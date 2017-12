Kåret til årets nyord

Du trodde kanskje at Språkrådet hadde nedsatt en jury, som tygget litt på alternativene, før flertallet samlet seg om en vinner. Slik er det ikke. Et dataprogram tråler nettet og presenterer denne kortlisten:

Dette er ordene som er mest brukt i året som gikk:

Falske nyheter

Lillavelger

Plasthval

Imamsleiking

Spinner

Svenske tilstander

Lynlader

Ekkokammer

Datarulling

Oktoberbarn

Ole Kristian Våge er seniorrådgiver i Språkrådet Foto: Moment Studio

– Vi så at bruken av uttrykket «falske nyheter» hadde eksplodert det siste året, sier seniorrådgiver i Språkrådet, Ole Kristian Våge.

Han tror alle nyordene er med på å speile året, både hjemme og ute.

– Trump har ødelagt det

Hos Faktisk.no står ikke jubelen i taket for årets nyord. Kristoffer Egeberg og de andre i den uavhengige redaksjonen faktasjekker samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

– Uttrykket er jo blitt veldig godt kjent på kort tid, men samtidig er det blitt ødelagt og vridd på av den amerikanske presidenten. Donald Trump bruker det om ekte nyheter han ikke liker, sier leder for Faktisk.no, Kristoffer Egeberg.

I løpet av 2017 har det blitt skrevet 4450 artikler i norske medier om «falske nyheter», mot 661 artikler i fjor, ifølge mediearkivet Retriever.

FAKTISK.no: Kristoffer Egeberg og Silje S. Skiphamn leter etter falske nyheter Foto: Tone Staude / NRK

Egeberg synes begrepet er upresist, nettopp fordi det ikke er ekte nyheter, men oppdiktet, desinformasjon, propaganda og oppspinn. Han får støtte av forsker Bente Kalsnes, som sitter på en kafé og skriver bok om årets nyord.

– Fylt og tømt for innhold

BENTE KALSNES er forsker og førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun skriver bok om årets nyord Foto: Sonja Balci / HiOA

– Det er et litt for stort ord, et vidt begrep som gjør det litt forvirrende. Det er blitt fylt med innhold, og det er tømt for innhold. Folk legger veldig mange forskjellige ting i det. Men det har virkelig satt dagsorden både i Norge og verden det siste året.

Hun mener det bør forstås slik:

Saker som er fordreid, forfalsket og manipulert, og som ser ut som nyheter.

Kalsnes forteller at uttrykket, på engelsk, også er kåret til årets ord av Collins Dictionary.

– Bruken av uttrykket «Fake news» har steget med 365 prosent siden 2016.

– Konkurranse fra plasthval

De andre kandidatene på årets kortliste var ikke i nærheten av å bli brukt like ofte som «falske nyheter». Men både Ole Kristian Våge, Bente Kalsnes, medarbeiderne i Faktisk.no og folk på gaten var svake for ordet «plasthval».

– Plasthvalen var en død gåsenebbhval som ble funnet på Sotra utenfor Bergen i fjor vinter, og som hadde magen full av plast. Den er blitt stående som et symbol på miljøødeleggelser, sier Ole Kristian Våge.

En kvinne på kafé sier det slik:

– Plasthvalen er ikke en liten leke av plast, men noe mye alvorligere. Den forteller oss hvordan vi forsøpler havet og ødelegger strendene, sier hun.

Les også: