Paramount vinner «Top Gun»-søksmål

Produksjonsselskapet bak «Top Gun»-filmene, Paramount, har gått seirende ut av søksmålet mot dem over rettigheter.

Den originale «Top Gun»-filmen var inspirert av en magasinartikkel fra 1983, og journalistens arvinger gikk til søksmål mot Paramount da de lagde oppfølgeren «Top Gun: Maverick» i 2023, uten å fornye lisensen.

The Hollywood Reporter skriver at retten var enig med studioet at det er for store forskjeller mellom filmen og artikkelen til at den dekkes av loven om opphavsrett.