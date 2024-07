Reinbeitedistriktene Fiettar og Kvaløy/Fálá i Finnmark gikk til søksmål mot staten, men tapte i Vestre Finnmark tingrett.

Regjeringen vil elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest, men kraftlinja som skal frakte strøm til anlegget går gjennom reinbeiteområder.

Reineierne har forsøkt å stanse byggingen av kraftlinja, som skal strekke seg fra Skaidi til Hammerfest. De stevnet derfor Statnett og Equinor.

Saken ble først omtalt i Altaposten.

Det var i fjor sommer at regjeringen presenterte sine kraftplaner i Finnmark og at de vil elektrifisere Melkøya. Foto: Mads Rønning

I dommen legges det vekt på de økonomiske konsekvensene for samfunnet dersom linja ikke bygges. Tingretten mener det ikke er blitt begått noe feil i saksbehandlinga i saken.

Dommen mener det heller ikke er brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som reineierne har vist til.

Kraftlinja er en del regjeringens kraft og industriløft i Finnmark, og er avgjørende for regjeringens planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

Verken Altaposten eller NRK har hittil fått kontakt med reinbeitedistriktene eller deres advokater.

Skaper stor splid

Elektrifiseringen av Melkøya er kontroversiell og splitter innbyggerne i Finnmark. For at gassanlegget skal gå på strøm så vil blant annet regjeringen at det bygges ut flere vindkraftanlegg i fylket.

Finnmark Senterparti er blant motstanderne, ved siden av Sametinget og reinbeitedistriktene i området.

Sametinget har også varslet søksmål mot staten for å få stanset prosjektet.