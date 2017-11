Nordkoreansk avis: Trump fortjener dødsstraff for Kim-fornærmelser

Det statlige nyhetsmediet kommer med ramsalt kritikk av den amerikanske presidenten, etter at Trump i helgen serverte følgende gullkorn på Twitter:

– Hvorfor fornærmer Kim Jong-un meg ved å kalle meg «gammel», når jeg ALDRI ville kalt ham kort og feit. Jeg prøver så hardt å være hans venn – og kanskje det vil skje en dag.

Rodong Sinmun skriver i en lederartikkel at Trump fortjener dødsstraff for å ha fornærmet den nordkoreanske lederen, ifølge The Guardian. I tillegg blir Trump omtalt som en «feiging», etter at han avlyste et besøk til demilitariserte sonen i november i fjor. Grunnen var angivelig at været var for dårlig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– En heslig kriminell

I lederartikkelen retter den regimestyrte avisa sitt sinne mot Trumps besøk til Seoul og Sør-Korea i forrige uke. Trump brukte anledningen til å omtale Nord-Korea som et «ondt diktatur». Besøket inngikk i Trumps 13 dager lange Asia-turné, som hovedsaklig gikk ut på å samle støtte mot Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Den verste ugjerningen han har begått, som han ikke kan benådes for, er at han på ondt vis våget å såre stoltheten til vårt suverene lederskap, heter det i lederartikkelen.

– Han bør vite at han bare er en heslig kriminell, som dømmes til døden av vårt folk.

Kim Jong-un uttalte kalte i forrige uke Trumps Asia-turné en «krigshissers forretningsreise». Ifølge nyhetsbyrået KCNA uttalte Kim også at Trump og USA «tryglet om en atomkrig på Koreahalvøya».

Les også: Trump misforstod tradisjonelt håndtrykk

– Barnehagenivå

Etter å ha overtatt embetet som president, har Trump engasjert seg i en eskalerende ordkrig med Nord-Koreas leder. I tillegg til å utveksle personlige fornærmelser, har det også haglet med både åpne og skjulte trusler om militære aksjoner.

Krangelen fikk også mange til å slå opp i ordboka, da Kim Jong-un i september brukte ordet «dotard» for å beskrive Trump. Det gamle engelske uttrykket kan oversettes til noe i retning av «gammel sullik», men indikerer at personen som omtales har blitt senil.

Den britiske avisa Independent skrev i helgen at ordkrigen mellom de to statslederne har nådd barnehagenivå. The Washington Post påpekte at det nordkoreanske regimet har en lang historie med å fornærme amerikanske presidenter. Historisk sett har amerikanske presidenter ikke svart med samme mynt, før nå.

The Washington Post-journalisten Adam Taylor er også bekymret for om de til tider banale fornærmelsene faktisk kan treffe såre punkter hos Trump og Kim, gitt førstnevntes alder og sistnevntes vekt.