Trump hevder han avslo å bli kåret til årets person

Grunnen skal ifølge presidenten selv være at han ikke ville stille opp til intervju og fotografering.

Fredag kveld tvitret han at Time hadde ringt og fortalt at han trolig ville bli kåret for andre år på rad.

– Jeg svarte at trolig ikke var godt nok, og sto over. Takk likevel, skrev Trump.

Time: – Ikke korrekt

Senere samme kveld så magasinet seg nødt til å svare på Trumps melding, som de mente ikke var korrekt fremstilt.

Time skrev i en Twitter-melding at magasinet ikke kommenterer hvem som er kåret til prisen før valget er publisert.

Det vil skje onsdag 6. desember.

Har klaget

Den tidligere forretningsmannen holder vanligvis godt øye med prisutdelingen. Han har tidligere klaget på Twitter for ikke å ha blitt valgt i henholdsvis 2012, 2014 og 2015.

I 2016 slo han imidlertid ut de andre ni finalistene, og hentet hjem prisen.

– Det er en stor ære og det betyr mye, sa Trump.

Her kan du lese begrunnelsen til hvorfor presidenten fikk prisen.

Falsk forside

I juni skrev Washington Post at veggene til flere av presidentens golfklubber er utsmykket med falske Time-forsider med positive overskrifter om nettopp Donald Trump.