Trump om volden i Charlottesville: Jeg mener begge sider har skyld

President Donald Trump holdt tirsdag kveld en pressekonferanse som skulle handle om infrastruktur, men som fort ble en pressekonferanse om helgens demonstrasjoner i Charlottesville i Virginia etter initativ fra et pågående pressekorps.

Trump har fått kritikk for at det tok flere dager etter hendelsen før han tok avstand fra nynazister og hvit makt-grupper.

Da det ble kjent at en kvinnelig motdemonstrant (32) ble kjørt ned og drept, gikk Trump ut mot vold «på alle sider». Først etter flere dager fordømte han rasisme og de høyreekstreme kreftene.

Da Trump tirsdag kveld ble spurt om hvorfor han ventet helt til mandag med å fordømme hatgruppene i Charlottesville, sa Trump at han ville være forsiktig med å «komme med en rask uttalelse uten alle fakta på bordet».

– Jeg ventet ikke for lenge. Jeg ville være sikker, som mange politikere, på at det jeg sa var korrekt, sa Trump.

– Delt skyld for volden

Mandag leste Trump opp uttalelsen der han sa at all rasisme er ondsinnet og kalte Ku Klux Klan, nynazister og andre tilhengere av hvit overmakt for «motbydelige».

På tirsdagens pressekonferanse tok han opp papirlappen igjen og så ut til å ville lese den, han presiserte at mange hadde skrytt av den forrige uttalelsen hans.

Trump sa at det er to sider av en sak, og at begge sider i Charlottesville har skyld. Han sa at motdemonstrantene også var veldig voldelige.

Flere journalister begynte å stille spørsmål, og Trump ble tydelig irritert.

– Vent, jeg er ikke ferdig å snakke, Fake News, sa Trump og pekte.

– Jeg har sett på demonstrasjonene. Jeg har sett nøyere på demonstrasjonene enn det dere folk har. Dere hadde en gruppe på den ene siden som var fæl, og en gruppe på den andre siden som også var veldig voldelig. Og ingen vil si det, men jeg sier det akkurat nå. Dere hadde en gruppe som kom inn uten tillatelse, og de var veldig, veldig voldelige, sa Trump.

– Han er ikke rasist

Trump kalte også motdemonstrantene «alt-left», med referanse til alt-right-bevegelsen på ytre høyrefløy. Samtidig forsvarte Trump sin sjefstrateg Steve Bannon.

– Han er en god mann, ikke en rasist, sa Trump.

Bannon regnes som en viktig representant for Trump mest høyreorienterte velgere, skriver NTB.

En 32 år gammel kvinne ble drept og om lag 20 ble såret da en mann med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe motdemonstranter i Charlottesville.