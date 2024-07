En 14 år gammel jente skulle på pysjamasparty i Landskrona, sør i Sverige, tirsdag denne uka.

I stedet ble jenta funnet hardt skadd ved en togstasjon – og døde kort tid senere av skadene.

To mindreårige ble torsdag mistenkt for drapet. En av disse, en 15 år gammel jente ble fredag varetektsfengslet, melder SVT.

I tillegg melder Aftonbladet fredag at en tredje person er mistenkt for drapet.

Satt i varetekt

Ifølge Aftonbladet er 15-åringen varetektsfengslet for «drap i fellesskap og etter avtale med en annen 22–23 juli.»

Aktor mener det er særlige grunner til at den mistenkte 15-åringen varetektsfengsles selv om hun er mindreårig.

At hun vil kunne fjerne bevis eller på andre måter vanskeliggjøre etterforskningen.

Tre mistenkte

Til sammen er nå tre personer ifølge SVT mistenkt for innblanding i drapet:

Jenta som er varetektsfengslet, en annen jente som er mistenkt for drap og en tredje, som fredag er mistenkt for grov beskyttelse av en kriminell.

Alle er under 16 år

Den yngste mistenkte er under kriminell lavalder, noe som betyr at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig. Hun er tatt hånd om av barnevernet.

Politiet i Helsingborg mener det ikke er tvil om at jenta er drept. Foto: JOEL SUND / SVT

Har fortalt om det som skjedde

Aktor sier at den yngste mistenkte kjente offeret. Det er ikke kjent hvilket forhold de andre mistenkte hadde til den døde jenta.

– Jentene har fortalt om det som skjedde ved denne anledningen, sier aktor Tomas Olvmyr til SVT.

Ifølge han har de to første mistenkte forklart at de har vært involvert i hendelsen og begge forteller om et hendelsesforløp som åpenbart er samme hendelse.

Den 15-år gamle jentas forsvarer sa under fredagens fengslingsmøte at den mistenkte nekter for drap.

Jenta ble funnet ved en togstasjon i Landskrona, helt sør i Sverige.

– Ingen tvil om drap

Politiet har tidligere gjort det klart at de på grunn av jentas skader og funn ved åstedet kan si at dreier seg om et drap.

– Det er ingen tvil om at det er et drap. Vi er overbevist om at hun ble drept av en annen, sier Kenth Pehrsson, etterforskningsleder ved enheten for alvorlige forbrytelser ved Helsingborg-politiet, til SVT.

Den drepte jenta ble funnet av en politipatrulje. De startet hjerte- og lungeredning, men livet var ikke til å redde.

Drapsårsaken er ikke kjent.