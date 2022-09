– Begge de to er dømt i henhold til siktelsen, opplyser statsadvokat i Troms og Finnmark, Jørn Bremnes til NRK.

Kapteinen er dømt til bot på 36 000 kroner, mens legen er dømt til en bot på 46 000 kroner.

Retten slår følgende fast om kapteinen:

«Det følger av kapteinens rolle som øverste leder at han har en selvstendig undersøkelsesplikt.(....) Helt fra den 29 juli forelå det informasjon som klart tilsa at det kunne være smitte om bord. Til tross for all informasjon som tilsa covid-19 smitte valgte NN å overse alle signaler om dette og kun legge til grunn rapporteringene om «no covid-19 related issues». Som den ansvarlige opptrådte han ikke slik en kyndig og omtenksom person ville gjort i en tilsvarende situasjon og unnlot med dette å overholde varslingsplikten».

Om legen skriver retten følgende:

«NN er en erfaren lege, landet var inne i en verdensomspennende pandemi, hvor konsekvensene av en smittespredning kunne bli fatale. NN hadde tid til å områ seg og det er etter rettens vurdering svært klanderverdig at han ikke fulgte opp mistanken om covid-19 smitte med undersøkelse og tiltak for å begrense smitten. »Det var sommeren 2020 at mer enn 70 personer ble koronasmittet i forbindelse med to cruise til Svalbard med Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen».

Smitteutbruddet ble kjent langt ut over Norges grenser, og blir omtalt som den kanskje største koronaskandalen i Norge.

Allerede den 21. juli 2020 ble de første personene ombord på MS «Roald Amundsen» lagt inn på skipshospitalet med sykdom, og vel en uke senere, den 29. juli, fikk Hurtigruten beskjed om at en av passasjerene var bekreftet smittet med covid-19.

Men, først da skipet la til kai i Tromsø den 31. juli ble offentligheten orientert om smitteutbruddet. Da hadde allerede flere av passasjerene forlatt båten.

Koronaseilasen førte til offentlig skittentøyvask, men også en grundig politietterforskning. I vinter ble derfor både rederiet, kapteinen og en norsk lege ilagt bøter for manglende varsling.

Hurtigruten fikk en foretaksstraff på 1 million kroner, kapteinen en bot på 30 000 kroner, og legen en bot på 40 000 kroner.

Hurtigruten vedtok boten, men det gjorde verken kapteinen eller legen.

Kapteinen sa i retten at informasjonen om at det var et mulig smitteutbrudd ombord aldri nådde ham. Legen på sin side hevdet at han kun hadde en underordnet rolle på skipet, og ikke noe formelt ansvar for å varsle om et mulig sykdomsutbrudd.