Trump: – Jeg arvet et kaos

Saken oppdateres.

– Media forsøker å angripe oss fordi vi oppfyller løftene vi ga, og er misfornøyd med det, sa Trump fra talerstolen torsdag kveld.

– Noen ting jeg gjør er sikkert ikke populære, men nødvendige for vår sikkerhet, fortsatte han, før han la til at han har kommet for å «reparere det ødelagte systemet».

– Jeg arvet et kaos, både hjemme og i utlandet. Vårt land blør arbeidsplasser og selskaper ut av landet. Det er ustabilitet. IS sprer seg som kreft - nok noe rot som jeg har arvet fra vår tidligere regjering, sa Trump.

Første Trump-minister med latinamerikansk bakgrunn

Trump utnevnte også Alexander Acosta som arbeidsminister torsdag. Den erfarne juristen har blant annet vært visejustisminister i George W. Bush´ regjering.

Foto: EVAN VUCCI / Ap

– Jeg tror han kommer til å bli en fantastisk arbeidsminister, sa Trump fra talerstolen.

Trumps opprinnelige kandidat Andrew Puzder trakk seg onsdag, angivelig fordi han ikke ville blitt godkjent av Senatet.

Allerede før pressekonferansen meldte nyhetsbyrået Reuters at en anonym kilde knyttet til Trump-administrasjonen bekreftet at Alexander Acosta blir den nye arbeidsministeren.

Acosta har bakgrunn som jurist med arbeidsrett som spesialfelt, og har blant annet jobbet for påtalemyndigheten i Florida. Siden Acosta allerede har blitt godkjent av Sentatet i forbindelse med tidligere verv, er det lite sannsylig at noe fra hans bakgrunn skal forhindre ham i å få ministerposten, skriver Reuters.

Acosta er den første av Trumps utnevnte ministre som har latinamerikansk bakgrunn.