Senatet godkjenner Trumps skattereform

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Motstanden har vært stor blant Demokratene, men det har også vært kritiske stemmer innad i Trumps eget parti. Til slutt var det kun den republikanske senatoren Bob Corker som stemte imot sitt eget parti.Men Corkers avgjørelse påvirket ikke utfallet.

Senator Bob Corker blir fulgt av journalister fredag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

51 stemte for den største skattereformen på 31 år, mens 49 senatorer stemte imot.

Ingen overraskelse

Corkers avgjørelse er ingen overraskelse. Han hadde uttrykt bekymring for at reformen ville plusse på enda mer på landets 20 billioner dollar store samlede gjeld. Fredag sa han at han ikke ønsker å belaste fremtidige generasjoner.

Corker har tidligere gått ut og stilt spørsmål ved president Donald Trumps stabilitet og fryktet at han kan forårsake tredje verdenskrig.

Ble utsatt

Senatets avstemning ble utsatt torsdag kveld. Trump var likevel optimistisk.

– Republikanerne i Senatet jobber hardt for å få vedtatt det største skattekuttet i landets historie. Reformen blir bedre og bedre. Dette er en mulighet som man får kun én gang i løpet av en generasjon, tvitret Trump fredag morgen.

Demokratenes innsats i Senatet hadde han mindre pent å si om.

– Demokratene legger hindringer i veien og forsøker å blokkere reformen fordi de mener den er for bra og fordi de ikke kommer til å få anerkjennelse for den, tvitret presidenten videre.

Kampsak

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.