7 punkter som forklarer koronaskandalen på Hurtigruten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har sviktet, sier direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Per nå har mer enn 40 personer blitt smittet etter et koronautbrudd på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen».

Utbruddet har rammet ansatte og passasjerer på to seilaser mellom Tromsø og Svalbard i slutten av juli.

Skandalen har kjent langt ut over Norges grenser. En historie om svikt i kommunikasjonen og dårlige vurderinger, som kan få konsekvenser for en av Norges viktigste merkevarer.

Men hvorfor er denne saken så kontroversiell?

1. Ansatte fra Filippinene gikk rett på jobb

Foreløpig er 35 ansatte på MS «Roald Amundsen» smittet av koronaviruset. Flesteparten av dem er fra Filippinene. Akkurat som flesteparten av de ansatte på skipet kommer fra Filippinene. Et land norske myndigheter har merket rødt i forbindelse med pandemien.

Det vil si at personer som kommer fra Filippinene egentlig skal sitte ti dager i karantene når de kommer til Norge.

Arbeiderne skal ha blitt sjekket to ganger før de reiste fra Filippinene. Ifølge direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam skal det ha gått flere dager mellom de to testene. I den perioden skal de ansatte ha vært i karantene.

Men da de kom til Norge, etter en lang reise, gikk de rett på jobb på «Roald Amundsen»

Hurtigruten tror at smitten kommer fra én av filippinerne om bord på skipet. Men direktør Skjeldam mener selskapet fulgte internasjonale regler da de satte arbeiderne rett i jobb.

– Internasjonale regler er slik at de har karantene om bord i skipet etter ankomst. Den karantenen innebærer at man kan delta i jobbing om bord, men ikke gå i land, sa Skjeldam i forrige uke.

Eksperter på lover og regler på sjøen sår tvil rundt Hurtigrutens tolkning av reglene.

– Det er tatt høyde for at mannskap, ved mistanke om sykdom, kan være i karantene om bord. Det betyr at man kan bevege seg, men man skal holde seg unna andre. Det er en bred tolkning Hurtigruten har gjort av dette. Vi støtter ikke den tolkninga, sier leder i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande.

I Dagsrevyen søndag 2. august sier direktør i FHI Line Vold at de vurdere å endre dagens regelverk.

I en pressemelding tirsdag skriver Hurtigruten at de skal starte en egen gransking av saken. De skriver videre at de allerede har avdekket brudd på rutinene når det gjelder karantene for utenlandske arbeidere.

STRENGT: Da koronasmitten på MS «Roald Amundsen» ble kjent satte både Hurtigruten og Tromsø kommune i gang tiltak for å kartlegge og begrense smitten. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

2. Varslet ikke

Allerede onsdag 29. juli ble Hurtigruten klar over at det kunne være koronasmitte på «Roald Amundsen». En innbygger i Hadsel kommune hadde fått påvist covid-19. Vedkommende hadde vært på det første cruiset til Svalbard, fra 17. til 24. juli.

Kommuneoverlegen i Hadsel varslet både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

FHI oppfordret Hurtigruten til å varsle både passasjerer på den første seilasen og passasjerer som nå var om bord om den mulige smitten.

Rederiet varslet ikke videre.

Hurtigruten Rederiet fortalte først at de vurderte det slik at den smittede hadde blitt syk etter cruiset. I tillegg hadde de ingen signaler om at andre som hadde vært, eller var, om bord kunne være smittet.

Dette til tross for at både fylkeslegen og FHI mente det var sannsynlig at personen hadde blitt smittet om bord på Hurtigruten.

Også Universitetssykehuset Nord-Norge mistenkte koronasmitte på «Roald Amundsen». Noe sykehuset informerte skipet om natt til fredag.

Fredag 31. juli fikk Hurtigruten bekreftet at fire ansatte om bord på skipet var smittet. Først da valgte Hurtigruten å varsle passasjerene på de to seilasene.

Konserndirektør Daniel Skjeldam har forklart at dette skyldes en rutinesvikt.

MÅ SVARE: Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam har måtte svare på mange spørsmål fra media de siste dagene. Her etter pressekonferansen på mandag. Foto: Annika Byrde / Scanpix

3. Avsløringene om varslene

Interne e-poster viser at Hurtigruten har holdt igjen informasjon om smitten.

I forbindelse med varslene om mulig smitte fra kommuneoverlegen i Hadsel den 29. juli, avtalte Hurtigruten med FHI at rederiet skulle informere de reisende.

Også Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet var informert om saken og var i kontakt med FHI. Begge departementene mente FHI burde oppfordre Hurtigruten til å informere offentligheten om situasjonen, viser dokumenter NRK har fått tak i.

Likevel ble ikke informasjonen offentlig før fredag 31. juli.

I en pressemelding innrømmer selskapet at de har gjort flere feil i denne saken. Blant annet har viktig informasjon og avtaler fra FHI ikke blitt videreformidlet internt.

Det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en god og åpen nok kommunikasjon ut av selskapet de siste dagene Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef Hurtigruten

Slik svarte sjefen i Hurtigruten da han ble konfrontert med varslene som ikke ble sendt ut:

Leger i Hadsel kommune beskylder Hurtigruten for å forsøke å holde informasjon om koronasmitte om bord hemmelig. Konsernsjef Daniel Skjeldam måtte svare i Dagsrevyen. Du trenger javascript for å se video. Leger i Hadsel kommune beskylder Hurtigruten for å forsøke å holde informasjon om koronasmitte om bord hemmelig. Konsernsjef Daniel Skjeldam måtte svare i Dagsrevyen.

