«Roald Amundsen» hadde syke folk i skipshospitalet ti dager før koronasmitten ble kjent

– Vi beskriver funnene våre som alvorlige. Hurtigruten er et stort rederi og en profesjonell organisasjon. Sånn sett overrasker det oss at det har dukket opp så mange avvik, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

De har gransket Hurtigrutens håndtering av koronautbruddet på MS «Roald Amundsen» i juli.

Rederiet har i sin egen sikkerhetspolitikk skrevet at sikkerhet har høyeste prioritet. Sikkerhetskulturen skal være preget av åpenhet, ansvarlighet og handlekraft, skriver Hurtigruten.

Målet deres er «ingen ulykker eller alvorlige hendelser».

Men rapporten til Sjøfartsdirektoratet viser flere avvik som bryter med dette.

Syke folk på første seilasen

«Roald Amundsen» hadde to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard. Den første fra 17. juli, med retur den 24. juli. Den andre seilasen seilte ut den 24. og kom til Tromsø den 31. juli.

Det store utbruddet skjedde på den andre seilasen. Men allerede 21. juli, på den første seilasen, var folk i besetningen så syke at de måtte legges inn på skipets sykeavdeling. Dette ble aldri loggført eller varslet om.

Sjøfartsdirektoratet kan ikke si noe om hva som feilet de ansatte som ble innlagt.

– Ut fra den situasjonen Norge var og er i, burde kanskje alarmbjellene ha ringt, sier Dag Inge Aarhus.

– Men det er noe vi ønsker mer informasjon om, og kan si mer om når vi har fått tilbakemelding fra Hurtigruten.

NRK har vært i kontakt med den norske skipslegen på denne seilasen.

– Jeg var ikke involvert i behandlingen av det filippinske crewet. Den filippinske legen observerte disse hver dag på hospitalet og sendte ut en rapport. Jeg traff dem aldri, sier han.

Skipslegen understreker at hans oppgave var å ta seg av de norske passasjerene ved behov. Eventuelle rekvisisjoner skulle likevel gå gjennom han, men en koronatest ble aldri bestilt.

Hurtigruten skriver i en e-post til NRK at det er for tidlig å svare på spørsmålene som stilles i denne saken. Pressevakt ved Hurtigruten, Tarjei Kramviken, har svart dette:

– Vi kan ikke gå inn på spørsmål som omhandler enkeltpersoner, enkelthandlinger eller medisinskfaglige vurderinger som ble gjort i forbindelse med sykdomsutbruddet på MS «Roald Amundsen». Det pågår en politietterforskning, i tillegg til den fulle granskingen styret i Hurtigruten har iverksatt. Vi ser frem til å få svar og kunne svare på flere spørsmål.

Sjøfartsdirektoratet har også avslørt dårlig kommunikasjon og uklare retningslinjer i Hurtigruten.

Koronautbrudd på Hurtigruten 71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19. Den første seilasen MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet har med seg 209 passasjerer på det ukelange cruiset til Svalbard. Foto: Hurtigruten

Sykdom i besetningen Folk i besetningen legges inn på skipshospitalet.

Tilbake i Tromsø MS «Roald Amundsen» returnerer fra Svalbard. Skipet setter kurs mot Svalbard nok en gang senere på dagen. Denne gangen er det 177 passasjerer om bord.

Første smittede En av passasjerene på den første seilasen får påvist koronaviruset. Vedkommende bor i Hadsel kommune i Nordland. Kommuneoverlegen tar kontakt med både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

Varsler ikke Hurtigruten varsler ikke passasjerene som var med på den første seilasen, eller dem som nå er om bord i skipet, om smitten de er blitt kjent med. Selskapet konkluderer med at den syke passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

– Ingen symptomer I ettertid forklarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken i Hurtigruten avgjørelsen om ikke å varsle slik: – Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

Kontakt med UNN «Roald Amundsen» er på vei til Tromsø for andre gang. De er i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av de ansatte om bord i skipet blitt syke, to av dem er lagt i isolasjon, men ifølge Hurtigruten er det ingen av dem som har symptomer som tyder på at de er smittet av koronaviruset. På UNN mener de det kan være snakk om koronasmitte.

Smitten blir kjent MS «Roald Amundsen» legger nok en gang til kai i Tromsø. De fire syke sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge ved ankomst Tromsø. Der får de bekreftet at de er smittet av covid-19. UNN varsler Tromsø kommune. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Setter i gang tiltak Hurtigruten setter i gang testing av de 160 ansatte som har jobbet på de to seilasene. De sender også ut varsling til alle de 386 passasjerene på de to seilasene og starter å teste passasjerer. Men mange av passasjerene på den siste seilasen har allerede forlatt skipet. Noen har begynt på hjemreisen sin. Andre er i god gang med å utforske Tromsø. Foto: Linda Pedersen / NRK

Omfanget øker Prøvesvarene begynner å tikke inn. Lørdag 1. august har 33 av de ansatte på MS «Roald Amundsen» fått bekreftet koronasmitte. Tallet øker etter hvert til 36 ansatte. 33 av dem kommer fra Filippinene, et land som er merket rødt av Norske helsemyndigheter i forbindelse med pandemien.

