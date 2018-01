Her kan du se hva Trump tvitret mest om

Januar 2017

20. januar 2017 ble Donald Trump innsatt som president i USA. Han ble kontroversiell allerede på sin første dag, da han sa at rekordmange hadde vært og sett på innsettelsesseremonien.

– Jeg holdt en tale. Jeg så utover feltet og det så ut som en million, halvannen million mennesker, sa Trump.

Dette utsagnet gjorde hans pressetalspersoner Sean Spicer og Kellyanne Conway kjent for hele verden, da de forsvarte han, og Conway introduserte begrepet «alternative fakta».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Februar 2017

Begrepet «falske nyheter» ble kåret til fjorårets nyord av Språkrådet. På en pressekonferanse 16. februar kalte Trump påstandene om hans kontakt med russerne under valgkampen for «falske nyheter», og avviste at han hadde noe med saken å gjøre.

Februar ble også preget av Trumps mislykkede forsøk på å nekte personer fra enkelte land innreise til USA. «SER DERE I RETTEN. DETTE HANDLER OM SIKKERHETEN TIL NASJONEN VÅR», tvitret president Trump med store bokstaver minutter etter at ankedomstolen i California stoppet forbudet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Mars 2017

Ordet «Russia» dukker opp i ordskyen i mars. Trump viser 3. mars bekymring for den demokratiske senatoren Chuck Schumers forbindelser til Putin. 20. mars blir det kjent at FBI-sjef James Comey etterforsker mulig forbindelse mellom Trump-leiren og Russland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

April 2017

Trump krever strengere sanksjoner fra Kina overfor Nord-Korea, etter at Nord-Korea har sendt opp raketter både i mars og april. 7. april sendte USA en missil mot en syrisk flybase.

– I natt beordret jeg et militært angrep mot flybasen i Syria der det kjemiske angrepet kom fra, sa Trump i en kort kommentar til pressen etter sitt møte med Xi Jinping på Mar-A-Lago i Florida, ifølge CNN.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Mai 2017

10. mai sparket Trump FBI-sjef James Comey, noe som preget mediebildet både her hjemme og i USA, siden Comey ledet etterforskningen av Trump-kampanjens forbindelser til Russland.

Mange internettbrukere lurte på om Trump snakket i koder, da han natt til 31. mai tvitret: «Despite the constant negative press covfefe». Meldinga, som mest sannsynlig var uferdig, ble sletta seks timer senere, og han heiv seg selv på «spøken».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Juni 2017

1. juni trakk Trump USA ut av Parisavtalen. – Det er jobben min å forsvare USA og landets innbyggere, og derfor vil vi trekke oss fra Parisavtalen, sa han.

Bare dager etter at presidenten anklaget Qatar for å finansiere terror, skal USA ha solgt kampfly til landet for 12 milliarder dollar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Juli 2017

Trump tvitret at han «banket opp CNN» med en gammel stuntvideo fra da presidenten var realitystjerne.

Trump og Putin møtte hverandre for første gang på G20-møtet i Hamburg, mens informasjon om Trumps alliertes omgang med russere fortsetter å bli rullet opp, blant annet at presidentens sønn skal ha blitt tilbudt dokumenter i valgkampen som kunne sverte Hillary Clinton.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

August 2017

Etter å ha sittet i et halvt år, hadde trump rukket å sparke mange av sine ansatte, blant andre hans sjefstrateg Steve Bannon.

Det ble mye oppstyr da Trump tvitret at begge sider må ta skylden for volden i Charlottesville i august. Én kvinne ble drept, da hun deltok i en motdemonstrasjon for å vise sin motstand mot nynazister og hvit maktgrupper.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

September 2017

Konflikten med fotballspillere som knelte under nasjonalsangen, nådde toppen i september. Det hele startet i 2016 da den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter.

Flere spillere i NFL valgte i ettertid å følge eksempelet til den klubbløse quarterbacken, og flere begynte å knele i protest mot Trumps reaksjoner på konflikten.

– Jeg er skamfull over det som har skjedd under NFL-kampene. Dette handler om respekt for landet, sa Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Oktober 2017

I tillegg til masseskytingen i Las Vegas 2. oktober, dominerte gode nyheter om økonomien i USA denne måneden. Amerikanske børser satte nye rekorder, og New York Post skrev at Trump lå an til å få et bedre første år, enn noen annen president har hatt siden Franklin D. Roosevelt på 1930-tallet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

November 2017

Trump posisjonerte seg enda tydeligere i verdenspolitikken med de to twittermeldingene nedenfor. En nordkoreansk avis mente at Trump fortjente dødsstraff for fornærmelsene av Kim Jong-un. Trump var selv på en Asia-turné i disse ukene. Måneden endte med at Nord-Korea sendte opp en ny langtrekkende rakett 29. november.

I tillegg, tvitret presidenten at han hadde takket nei til å bli kåret som årets person i Time Magazine i 2017, slik han ble i 2016. Time magazine, tvitret at de aldri hadde tilbudt han tittelen. Årets person ble kvinnene bak #meetoo-kampanjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Desember 2017

Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad i starten av måneden. Hamas uttalte at «Trump åpner helvetes porter».

Trump fikk en skattereform vedtatt i senatet, som nok gjenspeiler bruken av ordet «tax» i ordskyen. Skattereformen senker skattene for bedrifter og velstående amerikanere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Januar 2018

Året startet med at Trump tvitret at hans atomknapp var større og kraftigere enn Kim Joung-UNS knapp.

Like før ettårsdagen for Trumps presidentperiode, ble også Norge dratt inn i en stor Trump-sak i USA. Ikke lenge etter at statsminister Erna Solberg var på besøk hos Trump i Det hvite hus, skal han ha sagt at han heller vil ha innvandrere fra Norge, enn fra «drittland» som blant andre Haiti og El Salvador.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

­

­

Dataene for Trumps twittermeldinger er hentet fra den datagenererte nettsiden trumptwitterarchive.com. For ordens skyld opplyser vi at siden er laget at programmerer Brendan Brown, som i tidligere har vært aktiv i valgkampanjen for den demokratiske kandidaten Bernie Sanders. Brown bruker vanlige tekniske metoder for å samle inn dataene. Du kan lese mer om metoden og hans kildekoder her.

NRK har også fjernet en del bindeord og pronomen, da vi mener disse ikke er meningsbærende. Twittermeldingene som er valgt ut er de to som ble mest delt av andre i de gitte månedene.