selvfølgelig gir et helt annet inntrykk av utfordringene.

Trollet slikker seg om munnen og får de deiligste retter på nett­hinnen, kreativt gjengitt i verse­form av Vibeke Saugestad. Mett blir han ikke denne gangen heller.

Visuelt holdes eventyret i avdempede brun­toner – her er ikke noe grønt, lokkende gress, men en høy himmel og smektende sol­nedgang. I det enkle uttrykket trer detaljene desto bedre frem.

Det er nok å legge merke til for en liten observatør og lytter. Dette er en god høytlesings­bok for de minste.