– Kan jobbe i karantene Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam forklarer at de ansatte fra Filippinene ble testet før de kom til Norge. Men at de kan jobbe på båten selv om de er i karantene, ifølge internasjonale regler. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

69 kommuner varslet FHI begynner å få oversikt over passasjerene på de to seilasene MS «Roald Amundsen» hadde til Svalbard. 69 kommuner er varslet om at de kan ha innbyggere som er smittet av koronaviruset etter å ha vært på tur med Hurtigruten.

Flere syke passasjerer Svarene på prøvene begynner å bli klare. Antallet smittede passasjerer øker til fire i løpet av søndag 2. august. Dermed er det totalt 40 personer som har blitt smittet av covid-19 på de to seilasene til MS «Roald Amundsen».

Prøver å forklare Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.

Stopper alle ekspedisjonscruisene Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet med ekspedisjonsskip på grunn av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Dermed blir alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» (bildet) innstilt, både i og utenfor norsk farvann. Foto: NRK

Nytt smittetilfelle Tromsø kommune informerer om status for smitten. De har fått ett nytt positivt tilfelle. Dermed er totalt 41 personer smittet på MS «Roald Amundsen». Videre forteller kommunen at de begynner å få kontroll på de passasjerene som fortsatt oppholder seg i Tromsø.

E-poster blir offentlige Interne e-poster som NRK har fått innsyn i, viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post. Hurtigruten benekter at deres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med smittevernlegen i Hadsel. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/NRK/Montasje

Fylkeslegen og politiet skal granske Politiet forteller at de starter etterforskning av saken. De skal se om det er gjort brudd på smittevernloven i håndteringen av smitten. Også fylkeslegen i Troms og Finnmark skal granske måten Hurtigruten håndterte koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

Ikke syke likevel To av de ansatte på MS «Roald Amundsen» som først hadde fått et positivt svar på koronatestene sine har ved nærmere ettersyn vist seg å ikke være syke likevel.

Nytt tilfelle blant passasjerene Tromsø kommune bekrefter mandag kveld at enda en av passasjer fra MS «Roald Amundsen» har fått bekreftet koronasmitte. Dermed er det totale antallet 34 ansatte og seks passasjerer fra skipet.

Flere nye tilfeller Flere nye tilfeller av koronaviruset er bekreftet blant både besetning og passasjerene på «Roald Amundsen». Deriblant et ti år gammelt barn. Smittetallet er nå oppe i 44. 35 blant besetningen og ni passasjerer.

Tester folk på MS «Fridtjof Nansen» Fire av besetningen på et av Hurtigrutens andre ekspedisjonskip, MS «Fridtjof Nansen», er i isolasjon med forkjølelsesymptomer. Selskapet tester alle de 162 ansatte, og oppfordrer de 172 passasjerene til å teste seg. Skipet er på cruise langs Norskekysten og skal etter planen seile tilbake til Hamburg. Passasjerene oppfordres til å holde seg på lugarene sine. Senere viser det seg at ingen om bord er koronasyke. Foto: Photo Motion / Hurtigruten

MS «Spitsbergen» på vei til Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune forbereder seg på å ta imot ekspedisjonskipet MS «Spitsbergen». Det er 134 personer om bord, 70 personer i besetningen og 64 passasjerer. Skipet fikk ikke lov til å legge til kai i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø kommune sier at ingen får gå i land i byen før de har testet negativt på koronaviruset. Foto: NRK

Nytt tilfelle En mann i 70-årene fra Trøndelag får bekreftet koronaviruset. Mannen var passasjer på MS «Roald Amundsen». Senere på dagen kommer det oppdaterte tall smitten. Totalt er nå 37 ansatte og 16 passasjerer fra MS MS «Roald Amundsen» smittet.

Må testes på nytt Tromsø kommune og UNN beslutter å overta det medisinske ansvaret på MS «Roald Amundsen». En befaring på skipet, som ligger til kai i Tromsø, viser flere personer med symptomer på koronaviruset. Skipslegene blir fritatt fra ansvaret. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

Mulig smitte på nytt skip To passasjerer er fraktet i land fra MS «Midnatsol» med mistanke om koronasmitte. Skipet er en del av den tradisjonelle kystruta til Hurtigruten, ikke ekspedisjonsruta som de andre skipene er en del av. Foto: Vidar Knai / SCANPIX

Flere nye smittede Prøvene fra MS «Roald Amundsen» er klare. Det er bekreftet fire nye tilfeller blant besetningen. Dermed er 41 ansatte i rederiet nå smittet. Samtidig stiger antallet smittede passasjerer til 21.

Ingen smittede på de andre skipene Prøvene fra MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» bekrefter at ingen på de to ekspedisjonskipene er smittet av koronaviruset.

Tar over ansvaret Tromsø kommune tar over ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord på MS «Roald Amundsen». Legene på skipet mente de syke om bord ikke viste tegn på koronaviruset, men da pasientene kom på sykehus tok det bare to minutter før helsepersonell varslet kommunen om mulig smitte.

Inge syke på «Spitsbergen» Ingen om bord på MS «Spitsbergen» er smittet av korona. Eli Andås og Helge Fjermeros er de første som får forlate skipet. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Alle er testet Alle som var om bord på MS «Roald Amundsen» har fått sine prøvesvar. Totalt ble 71 personer smittet av koronaviruset. 29 passasjerer og 42 ansatte.

Alle er friske Beskjeden om kommer om at alle de 42 ansatte på «Roald Amundsen» som var smittet nå er friske. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet ar ligget til kai i byen i nesten en måned etter koronautbruddet. Foto: Lisa Rypeng / NRK



Knusende rapport Sjøfartsdirektoratet offentliggjør sin rapport etter å ha gransket Hurtigrutens håndtering av koronautbruddet. Rapporten er knusende. Det viser seg blant annet at rederiet ikke gjorde nye risikovurderinger, at mistanke om smitte ikke ble varslet, at smitte og mistanke om smitte ikke ble loggført og at skipet ikke hadde hadde utstyr for testing av covid-19 om bord. Vis mer

Dårlig kommunikasjon

Allerede 29. juli var det mistanke om koronasmitte om bord på «Roald Amundsen».

Ansatte på land visste om det, men det ble ikke rapportert videre i organisasjonen. Den delen av organisasjonen som skal jobber med beredskap fikk beskjed først 31. juli, da smitten ble bekreftet fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det kommer også frem at rutinene for varsling var ukjent for mange i organisasjonen.

Blant annet sier rapporten:

Det var uklart for flere hvem som hadde ansvar i forhold til enkelte prosedyrer.

Det var uklart hvem den enkelte skulle rapportere til, og når.

Det var uklart hvem som skulle iverksette og gjennomføre risikovurderinger i selskapet.

Det fremkom uklart hvordan ansettelsesforhold selskapets lege hadde, noen mente legen var ansatt i rederiet, andre om bord skipet.

Det mener sjøfartsdirektoratet er alvorlig.

– Uklare rapport- og ansvarslinjer kan føre til at folk ikke for varsler eller informasjon om ting som må fiskes eller løses. Risikoen i en situasjon kan øke. Derfor er dette noe som må gjøres noe med, sier Dag Inge Aarhus.

Det viser seg også at Hurtigruten ikke har loggført mistanke om smitte den 29. juli eller bekreftet smitte to dager senere i dekksdagboka.

– Det er et krav å dokumentere slike ting til ettertiden. Når det er et forskriftskrav er det ikke noe du kan velge vekk. Det er en viktig del av historikken om hva som har skjedd om bord, sier Aarhus.

Trente ikke på testing

Sjøfartsdirektoratet prøvde også å finne ut om Hurtigruten hadde trent på håndtering av covid-19. Direktoratet klarte ikke finne dokumentasjon på at de ansatte om bord på «Roald Amundsen» hadde trent på prøvetaking.

De klarte heller ikke få klarhet i om det var utstyr for å teste folk for covid-19 om bord på skipet.

– Jeg er usikker på om dette er et krav, men Hurtigruten skriver i sine prosedyrer at dette er noe de skal gjøre. Da er det vår jobb å sjekke at de gjør det. Har du planer for noe, må du gjøre det du sier i planene. Hvis ikke er det bare et stykke papir, og ikke en konkret jobb som blir gjort, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Hurtigruten hadde heller ikke gjort nye risikovurderinger før de startet opp med Svalbard-cruisene den 17. juli. De benyttet seg da av risikovurderingen fra 26. mars.

– Ut fra alt som skjedd, var det helt klart at risikovurderingene fra mars var foreldet og de burde ha gjennomført en ny, sier Aarhus.

Men da rapporten fra direktoratet ble kjent i går, var rederiet tydelig på at de skulle gjøre alt de kan for å rette opp i avvikene.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet er sterk i troa på at Hurtigruten kommer til å håndtere avvikene bra.

– Hurtigruten og lignende rederier er organisasjoner som tar dette på alvor. Alle kan gjøre feil, så når ting blir avdekket er det i deres interesse å ordne opp sier han.

– Hva skjer hvis de ikke får gjort noe med dette innen fristen i slutten av november?

– Vi har ikke vurdert konsekvensene ennå. Det kan få store konsekvenser dersom de totalt overser avvikene. Men jeg tror ikke det blir en problemstilling, sier han.