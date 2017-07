Disse har sagt opp eller fått sparken av Trump

Fungerende justisminister Sally Yates

Måtte gå 30. januar, som følge av at hun ba ansatte i justisdepartementet om å ikke følge opp Trumps omstridte innreiseforbud.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn

UT: Michael Flynn Foto: Carolyn Kaster / AP

Gikk av 13. februar. Årsaken skal være at han ikke gjorde rede for all kontakt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak. Med bare 24 dager i stillingen satte han ny rekord.

Statsadvokat Preet Bharara

UT: Preet Bharara Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Trump la ned krav om at Obama-æraens statsadvokater måtte levere inn oppsigelse. Bharara nektet og fikk sparken 11. mars.

FBI-direktør James Comey

UT: FBI-direktør James Comey. Foto: Alex Brandon / AP

FBI-sjefen ble sparket 9. mai.

Trump hevder det skyldes Comeys håndtering av Hillary Clinton og e-postsaken. Comey påstår selv at det var et forsøk på å påvirke etterforskningen av mulig russisk innblanding i valget.

Pressesekretær Sean Spicer

UT: Sean Spicer Foto: Evan Vucci / AP

Gikk av 21. juli, angivelig fordi han var uenig i Trumps valg av Anthony Scaramucci som ny kommunikasjonsdirektør. Spicer jobber imidlertid i Det hvite hus ut august.

Stabssjef Reince Priebus

UT: Reince Priebus Foto: Carlos Barria / Reuters

Gikk av 28. juli, angivelig på grunn av uenigheter og isfront med kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci.

Kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci

UT: Anthony Scaramucci Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Ble 31. juli – etter litt over én uke som kommunikasjonsdirektør – arbeidsledig, angivelig fordi han ønsker å gi den nye stabssjefen John Kelly «blanke ark».

Kilder sier imidlertid til amerikanske medier at han ble «fjernet».