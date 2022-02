Hurtigruten vedtar millionbot

Etter 1,5 år med etterforskning av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, konkluderte påtalemyndigheten før helgen med at Hurtigruten Coastal AS skal straffes med et forelegg på 1.000.000 kroner, skriver Hurtigruten Group i en pressemelding.

– Det er halvannet år siden utbruddet på MS Roald Amundsen. Hurtigruten-konsernet har gjennom denne perioden bidratt aktivt til politiets etterforskning. Nå har de konkludert. Vi opplever at politiet har gjort en lang og grundig etterforskning, og vi har vedtatt forelegget, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group, i pressemeldingen.

29 passasjerer og 42 besetningsmedlemmer ble smittet av covid-19 etter to ekspedisjonscruise fra Tromsø til Svalbard sommeren 2020.

I tillegg til millionboten ble kapteinen ilagt en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter. Skipslegen på andre seilas ble ilagt en bot på 40.000 kroner for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling til norske myndigheter.

Hurtigruten skriver at de har gjort flere endringer i etterkant av smitteutbruddet.

– Den viktigste strukturelle endringen vi har gjort er å skille ut norskekysten og ekspedisjonscruise i to ulike virksomheter: Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expeditions. Denne organiseringen forbedrer beslutnings- og kommandolinjene innad i Hurtigruten Group, sier Skjeldam.