4. Passasjerene fikk forlate skipet

Hurtigruten fikk altså endelig bekreftet koronasmitte på fire av sine ansatte fredag formiddag. Da hadde det allerede gått flere timer siden passasjerene gikk i land.

Tromsø kommune fikk heller ikke beskjed om smitten før passasjerene hadde gått i land.

Noen av passasjerene hadde allerede forlatt byen. Andre måtte i isolasjon på et hotell mens de ventet på prøvesvar.

Hurtigruten forklarte den sene varslingen slik:

– Det var ikke grunn til å mistenke covid-19 da skipet la til kai i Tromsø på bakgrunn av symptomene de fire i mannskapet hadde. Heldigvis fikk vi raskt svar på testene, slik at både vi og Tromsø kommune fikk iverksatt tiltak, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Per nå er åtte passasjerer fra «Roald Amundsen» smittet av koronaviruset. Deriblant et ti år gammelt barn.

SJEKKES: Her blir én av passasjerene, tidligere statssekretær for Frp, Line Miriam Haugan, sjekket for koronavirus etter å ha reist med «Roald Amundsen». Foto: Linda Pedersen / NRK

5. Smittede på flere skip?

Det er også stor spenning knytt til situasjonen om bord de to andre ekspedisjonsskipene i Hurtigruten, MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen».

«Fridtjof Nansen» er for tiden på et cruise langs Norskekysten. Fire av de 162 ansatte på skipet er nå satt i isolasjon med lette forkjølelsessymptomer. Hurtigruten tester nå alle i besetningen. Alle passasjerene blir også tilbud og anbefalt testing.

Inntil testresultatene er klare, blir passasjerene bedt om å holde seg på lugarene.

MS «Spitsbergen» er på vei til Tromsø, med 134 personer om bord. Skipet skulle egentlig til Longyearbyen, men der fikk de ikke lov til å legge til kai.

Når «Spitsbergen» ankommer Tromsø får ingen forlate skipet før de har testet negativt på covid-19.

6. Blir politisak

Både politiet og Fylkeslegen i Troms og Finnmark skal nå se nærmere på hvordan Hurtigruten har håndtert utbruddet.

Politiet skal etterforske om selskapet eller enkeltpersoner i Hurtigruten har brutt smittevernloven.

Hurtigruten som selskap risikerer å bli bøtelagt. Skulle det være enkeltpersoner som har brutt loven, risikerer de bøter eller fengsel.

– Vi kommer selvsagt også til å samarbeide med politiet og er tilgjengelige for dem når de måtte ønske. Det aller viktigste nå er å følge opp alle som er berørt, og bidra til å spore og begrense smitten, sa Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

I tillegg vurderer Tromsø kommune erstatningskrav mot Hurtigruten.

SLIK SKAL DE JOBBE: – Det blir en normal etterforskning. Vi må skaffe oss oversikt over selve hendelsesforløpet. I tillegg må vi prøve å finne ut hva Hurtigruten har hatt kunnskap om, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe Foto: Øystein Antonsen / NRK

7. Kan få konsekvenser

Koronakrisen rammet Hurtigruten hardt. Nær 3 000 ansatte ble permittert da selskapet måtte sette nesten alle skipene i opplag. I vår nektet rederiet å seile langs kysten hvis de ikke fikk økonomisk hjelp fra regjeringen.

I juli var derimot nesten alle skipene i drift igjen. Noe som er viktig for norsk turistnæring.

Hurtigruten er en sterk merkevare. Selskapet har de siste årene vært i toppen i forskjellige omdømmeundersøkelser blant norske reiselivsaktører.

Nå tror mange at tilliten og omdømmet til selskapet kan få seg en real knekk.

Nordlys skriver på lederplass at Hurtigrutens ledelse er uten tillit. ITromsø spør om passasjerene kan stole på Hurtigruten i fremtiden.

Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI, Lars Olsen, sier til E24 at dette er en alvorlig merkevarekrise for rederiet.

BI-professor, Peggy Simcic Brønn, tror hoder kommer til å rulle i selskapets ledelse. Hun tror likevel ikke koronaskandalen vil påvirke Hurtigrutens rykte i utlandet. Til tross for at medier over hele verden nå omtaler saken.

Det samme tror førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, Anders Wien.

– De har håndtert saken ganske dårlig, og det har blitt lagt merke til internasjonalt. Hvis de håndterer dette bra nå, så tror jeg de vil komme seg ganske kjapt igjen. Men på kort sikt har det nok litt å si, sier Wien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener tilliten til Hurtigruten er svekket.

– Hurtigruten har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for denne typen aktivitet, og gitt veldig overbevisende dokumentasjon på hvor seriøst de skulle ta dette. Derfor er det synd at vi har kommet i denne situasjonen. Det er trist, sier Høie.

EKSOTISK: Hurtigruten er kjent for å seile i spektakulær natur. Koronautbruddet på MS «Roald Amundsen» kan få konsekvenser for selskapets rykte. Foto: Gisle Solvoll