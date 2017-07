Trump med nytt angrep på media: «banker opp CNN» i video på Twitter

Videoen av Trump som går løs på formannen i World Wrestling Entertainments, Vince McMahon, og legger ham i bakken, dukket opp i en tråd på nettstedet Reddit.com for fire dager siden. Episoden skjedde i 2007 i forbindelse med en boksekamp, og CNN-logoen er blitt manipulert inn i etterkant. Nå har presidenten altså lagt ut den redigerte videoen på sin egen Twitter-konto.

Tidligere i dag la han ut følgende tweet om CNN på sin egen konto:

– Oppfordring til vold

Tv-kanalen svarer presidenten på Twitter, og mener han oppfordrer til vold mot journalister. Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders uttalte i forrige uke at Trump «på ingen måte, i noen form, noensinne har oppfordret eller oppmuntret til vold».

Avviser at Trump oppfordrer til vold

Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Tom Bossert, ble i et intervju med ABC News konfrontert med presidentens siste innlegg på Twitter.

– Ingen vil oppfatte det som en trussel. Jeg håper ingen vil gjøre det. Trump er den mest oppriktige presidenten jeg har vært vitne til i mitt liv, sa Bossert på tv-programmet «This Week» på ABC News.

Anstrengt forhold til medier og journalister

Dagens angrep mot CNN føyer seg inn i rekken av mange utfall mot medier og journalister. Senest for et par dager siden, skjelte han ut journalisten Mika Brzezinski på Twitter, og hevdet at han hadde sett henne med stygge blødninger etter en ansiktsløftning. Han kalte journalistene i MSNBC-programmet «Morning Joe» for dumme og gale, men understreket at de ikke var dårlige mennesker.