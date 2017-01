Trump angriper media og sier rekordmange så innsettelsen

Presidenten kom med angrepene på media da han besøkte hovedkvarteret til etterretningstjenesten CIA lørdag.

– Jeg holdt en tale. Jeg så utover feltet og det så ut som en million, halvannen million mennesker, sa Trump.

Han anklaget media for ikke å ha vist bilder som viste hvor mange som faktisk var kommet for å se ham tale.

– De viste et felt der det praktisk talt ikke var noen. Og så sa det at folk ikke kom for å se Trump, sa Trump.

Bildet til høyre er tatt fra toppen av Washington-monumentet idet Donald Trump startet sin innvielsestale på Capitol Hill fredag. Bildet til venstre er tatt under Barack Obamas tale på samme dag i 2009.

Trump sa at en TV-stasjon sa at 250.000 mennesker hadde kommet for å se ham.

– Det er ikke dårlig, men det er en løgn, sa Trump som insisterte på at feltet var fylt av mennesker fra kongressen og helt ned til Washington-monumentet.

– Trump burde skamme seg

Den tidligere CIA-sjefen John Brennan reagerer på at Trump kom med uttalelsene mens han sto foran veggen som hedrer falne CIA-folk i etterretningsorganisasjonens hovedkvarter.

Veggen over CIA-folk som har mistet livet i tjenesten har 54 stjerner som minner organisasjonens helter og er regnet som hellig innad i CIA.

-Trump burde skamme seg, sier Brennan og som er opprørt over det han kaller Trumps «selvforherligelse da han snakket til pressen foran minneveggen for CIAs helter».

Pressetalsmann Sean Spicer med et bilde av folkemengden bak seg da han kom med sitt angrep på media lørdag. Foto: Andrew Harnik / AP

– Tidenes største tilskuerskare

Også Trumps pressetalsmann, Sean Spicer, angrep lørdag kveld media for rapporteringen om innsettelsen.

– Det var den største tilskuerskaren som noen gang har vært til stede på en innsettelse, punktum. Både når det gjelder oppmøte og rundt om i verden, sa han.

Spicer sa at plasser for 720.000 mennesker var fulle da Trump avga eden.

– Disse forsøkene på å dempe entusiasmen er skammelige og gale, sa pressetalsmannen.

Stemmer ikke med fakta

Nyhetsbyrået Reuters har sjekket fakta på uttalelsene til både Trump og Spicer uttaler seg i strid med fakta.

Tvert imot lister byrået opp flere fakta som viser at det var færre til stede enn det har vært under tidligere innsettelser: