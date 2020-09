Klokken er seks om morgenen på et cruise utenfor Storbritannia. Gaby ser på mannen hun har vært gift med i over 50 år. Hun tenker at det ikke ligner ham å bli dårlig på havet. Feberen stiger og magesmertene blir verre.

Det er i midten av mars, og koronasmitten har spredt seg over alt i Europa. I Storbritannia har den tidoblet seg siden de la ut fra kai i London for ti dager siden. Nye tilfeller ser ut til å dukke opp på alle bauger og kanter.

– Vi skulle aldri ha reist, sukker Gaby Herbosch.

Hun har ikke fått sove på natta. Til tross for at skipet er splitter nytt, er det så mye bråk. Det høres ut som treverk som knirker høyt inne på lugaren. I hodet spinner tankene rundt spørsmålet hun ikke stiller, om Albert er smittet av korona. Men helsepersonellet om bord tror Albert bare har omgangssyke.

Albert Facq fotografert på en tur i Sentral-Amerika. Etter at de ble pensjonister reiste de mye rundt i verden. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Flere smittet i vår

I et murhus i Lokeren i Belgia møter vi Gaby. Det er blitt september. I de store vinduene ned mot veien står svære porselensvaser. De er dekorert med asiatiskinspirerte mønstre og tegninger, toppet med gull.

Hun og mannen Albert ble smittet av korona i vår. I den første bølgen. Det ble også venneparet Lilian og Johan Harteveld, som var med dem på tur.

Hurtigruten sier de i ettertid har fått varsel om tolv personer som har hatt mistanke om smitte eller bekreftet covid-19 på deres skip i februar og mars.

Gaby mener skandalen med MS «Roald Amundsen» i Tromsø i juli kunne vært unngått om deres advarsler ble tatt på alvor.

Gaby Herbosch reiste på cruise med mannen Albert Facq i vår. Det ble deres siste reise sammen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Gaby sitter i den hvite skinnsofaen hjemme i Belgia. Hun forteller at kroppen ikke er den samme. Hun er sliten og trøtt, men får ikke sove. Det er mange tanker som farer gjennom hodet.

– Jeg er ikke så flink til å snakke, men jeg forstår, sier Gaby på enkel engelsk.

73-åringen får hjelp av sønnen Joeri til å finne de rette ordene.

Albert var hennes beste venn. De var sammen om det meste, både husarbeid og handling. Eller nesten alt. Han var den som tok seg av hagen, mens hun fikset klesvasken og laget mat. Han var så hjelpsom. Han kunne finne på å vaske hele leiligheta til sønnen og vanne plantene mens han var på jobb.

– Han var en moderne mann, sier hun med et smil.

Vi kan høre tiden går. Slagene på bestefarsklokkene i huset tikker av gårde, den gir tydelig beskjed om hver halve og hele time. Gaby jobbet i mange år som personalansvarlig i en bedrift, mens Albert jobbet i administrasjonen i et telefonselskap. Så gikk de begge tidlig av med pensjon. De elsket å reise sammen.

Bokhyllene på kontoret har gjennom årene blitt fylt med minner og opplevelser fra hele verden. Perm etter perm med bilder av et helt liv sammen. Gaby er som oftest fotografen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

De fire var på cruise med Fridtjof Nansen rundt de britiske øyer i midten av mars. Så ble de syke. Helst vil hun glemme hele turen, men den har satt varige merker på livene deres.

Den usynlige fienden

Ledelsen i Hurtigruten diskuterte 3. mars 2020 hva de skulle gjøre dersom noen om bord ble smittet av korona. Svaret de kom frem til var blant annet å informere medpassasjerer og mannskap, står det i granskingsrapporten til selskapet etter hendelsen med Roald Amundsen i Tromsø.

Fungerende driftsdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten sier at selskapet ikke fikk informasjon om smitte som kunne knyttes til seilingene før i juli.

– Det ble i slutten av mai kommunisert fra et reisebyrå at en av gjestene hadde dødd av covid-19, men uten at det ble knyttet til seilingene, sier Lassesen.

Hurtigruten mener det er vanskelig å fastslå hvor smitten har kommet fra, om det var på reise til skipene eller om bord. Likevel utelukkes det ikke at smitte kan ha skjedd under seilingene.

– Det ble ikke sett noen sammenheng mellom disse sakene da det ble informert om dem, og det ble ikke mistenkt annen smitte. I minst ett av tilfellene ble det pekt på en konkret annen sannsynlig smittekilde. Alle hadde vært på reise gjennom Europa. Med unntak av den første mistanken, kom informasjonen i ukene etter seilingene og etter at hele flåten var lagt i opplag. Der de siste altså først informerte i sommer, sier Lassesen.

Gaby og sønnen Joeri forteller at de varslet om smitte allerede i mars, men at de ikke fikk noen respons.

Lassesen beklager at det tok lang tid før Hurtigruten ble klar over meldingene om smitte.

– Vi har kondolert på det dypeste til familien hans. Tankene våre går til familie og nære, sier hun.

– Så er det viktig å understreke at vi i dag nok ville håndtert denne informasjonen annerledes og fulgt opp tettere.

– Burde stoppet cruisene

Det var 7. mars i år at Gaby og Albert gikk av toget på St. Pancras stasjon i London. Samme dag kom det en melding om at så langt var over 200 blitt smittet med koronaviruset i Storbritannia. To hadde dødd. Likevel levde britene stort sett som før.

Tross bekymringene for smitte, så Gaby og Albert fram til å treffe venneparet Johan og Lilian Harteveld fra Nederland. De møtte dem på et cruise i Alaska for elleve år siden.

Albert Facq venter på taxien som skal ta dem til MS «Fridtjof Nansen». Foto: Privat

Sammen mønstret de på det splitter nye skipet Fridtjof Nansen. Hurtigrutens nyeste ekspedisjonsskip, bygd med revolusjonerende hybridteknologi.

Cruiset startet i London, og de skulle blant annet innom byene Liverpool og Portsmouth, og øyene Scilly og Isle of Man.

– De skulle stoppet cruisene, sier Gaby.

Hurtigruten avlyste utflukter

Cruiset ble ikke slik de hadde sett for seg. Flere anløp og utflukter på land ble avlyst. Hurtigruten skyldte på dårlig vær, men Gaby syntes ikke været var så ille. Hun spør hvordan det kan ha seg at et cruiseskip som skal til polare strøk, ikke tåler bølgene og vinden rundt de britiske øyer.

– Jeg tror årsaken til at alle anløpene og turene på land ble avlyst var korona. Jeg tror ikke de tok risikoen med å sette alle på en buss og risikere å smitte flere, sier Gaby.

Men Hurtigruten avviser at selskapet mistenkte smitte om bord.

– Det er ikke riktig at aktiviteter ble avlyst som følge av mistanke om smitte på skipet. Det var dårlig vær under disse seilingene, svarer driftsdirektør Asta Lassesen.

Andre utflukter ble avlyst for å være før-var, fordi det ikke var mulig å ha god nok avstand på bussene, forklarer hun.

Kaotiske uker

Smittetallene i Europa fortsatte å øke i mars. Helsevesenet fryktet de ikke ville klare å ta vare på alle som ble syke. Derfor innførte flere land strenge restriksjoner for å hindre smitte.

I Norge innførte statsminister Erna Solberg de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Den 12. mars ble skoler og barnehager stengt. Alle som ikke hadde en samfunnskritisk jobb måtte holde seg hjemme. Det skulle gå enda 11 dager før Storbritannia gjorde det samme.

Det nederlandske ekteparet Lilian og Johan Harteveld sier at de var blitt lovet strenge tiltak for å hindre koronasmitte om bord. Samtidig mener de at han som rengjorde lugaren var svært forkjøla. Han skal ha hostet og hatt munnbind.

Gaby kritiserer Hurtigruten for ikke å ha gjort mer for å hindre smitte. Hun så kun at det var satt fram spritdispensere til håndvask, ellers var passasjerene og mannskapet tett på hverandre. Både i restauranten og når det var underholdning om bord.

Hurtigruten avviser at de ikke tok smittesituasjonen på alvor.

– Alle gjester fikk tilsendt informasjon om viruset og retningslinjene våre i forkant av cruisene. De inkluderte at gjester som hadde reist fra hardt rammede områder eller vært i nærkontakt med smittede, ikke fikk gå om bord. Alle om bord måtte fylle ut helseskjemaer, og var forberedt på at de kunne bli satt i karantene ved ethvert symptom, sier driftsdirektør Lassesen.

Hurtigruten innførte smitteregler

På en av de siste dagene av cruiset opplevde passasjerene at det skjedde store endringer om bord. Foredrag og møter ble avlyst. Bord og stoler ble adskilt. De fikk ikke lov å forsyne seg av buffeen, den ble fjernet. I tillegg stengte sauna, boblebad og basseng.

– De begynte å vaske håndbagasjen vår med et papir når vi gikk om bord. Men de brukte samme papir på alle, forteller Gaby.

De mistenkte at mannskapet og Hurtigruten visste mer enn de fortalte passasjerene. Asta Lassesen i Hurtigruten sier pandemien traff Europa raskere og hardere enn de fleste var forberedt på.

– Det er riktig at reglene ble skjerpet og at flere tiltak innført underveis på seilingene. Det hang direkte sammen med den raske utviklingen av smittesituasjonen i Europa på det tidspunktet, der Norge på en uke gikk fra å fungere nesten som normalt til å stenge helt ned. Hurtigruten fulgte den utviklingen nøye, tok grep, og la hele ekspedisjonscruiseflåten og nesten hele flåten ellers i opplag 18. mars, sier hun.

De første symptomene

Egentlig skulle Gaby og Albert ha vært på cruise i Asia istedenfor i Storbritannia, men det ble avlyst. På grunn av koronaviruset.

På Fridtjof Nansen fortsatte cruiset rundt de britiske øyer. I granskingsrapporten til Roald Amundsen kommer det fram at det ble stilt spørsmål fra en passasjer torsdag 12. mars, om noen på Fridtjof Nansen hadde vært syke med korona. Vedkommende var selv blitt syk etter en seilas og mistenkte covid-19. Ifølge Hurtigruten skal mannskapet da ha blitt sjekket for symptomer, men uten at man fant noe. Lassesen påpeker at Hurtigruten la de fleste skip i opplag en snau uke senere.

– Vi ser at vi ikke har fulgt opp tett eller godt nok, sier Lassesen likevel i dag.

Et av de første symptomene for dem som blir syke av viruset er tap av lukte- og smakssansene.

De merket de første symptomene på bursdagen hennes, den 14. mars. 2020. Albert klarte ikke å spise. Han var forferdelig svimmel.

Formen til Albert var ikke bra. På morgenen etter bursdagen hennes kastet han opp. Svimmelheten fortsatte. Men Gaby trodde ikke det var vanlig sjøsyke. Tre dager før hadde WHO kalt koronaviruset for en pandemi. En epidemi som spredte seg raskt i store deler av verden.

Gaby var bekymret. Reisen deres gikk mot slutten. Albert hadde store smerter da han ble undersøkt av helsepersonellet.

Usikker smittekilde

Det varierer hvor lang tid det tar fra en person blir smittet av koronaviruset til de første symptomene dukker opp. Det kan ha en sammenheng med hvor mye smitte du er utsatt for og hvor mottakelig du er.

– Jevnt over blir de fleste syke etter mellom tre til seks-syv dager, sier professor Ørjan Olsvik.

Han jobber på avdelingen for medisinsk mikrobiologi ved UiT, Norges arktiske universitet. Selv har han lang erfaring med utbrudd av norovirus på skip. Ofte blir mange svært syk i løpet av kort tid.

– Smale korridorer, trange lugarer, felles toalett, felles kjøkken, veldig mye tid sammen på et begrenset areal, forklarer Olsvik.

Han tror det er vanskelig å finne ut hvor Albert ble smittet seks måneder etter at reisen fant sted. Symptomene til Albert begynte 14. mars, syv dager etter at han og reisefølget startet reisen i og rundt de britiske øyer.

– Han kan ha blitt smittet på land, og han kan ha blitt smittet på båten, sier han.

Smittetallene i Storbritannia var på vei opp på dette tidspunktet, men ikke før 23. mars stengte statsminister Boris Johnson ned landet. Senere viste det seg at også han ble smittet av korona.

I slutten av mars anbefalte den amerikanske helseetaten Centers for Disease Control and Prevention, å droppe cruisereiser. De mente risikoen for smitte var for stor om bord i et skip, med passasjerer fra flere land og i et lukket miljø.

Vekkeren kom i begynnelsen av februar, da ble MS «Diamond Princess» satt i karantene i Japan. Rundt 3.700 passasjerer og mannskap var om bord. Over 700 personer ble smittet av covid-19 og 13 av disse døde. Flere cruiseselskap valgte å legge skipene sine til kai i frykt for nye utbrudd.

Medisinsk personell i smitteverndrakter i Yokohama i Japan. Om bord er mannskap og passasjerer satt i karantene etter et større utbrudd av korona. Foto: Jae C. Hong / AP

Olsvik sier det er utfordrende å drive godt smittevern mot luftveisinfeksjoner på cruiseskip der folk lever tett. De puster den samme lufta, og det er ikke mulig å holde enmetersregelen i korridorene. Likevel mener han at det er mulig å forebygge.

– Et av de viktigste tiltakene er jo at mannskap ikke er smittebærere. Det andre er å kontrollere de passasjerene som kommer om bord. At de er friske og ikke smittebærere. Det er første linje. Deretter, dersom det skjer noe, ta øyeblikkelig aksjon, sier han.

Trodde det var omgangssyke

– Legen trodde det var noe med magen. Han hadde feber og kastet opp, men jeg tvilte på at det var omgangssyke, sier Gaby.

Helsepersonellet på Fritjof Nansen ga mannen hennes kvalmedempende- og infeksjonsdempende medisin, i tillegg til smertestillende.

Senere på dagen, tirsdag den 17. mars, gikk passasjerene på Fridtjof Nansen i land i Portsmouth. Tidagerscruiset rundt de britiske øyer var over. I Storbritannia hadde over 2.000 personer fått bekreftet smitte av covid-19, ti ganger flere enn da cruiset startet.

En syk Albert Facq venter på toget som skal ta dem hjem til Belgia. Foto: Privat

Ved hjelp av medisinene ble Albert klar for hjemreisen. Sammen med ekteparet Harteveld reiste han og Gaby til London. Der tok de avskjed. Deretter reiste de videre med tog til Brussel, og til slutt hjem til Lokeren i Belgia, der sønnen hentet dem på stasjonen. I ettertid har familien stilt spørsmål om hvor lurt det var å reise hjem med tanke på sykdom og smitte, og at han senere fikk påvist korona.

Hurtigruten bekrefter at de ikke mistenkte koronasmitte hos Albert Facq.

– Vedkommende ble diagnostisert med en annen lidelse enn covid-19. Vi kan ikke bedømme medisinske vurderinger gjort av legen i midten av mars, men det er ingenting som tyder på at legen mistenkte covid-19, sier driftsdirektør Asta Lassesen.

Droppet koronatest

Dagen etter, onsdag 18. mars, bestemte Hurtigruten at samtlige skip skulle legges til kai på grunn av den pågående pandemien.

Fridtjof Nansen seilte fra Portsmouth mot Kleven verft i Ulsteinvik i Norge. Om bord hadde de fire syke besetningsmedlemmer. Kommuneoverlegen sa skipet kunne legge til kai når de kunne vise fram negative koronatester for dem som var syke. Det skulle føre til diskusjoner i toppledelsen i Hurtigruten.

De droppet å gå i land på Sunnmøre, og seilte heller til Bergen, der de måtte ligge 14 dager i karantene.

I granskingsrapporten etter Roald Amundsen kommer det frem at det var uenigheter i konsernledelsen om årsaken til at selskapet droppet verftsoppholdet. En leder oppfattet negative presseoppslag som en viktig årsak, mens en annen mente det var basert på medisinske vurderinger.

– Når det gjelder hva som var begrunnelsen for den løsningen, så kan vi ikke gå inn i detaljer utover det som står i rapporten, sier Lassesen i Hurtigruten.

Kampen mot viruset

I Lokeren i Belgia kjørte Joeri sin far Albert til legen torsdag 19. mars, to dager etter hjemkomsten. Albert hadde blitt dårligere. På denne tiden var koronatester mindre tilgjengelig enn i dag, og de fikk derfor ikke tatt noen test på legekontoret. Men prøvene som ble tatt viste at Albert hadde en virusinfeksjon i kroppen.

– Faren min ble ikke sendt til sykehus med det samme. Legen ba de som kunne være smittet om å holde seg hjemme i karantene og ga dem tabletter for å senke feberen, sier Joeri.

Tilstanden til 76-åringen ble bare verre, og til slutt ringte familien etter ambulanse. Fredag 20. mars ble han først sendt til det lokale sykehuset i Lokeren. Bare noen timer senere ble han sendt videre til Sint-Niklaas. Der ble alle koronapasientene i området behandlet. Sønnen Joeri begynte også å føle seg dårlig. Dagen etter klarte heller ikke han å komme seg ut av senga.

Joeris lege testet ikke ham ikke for korona, men mistenkte at han var smittet som følge av den tette kontakten med foreldrene.

– Senere blodprøver viste at jeg hadde viruset i kroppen, sier Joeri.

Mandag 23. mars ble familien oppringt, Albert hadde testet positivt for covid-19. Det hadde gått seks dager siden de forlot Fridtjof Nansen.

I ukene etter kjempet kroppen til Albert mot viruset. Han ble sendt til intensivavdelingen, og etter hvert lagt i respirator og i koma. Både Gaby og Joeri trodde han skulle klare seg.

Samme dag som Albert fikk bekreftet smitte, begynte Gaby å føle seg dårlig. I dagene som fulgte ble hun svært dårlig. Legen anbefalte henne å teste seg på sykehuset. Tre dager senere, torsdag 26. mars, ble også hun overført til Sint-Niklaas og etter hvert bekreftet smittet. Gaby lå 11 dager på sykehus, før hun fikk komme hjem i begynnelsen av april.

I mellomtiden hadde sønnen kontaktet det lokale reiseselskapet. 24. mars fortalte han at foreldrene var smittet med korona. Han ba om å få penger tilbake for utfluktene og anløpene som ble avlyst. Reiseselskapet skrev i sitt svar at de hadde sendt henvendelsen videre til Hurtigruten. Så hørte han ikke fra dem på lang tid.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med reiseselskapet for å høre om de varslet Hurtigruten om smitten, men så langt har de ikke besvart våre henvendelser.

Dagen etter at venneparet Lilian og Johan Harteveld kom hjem til Zoetermeer i Nederland ble også Johan dårlig. På morgenen den 19. mars ringte Lilian legen, oksygenopptaket til Johan var svært lavt. Også hun ble dårlig.

– Jeg fikk feber, mistet appetitten og smakssansen, sier Lilian.

En uke senere ble Johan sendt til sykehuset i byen for lungesjekk.

– Jeg fikk ikke være med, og senere fikk jeg melding om at han måtte bli værende på sykehuset. Han ble testet dagen etter, og etter en dag var det offisielt, han hadde korona, sier Lilian.

Hun ble ikke testet, men legen mente det var sikkert at hun også var smittet av viruset.

Lilian forteller at Johan ble svært dårlig på sykehuset, han svevde mellom liv og død. Også han ble lagt i respirator og i koma. Men i motsetning til Albert, klarte Johan seg. Den 18. mai ble Johan overført til et rehabiliteringssenter. Det ble sommer, før han etter nesten tre måneder fikk komme hjem i midten av juni. Han levde, selv om kroppen ikke var den samme.

Men Albert fikk ikke komme hjem. Han fikk ikke se hagen sin i full blomst igjen denne våren. Den 15. april døde han på sykehuset. Sønnen og kona rakk ikke fram før kroppen ga etter.

Nå sitter Gaby alene igjen i murhuset, noe Hurtigruten er svært lei seg for.

– Vi er kjent med at en tidligere gjest døde av covid-19 i april. Vi har kondolert på det dypeste til familien hans. Tankene våre går til familie og nære, sier Asta Lassesen i Hurtigruten.

Hurtigrutens kundebehandlere ble ifølge selskapet først måneder etter seilingene informert om at reisefølget hadde fått påvist covid-19.

– Det er derfor vanskelig å fastslå hvor smitten har kommet fra, selv om det heller ikke kan utelukkes at de ble smittet på denne seilingen, sier Lassesen.

Varslet om smitten

For begge familiene dreide tankene seg kun om å bli frisk etter sykdommen. Men i slutten av april forsøkte Lilian Harteveld å ta kontakt med Hurtigruten. Hun ringte det nederlandske reiseselskapet Norske.nl, som selger reiser med Hurtigruten. Lilian fortalte at de ble smittet av korona om bord og at vennen Albert Facq døde. De ba henne ringe Hurtigrutens kontor i London, siden reisen var bestilt der. Men hun skal ikke ha kommet gjennom på telefon.

På samme tid i Norge hadde folk jobbet på hjemmekontor og holdt avstand til hverandre. På nyhetene så vi døde kropper i andre land bli lastet inn i lastebiler. I enkelte regioner ble de som døde av korona lagt i massegraver. I Nord-Italia og New York var det spesielt ille.

Myndighetene kalte det en dugnad, og det viste seg å fungere. Flere land opplevde at smittetallene gikk ned. Trykket på helsevesenet lettet. I Norge ble samfunnet gradvis åpnet opp. Det hadde vært harde debatter rundt hytteforbud i påska, og søringkarantene som ble innført flere steder i Nord-Norge. Skolene og barnehagene åpnet for de minste, så de større.

Joeri Facq og moren Gaby Herbosch ønsker ikke at andre skal oppleve det samme som dem. De mener Hurtigruten ikke burde fortsatt med cruisene. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

I Lokeren sendte Joeri en ny e-post til reiseselskapet i slutten av mai. Han skrev at faren gikk vekk etter at han ble syk med korona på reisen rundt de britiske øyer. De fikk verken kontakt med Hurtigruten, eller pengene de skulle få refundert. Fra det lokale reiseselskapet fikk de blomster og kondolanser. Men de hørte ikke noe fra Hurtigruten.

Både Joeri og Lilian Harteveld forsøkte flere ganger å kontakte Hurtigruten i tiden som kom. De ville ikke at noen andre skulle oppleve det samme som dem. De var bekymret for at de kunne ha spredt smitten etter at de reiste fra Fridtjof Nansen. Først i slutten av juli får de svar fra Hurtigruten.

I have also made contact with our fleet sanitation officer and we can confirm that we have not had any confirmed or suspected cases of COVID 19 on any of our ships. In addition, we would like to assure you that all necessary precautions were taken prior to the sailing and during the sailing to ensure the safety and well-being of our guests and crew. Gjestekontakt ved Hurtigrutens kontor i London / E-post fra 23. juli 2020

Hurtigruten sier at beklager at de ikke fikk svart dem tidligere. De mener de fikk informasjon først i juli om smitten, og det at familien mente den kunne knyttes til seilingene med deres skip.

– Vi kan ikke se at vi har fått det videreformidlet gjennom noen annen kanal tidligere. Det hadde da vært flere e-poster og en telefonsamtale om refusjonene i juni, sier driftsdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten.

De har ikke loggført noe rundt smitte, men utelukker ikke at det ble tatt opp i telefonsamtalen i juni.

– Dialogen med reisebyråene har handlet om refusjoner for anløp og ekskursjoner som ble avlyst. Det ble i slutten av mai kommunisert fra et reisebyrå at en av gjestene hadde dødd av covid-19, men uten at det ble knyttet til seilingene, sier Lassesen.

– Med det sagt, så peker granskingsrapporten etter Roald Amundsen på at informasjonsflyten vår har vært for dårlig mellom personer i Hurtigruten og deler av selskapet, sier driftsdirektøren.

Lilian Harteveld følte hun ikke nådde gjennom til Hurtigruten, og sendte derfor Daniel Skjeldam en melding på Instagram der hun spør om konsernsjefen vet om at de ble smittet av korona mens de var på cruise rundt de britiske øyer. Foto: Skjermdump

Sorgen

På gravstedet i Lokeren står Alberts navn inngravert på et lite messingskilt blant mange andre på en minnestein. Asken hans ble spredt utover gresset.

De fikk bare samlet de 15 aller nærmeste på minneseremonien den 22. april. I lokalet var stolene trukket fra hverandre, og de ble bedt om å holde avstand og ikke holde rundt hverandre.

– Ved en slik hendelse vil du jo ha alle dine venner og familie der for å støtte deg. Men det var ikke mulig. Vi kunne ikke ta hverandre i hendene, og vi kunne ikke klemme eller kysse, bare si «hallo» på avstand, sier Joeri.

– Det var ingen god opplevelse, sier Gaby med tårer i øynene.

Nå er det bare han og moren igjen. De valgte kremasjon, for det er ingen andre som kunne stelt grava når de en dag går bort. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

I Lokeren står smijernsporten åpen foran innkjørselen til Gaby og Alberts hjem. Det er fortsatt varmt ute, rundt 20 grader. Gresset og buskene er grønne. En statue i menneskehøyde står urørlig midt i hagen. Her har Albert brukt mye tid. Det er først nå som han er borte at hun og sønnen ser hvor mye arbeid han gjorde.

Midt i sorgen er det et helt liv som skal ryddes opp i og avsluttes. En far, bestevenn og ektemann. På kontoret har de begynt å rydde i klærne hans.

De følger spent med på hva som skjer videre i saken. Politiet er nå i ferd med å avslutte sin etterforskning av seilasen med Roald Amundsen til Tromsø i sommer. Gaby håper selskapet blir stilt til ansvar, selv om livet ikke blir det samme.

Både hun og ekteparet Lilian og Johan Harteveld vurderer å ta kontakt med advokat dersom de ikke får en unnskyldning. De vil ha mer enn prisen for billettene tilbake.

Men det er ikke aktuelt for Hurtigruten.

– Vi er kjent med et ønske om kompensasjon, og vi føler med familiene dette gjelder, men det er ikke mulig å drive smittesporing så mange måneder etter seilingene. Det ble ikke mistenkt covid-19 da, og alle mulige forholdsregler ble tatt om bord. Det er derfor ikke mulig å gi dem den kompensasjon de de etterspør, sier Asta Lassesen i Hurtigruten.

For enka Gaby er det ikke aktuelt å reise mer. Hennes beste venn og mannen hun har levd med i 52 år er borte. Nå har hun bare én pensjon som skal dekke regningene, og hun skal leve med en helse som ikke er den samme.

– Jeg har ikke noe liv mer. Jeg overlever. Det er alt. Mitt liv er ødelagt. Jeg overlever bare, sier Gaby.

Gaby Herbosch og sønnen Joeri Facq kjenner på savnet av ektemannen og faren hver eneste dag. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK