Sjøfartsdirektoratet avdekket avvik og svikt hos Hurtigruten

Ingen av avvikene fra revisjonen blir kategorisert som alvorlige, og de får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser.

NTB omtalte saken først.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier selskapet må forbedre seg.

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskingen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss. Det skriver konsernsjef Daniel Skjeldam i en epost til NRK.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier at Hurtigruten må forbedre seg. Foto: Fabian Ubeda

Asta Lassesen er fungerende driftsdirektør og fungerende daglig leder i Hurtigruten Cruise.

Hun tok over etter at Konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, gikk midlertidig ut av Hurtigruten Cruise sin ledelse mens selskapet granskes.

– Det er bra at Sjøfartsdirektoratet skriver i rapporten at Hurtigruten har jobbet godt i etterkant av hendelsen. Avvikene som blir påpekt av direktoratet er viktige for oss i arbeidet med en forsvarlig oppstart av ekspedisjonscruise-virksomheten når covid-19-situasjonen tillater det. Det arbeidet er godt i gang, sier Lassesen.

3. august melde Sjøfartsdirektoratet at de skulle granske Hurtigruten sin koronahåndtering. Det skjedde etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Det er Sjøfartsdirektoratets sitt ansvar å undersøke om sikkerheten er fulgt for passasjerer og besetning når det oppstår hendelser til sjøs.