Det omfattende smitteutbruddet ble kjent langt ut over Norges grenser.

Verken kapteinen eller skipslegen, som ble ilagt bøter på henholdsvis 30. og 40.000 kroner, aksepterer boten etter det skandaløse koronautbruddet på Hurtigruten sommeren 2020.

Dermed kommer hele saken opp i Nord-Troms tingrett på mandag.

Det sentrale blir hva ledelsen på land egentlig visste. Og, hvem tok beslutningen om å la være å varsle om et smitteutbrudd om bord på et cruiseskip med flere hundre mennesker om bord.

For på dette tidspunktet hadde landet akkurat åpnet opp igjen, og beskjeden om smitteutbruddet skapte frykt om italienske tilstander i Norge.

Dette blir en sak om trolig den største koronaskandalen her til lands, og den største på cruiseskip i Europa.

Hurtigruten hadde seilt rundt Svalbard på ekspedisjonscruise. Men da koronautbruddet ble kjent lå de lenge til kai i Tromsø i karantene. Foto: Lisa Rypeng/NRK

– En prinsipiell sak

I rettssaken vil det legges fram dokumentasjon i form av e-poster, kommunikasjonslogg og anropslogger.

Det er ført opp 13 vitner, blant dem tidligere driftsdirektør Bent Martini og kommunelege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Bøtene ble gitt for manglende varsling til norske myndigheter. Skipslegen ble i tillegg bøtelagt for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell. Han har mistet autorisasjonen som lege.

Skipslegens advokat, Per Zimmer, vil prosedere på at hans klient aldri formelt var skipslege, og derfor ikke kan straffes. Han mener saken er prinsipiell, og inneholder spørsmål knyttet til ansvarsforhold om bord på skipet.

– Det kan ikke sammenlignes med hvordan leger håndterer ting på land. Jeg vil ikke her vurdere min klients rolle, men han er ikke strafferettslig ansvarlig, verken formelt eller uformelt, sier Zimmer.

Advokat Per Zimmer er forsvarer for personen som er utpekt som skipslege. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Kapteinens forsvarer, Fredrik Brodwall, har ikke ønsket å kommentere saken før rettssaken starter.

Statsadvokat Jørn Bremnes er aktor i saken. Han sier etterforskningen har tatt tid fordi det har vært mye dokumentasjon å gå gjennom, og at det har vært vanskelige juridiske vurderinger underveis.

– Politiets etterforskning har gitt et godt bilde av hendelsesforløpet. Vi har også innhentet vurderinger fra maritim og medisinsk ekspertise, for å belyse saken.

Jørn Bremnes er statsadvokat i Troms og Finnmark, og aktor i saken mot kapteinen og skipslegen. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Avdekket flere mangler

I en granskingsrapport etter hendelsen får ansatte lenger ned i systemet skylden for at myndighetene ikke ble varslet om mistanke på smitte.

Utbruddet rammet 69 kommuner og gjorde at regjeringen strammet inn reglene for hele cruisenæringen. Senere ble det kjent at 71 personer fra 7 ulike fylker ble smittet.

Skipslegen på første seilas, og kommunelegen i Hadsel har bekreftet til NRK at de varslet ledelsen på hovedkontoret i Tromsø om et smitteutbrudd den 29. juli 2020.

Skipslegen mente det var toppledelsen som tok beslutningen om å ikke varsle passasjerene. Det har konsernsjef Daniel Skjeldam avvist.

Dette vil bli et tema i rettssaken, og denne skipslegen står på vitnelisten.

Sjøfartsdirektoratet fant flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet, og ga selskapet alvorlig kritikk. Blant annet fant de at skipet hadde hatt syke folk i skipshospitalet i ti dager før koronasmitten ble kjent, på det første seilasen.

Hurtigruten fulgte heller ikke prosedyrene da det filippinske mannskapet, som de mistenker smitten kom fra, ble tatt rett om bord på skipet etter å ha reist fra hjemlandet, uten å være i innreisekarantene først.

Tre saker henlagt

Politiet har også etterforsket konsernsjef Daniel Skjeldam, driftsdirektør Bent Martini og skipslegen på det første seilasen i forbindelse med utbruddet. Men politiet har ikke funnet sterke nok bevis til å ta ut tiltale, og sakene der ble derfor henlagt.

I et portrettintervju i Dagens Næringsliv har Skjeldam delt sine tanker om at han ble frikjent.

– Som konsernsjef er jeg ansvarlig, men det betyr ikke at jeg har strafferettslig ansvar for alt som skjer. Det er forskjell mellom ansvar og strafferettslig skyld.

Hurtigruten har vedtatt en bot på én million kroner for brudd på skipssikkerhetsloven og smittevernloven.

De ønsker ikke å kommentere enkeltforhold ved denne rettssaken, da de ikke er en part.

– Politiet gjennomførte en svært grundig og omfattende etterforskning over en periode på nesten to år, som vi bidro aktivt til. Politiets etterforskning konkluderte med at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot selskapet utover det som lå til grunn for forelegget vi fikk i vinter, skriver pressevakt i Hurtigruten Group, Rune Thomas Ege til NRK.

– Vi har vært tydelige på at vi som selskap gjorde flere feil. Det har vi tatt ansvar for, og vi har vedtatt forelegget vi ble ilagt.

– Vil renvaske seg

NRK har avslørt at ledelsen i Hurtigruten visste om mistanke om utbrudd av korona på et tidligere seilas i mars 2020. Likevel nektet ledelsen i Hurtigruten å imøtekomme kommuneoverlegen i Ulstein sitt krav om å teste de syke.

To måneder etter forsikret Hurtigruten overfor regjeringen, da de ville begynne å seile igjen, at de ikke har hatt smittetilfeller om bord på sine skip.

Det er bare de to siste seilasene fra Tromsø og rundt Svalbard som nå blir tema i retten.

Forsvarer Per Zimmer er tydelig på hvorfor skipslegen ikke vil vedta boten.

– Han ønsker ikke å ha på seg å ha handlet strafferettslig klanderverdig i denne saken. Min klient ser fram til rettssaken, for det er hans mulighet til å renvaske seg.