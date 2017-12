Trump: – Jerusalem hovudstad i Israel

– Det er tid for offisielt å slå fast at Jerusalem er hovudstad i Israel. Det er på høg tid at denne avgjerda kjem, sa Trump i talen.

I talen sa Donald Trump også at den amerikanske ambassaden i Israel skal flyttast frå Tel Aviv til Jerusalem. Planlegginga skal starte no, men det kan ta fleire år før flyttinga er gjennomført.

Han viste til vedtaket om dette i Kongressen i 1995, eit vedtak som ikkje er sett ut i livet.

– Positivt for fredsprosessen

– Andre presidentar har utsett dette. Men eg gjennomfører det. Eg meiner dette er ei avgjerd som er til det beste for USA, og som vil fremje fredsprosessen i Midtausten. Israel er eit sjølvstendig land. Landet må sjølv bestemme kva som skal vere hovudstad, sa Trump. Det er nødvendig å akseptere dette for å kunne oppnå fred, sa han.

– Dei israelske styresmaktene har sitt hovudkvarter i Jerusalem. Her finn vi parlamentet, Knesset, her er høgsterett og her er residensen til statsministeren og presidenten i Israel. Det er her amerikanske presidentar og andre utsendingar frå USA har møtt representantar for dei israelske styresmaktene, sa Trump.

Han understreka at han vil gjere alt han kan for å få til ei løysing som både israelarar og palestinarar kan akseptere.

Massiv motstand

Det har vore knytt stor spenning til kva avgjerd Trump kom til å ta om Jerusalems status og plasseringa av den amerikanske ambassaden.

Motstanden har vore massiv, og kritikken auka i styrke tysdag då Trump ringde fleire leiarar i regionen og fortalde at han planlegg å flytte ambassaden.

Både presidenten i Palestina, kongen av Jordan og presidenten i Egypt fekk Donald Trump på tråden tysdag ettermiddag og kveld. Alle åtvara han mot å ta ei slik avgjerd. Dei frykta konsekvensane for stabilitet og tryggleik, og for fredsarbeidet i regionen.

Etter samtalen med Trump tysdag ringde den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas til presidentane i Russland og Frankrike, til kongen av Jordan og til pave Frans. Han bad dei gjere det dei kan for å påverke USA til ikkje å flytte ambassaden til Jerusalem.

Den tyrkiske presidenten har trua med å bryte den diplomatiske kontakten med Israel dersom den amerikanske ambassaden blir flytta.

Jerusalem er hovudsete for tre verdsreligionar – jødedommen, kristendommen og islam. Foto: Ariel Schalit / AP

Gammalt vedtak om å flytte

Dei aller fleste land har ambassaden sin plassert i Tel Aviv. Men i 1995 vedtok den amerikanske Kongressen at ambassaden skal liggje i Jerusalem. Etter at vedtaket var gjort, har alle amerikanske presidentar kvart halvår skrive under ein ordre om å utsetje iverksetjinga av vedtaket.

I valkampen lova Donald Trump at han ikkje ville vidareføre denne praksisen, men han gjorde det i juni, og det var venta at han ville gjere det på nytt måndag, då den halvårlege fristen gjekk ut.