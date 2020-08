Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under en pressekonferanse på rådhuset i Tromsø lørdag klokken 17:30 bekrefter ordfører Gunnar Wilhelmsen at ytterligere to besetningsmedlemmer har testet positivt. Like etter pressekonferansen bekrefter kommunen ytterligere ett positivt prøvesvar.

Dermed er totalt 36 av mannskapene på Roald Amundsen bekreftet smittet.

Wilhelmsen understreker at det nå er snakk om et større utbrudd.

– Per nå er det 20 passasjerer som kommunen ikke har fått kontakt med av de 177 på seilasen som la til kai i Tromsø fredag, sier ordføreren under pressekonferansen.

I underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen skal nå i karantene.

FHI har ansvar for å kontakte de øvrige passasjerene på den andre seilasen, som hadde avgang 17. juli.

Den øvrige besetningen på totalt 160 er i karantene om bord på skipet.

– Jeg er svært lei meg. Det er og har vært en vanskelig situasjon, sier sjef for Hurtigruten Daniel Skjeldam.

Han sier smittevern hele tiden har vært deres hovedprioritet.

På pressekonferansen deltok (fra høyre) konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten, kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, ordfører Gunnar Wilhelmsen og fungerende leder for koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen. Foto: Morten Kræmer/NRK

– Hadde ingen mistanke

– Vi har seilt siden januar uten noen mistanke om covid-19. Hadde vi hatt noen som helst mistanke om smitte om bord ville vi ikke latt passasjerene gå i land. Det var feil, sett i ettertid, sier Skjeldam.

Han mener dette viser hvor vanskelig pandemien kan være å håndtere.

Skjeldam sier vurderingene hele tiden er tatt ut fra medisinske vurderinger om bord.

Besetningsmedlemmene ble rutinemessig testet fordi de kommer fra land utenfor Europa, sier Skjeldam.

– De fire besetningsmedlemmene ble satt i isolasjon rutinemessig fordi de var syke. På bakgrunn av symptomene de hadde, mente tre ulike leger at det ikke var grunn til å mistenke covid-19, har kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken tidligere svart i en e-post til NRK.

Dersom besetningsmedlemmer kommer fra et ikke-europeisk land, skal de ifølge Hurtigruten testes to ganger før de forlater hjemlandet. De skal også bli satt i karantene mellom de to testene.

– Men alle de fire har vært om bord på skipet i tre uker eller mer, og var derfor utenfor karanteneplikt, skriver Kramviken i Hurtigruten.

NRK har vært i kontakt med en av legene som var om bord. Han sier alle uttalelser nå skal gå gjennom Hurtigruten.

Daniel Skjeldam er konsernsjef i Hurtigruten. Foto: Arne Flatin / NRK

Tror besetningen har tatt smitten om bord

33 av 35 av besetningen som nå har testet positivt er fra Filippinene. De to andre er fra Tyskland og Norge, sa Skjeldam under pressekonferansen.

120 av besetningen har testet negativt.

– En av hovedteoriene til Hurtigruten er at smitten har kommet med en av besetningsmedlemmene som har kommet fra Filippinene. Disse kom om bord 17. og 24. juli, sier Skjeldam.

Konsernsjefen sier alle regler for testing og karantene for internasjonale besetningsmedlemmer har blitt fulgt.

– Alle er pålagt å testes to ganger med flere dagers mellomrom før avreise fra Filippinene. Og så er internasjonale regler også slik at de har en karantene om bord i skipet etter ankomst. Men den karantenen innebærer, etter internasjonale regler, at man kan delta i jobbing om bord, men ikke gå i land.

Han sier Hurtigruten de siste ukene, uavhengig av situasjonen som har oppstått, har jobbet med et strengere regelverk for internasjonale besetningsmedlemmer.

– Det innebærer at i tillegg til de internasjonale reglene, har innført krav om karantene på hotell 10 dager før ombordstigning.

Høie: – Alvorlig situasjon

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) understreker viktigheten av at Hurtigruten-passasjerene overholder karantenen etter smitteutbruddet.

– Det er en alvorlig situasjon når så mange er berørt. Nå er det viktig at man konsentrerer seg om å få kontakt med alle og driver smittesporing. Det er viktig at de på seilasene går i karantene og at kommunene som er berørt, driver aktiv smittesporing, sier Høie til NTB.

Her kan du se pressekonferansen fra rådhuset i Tromsø 17:30 lørdag: