Fredag ble det bekreftet at fire ansatte i besetningen på Roald Amundsen har testet positivt på koronasmitte, etter at skipet la til kai i Tromsø.

Men da skipet la til kai i Tromsø, skal ikke ledelsen ha visst om noen smitte om bord. Dette fastholder også konsernsjef for Hurtigruten, Daniel Skjeldam, lørdag ettermiddag.

Men allerede onsdag fikk Hurtigruten beskjed om at en passasjer var bekreftet smittet etter en reise på MS Roald Amundsen forrige uke.

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Da ga Folkehelseinstituttet Hurtigruten følgende beskjed:

– Vårt råd var tidlig å informere passasjerene så fort som mulig. Dette for at de skulle ha mulighet til å være årvåkne for egne symptomer og gå i karantene. Så har Hurtigruten fulgt sitt eget system og opplegg for å formidle den beskjeden ut, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold til NRK.

Den beskjeden fikk derfor ikke passasjerene før to dager senere. Det etter at de hadde gått i land i Tromsø, og etter at fire ansatte i besetningen hadde testet positivt.

– Vi skulle gjerne sett at passasjerene hadde fått beskjed tidligere. Dette for å begrense videre smitte. Vi opplever at det har vært forsinkelse i den prosessen, sier Vold.

36 av mannskapene har frem til klokken 21 lørdag testet positivt. 69 kommuner er berørt og helseminister Bent Høie karakteriserer situasjonen som alvorlig.

I underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen skal nå i karantene. 40 av disse er i karantene ved Elisabethsenteret i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

– Visste ikke om FHIs anbefaling

Hurtigruten mente situasjonen var under kontroll, og droppet derfor å varsle passasjerene.

I Lørdagsrevyen sier konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK at det kommer av at rådet fra FHI aldri nådde frem.

– Vi hadde ikke FHIs råd som en del av informasjonsgrunnlaget når beslutninga ble tatt på onsdag.

Han sier det i rederiet er mange som driver med smittevernoppfølging. De vil nå ettergå kommunikasjonen med FHI for å finne ut hvem som mottok rådet og hvor det havnet.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Men vi hadde ikke den informasjonen tilgjengelig i den gruppa som tok den vurderinga onsdag. Vi er nødt til å forholde oss til de medisinske rådene vi får fra medisinsk personell om bord, sier Skjeldam.

Hurtigruten har tidligere sagt at de har tre leger om bord.

– Sier du at dere hører mer på de legene enn råd fra FHI, og folk som driver med smittevern kontinuerlig og profesjonelt?

– Vi er nødt til å forholde oss til de medisinske rådene vi får fra medisinsk personell om bord. Rådet fra FHI var ikke en del av informasjonsgrunnlaget da vi tok en beslutning onsdag. Det må vi ettergå, hvordan det ikke kunne være det. Ser vi hvor vi står i dag er det lett å si at vi skulle vurdert annerledes, sier Skjeldam.

Vakthold ved Roald Amundsen

Hurtigruten er en av få aktører som er gitt muligheten til å drive cruisetrafikk. Det har vært utarbeidet egne veiledere for hvordan dette skal foregå, opplyser FHI.

– Men vi vet fra tidligere erfaringer andre steder at cruisetrafikk er forbundet med en viss risiko. Derfor er det viktig at veilederne og rådene som gis følges, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Avdelingsdirektøren i FHI sier det er for tidlig å si hvorvidt utbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonsskip vil få følger for annen cruisetrafikk i Norge.

Allerede søndag morgen er cruiseskipet «Seadream I» ventet til kai i Tromsø. Skipet har 108 passasjerer og et mannskap på 84.

I lys av koronautbruddet på «Roald Amundsen» har kommuneoverlegen og FHI blitt informert om anløpet. Kapteinen på Seadream har også blitt varslet om situasjonen, skriver Tromsø havn i en pressemelding.

Roald Amundsen vil bli holdt fysisk avskilt fra andre cruiseskip med vakthold og gjerder frem til det blir flyttet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

Mannskapet på Seadream skal ha vært om bord i flere uker og skal ikke ha vært meldt om smitte på skipet, verken blant mannskapet eller gjester.

– Det er derfor en «ren båt» i utgangspunktet. Kommuneoverlegen har sagt at passasjerer kan få gå i land. Det innføres ikke særregler for dette skipet, sier Havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Skipet skal legge til kai på samme sted som Roald Amundsen, men skipene skal være fysisk adskilt fra hverandre med vakthold og gjerder.

Hurtigruteskipet Roald Amundsen er planlagt flyttet i samråd med kommunelegen i Tromsø, men det er så langt uvisst når.