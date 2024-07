Intervju med J.D. Vance går viralt – kaller Kamala Harris en barnløs kattedame

Under et intervju med Fox News i 2021 omtalte J.D. Vance, den republikanske visepresidentkandidaten, Kamala Harris for en «barnløs kattedame».

Han mente landet ble styrt av folk «så misfornøyde med egne liv, at de ville gjøre resten av innbyggerne i USA like miserable».

– Se på Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez, hele fremtiden til Demokratene kontrolleres av folk uten barn. Hvordan henger det på greip at vi har overlatt landet vårt til folk som ikke har investert noe i det, sa Vance.

– Takket være Demokratene og bedriftsoligarker styres vi nå av en gjeng barnløse kattedamer, som er bitre over sine liv og valgene de tok. Derfor vil de gjøre resten av landet miserabelt også, sa Vance til programleder Tucker Carlson.

J.D. Vance hadde da intervjuet ble gjort startet sin valgkampanje for å bli den utvalgte republikanske senatorkandidaten og siden senator fra delstaten Ohio ved mellomvalget i 2022, noe han klarte.

Nå som han er visepresidentkandidat og Harris er presidentkandidat, har klippet gått viralt – og møtt sterk motstand.

– Mobbing kan fungere

Forfatter og språkviter Helene Uri sier det er typisk at kvinner omtales på denne måten.

– Studier viser at kvinner oftere omtales i forbindelse med sine slektninger, særlig partner og barn, eller i dette tilfellet mangelen på barn, enn menn.

Koblingen kaller hun en degradering av kvinner, noe Uri mener er et bevisst grep.

Samtidig er det tydelig hva slags type Vance prøver å skildre med begrepet «kattedame».

– Det er jo en personkarakteristikk. Det maner fram et bilde av en litt gæren, enslig dame som bor for seg selv med 14 katter, og som har lite kontakt med virkeligheten.

Også førstelektor i retorikk på Høgskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, mener dette handler om degradering.

– Det Vance og Trump gjør, systematisk, er å treffe det ømme punktet og fyre oppunder den ulmebrannen av kvinneforakt, kvinneskepsis, som fortsatt rår i deler av USA.

J.D. Vance og Donald Trump under et valgkampmøte i Ohio. Foto: Evan Vucci / AP

Han tror dette handler om at Harris ikke passer inn i den tradisjonelle kvinnerollen. Hun ler høyt, noe Trump har kommentert flere ganger, er selvsikker og mektig.

– Det er noen sånne historier som nå slynges ut, som i sum skal produsere et bilde av en kvinne som kanskje ikke er en ordentlig kvinne, slik kvinner skal være.

Og dette kan vise seg effektivt, ifølge Ringdal.

– Det kan være Trump går for langt, men det kan også hende han trekker så mange menn, de som er skeptiske til kvinner, at det går i hans favør. Mobbing kan fungere.

«Friends»-stjerne svarer

Blant dem som kritiserer utspillet til Vance, er også skuespiller Jennifer Aniston. Hun har tidligere vært åpen om mislykkede forsøk på å bli gravid, skriver The Guardian.

– Jeg kan ikke tro at dette kommer fra en mulig visepresident. Mr. Vance, jeg håper at din datter en dag er så heldig at hun kan få egne barn, skrev Aniston i en post på Instagram.

Faksimile: Skjermdump / Instagram

Film- og TV-stjernen kritiserer også Vances motstand mot prøverørsbefruktning (IVF).

I forrige måned stemte Vance mot et lovforslag fra Demokratene om å garantere tilgang til prøverørsbefruktning over hele USA under avstemningen i Senatet.

Eks-kona og stebarna forsvarer Harris

Kamala Harris ble stemor til to da hun giftet seg med Doug Emhoff i 2014.

Både barna, Cole på 29 og Ella på 25, og Emhoffs ekskone, Kerstin Emhoff, har tatt til motmæle på sosiale medier.

– Dette er grunnløse angrep. I mer enn 10 år, siden Cole og Ella var tenåringer, har Kamala vært med-forelder med Doug og meg, sa Emhoff i en uttalelse til CNN.

Kamala Harris gir en klem til stedatter Ella under innsettelsen av Joe Biden i 2021. Ved siden av dem står stesønn Cole. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Uttalelsen la Ella ut på sin Instagram, med teksten «Hvordan kan du være barnløs når du har to så søte barn som Cole og meg. Jeg elsker mine tre foreldre».

De to døpte raskt sin nye stemor «Momala», noe Harris har sagt er det fineste kallenavnet noen kan få.

Republikanerne, inkludert J.D. Vance, har også slitt med å uttale navnet til Harris.

