– Jeg føler at de prøver å finne en syndebukk. Jeg trodde dette var et seriøst advokatfirma. Jeg har presisert to ganger overfor granskerne hvordan dette forløp, senest for to dager siden, sier skipslegen på første seilas til NRK.

Den 31. juli la MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø. Fire i besetningen var syk, og måtte sendes til sykehus. Senere har Hurtigruten lagt seg flat for at de ikke varslet om koronasmitten. Allerede på den første seilasen, den 21. juli, ble folk i besetningen lagt inn på skipshospitalet. Ingen av dem ble testet for koronasmitte da de kom til Tromsø den 24. juli.

Seilasene førte til et av de største smitteutbruddene i Norge i sommer. Totalt ble 71 personer smittet av korona om bord i Roald Amundsen, 29 passasjerer og 42 mannskapsmedlemmer.

Styret ba om unnskyldning da rapporten ble lagt fram i går.

I rapporten kommer det fram at en filippinsk lege om bord på den første seilasen anbefalte at de isolerte personene i mannskapet skulle testes, men det ble droppet etter prat med en norsk lege. Granskingen av seilasen slår fast at dette var en feilvurdering.

– Jeg ble sjokkert. Tvert imot var det jeg som etterspurte testene. Vi hadde et avklart forhold mellom oss, jeg og den filippinske legen, sier han.

Knusende dom for Hurtigruten: Her er feiltrinnene

Ville teste

– Jeg har på ingen måte forsøkt å holde igjen prøver. Jeg har jo ingen interesse av det, tvert imot. Det var jo derfor jeg spurte den filippinske legen etter testene da vi nærmet oss Tromsø.

Han sier det var den filippinske legen som tok initiativ til test utenfor Bjørnøya, men at dagen før anløp Tromsø, når den norske legen spurte etter testene, hadde den filippinske legen ombestemt seg. Han forklarte dette med at de var blitt langt bedre, noe den norske legen tok til etterretning.

– Det forundrer meg at granskingskommisjonen ikke har fått med seg dette i sin rapport.

– Hadde du mistanke om koronasmitte?

– Jeg hadde ikke mistanke om covid. Jeg fikk beskjed om at de hadde vært i karantene, at de hadde vært testet to ganger, og la dette til grunn, sier han.

Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm legger frem rapporten om utbruddet på MS Roald Amundsen Foto: Christian Kråkenes / NRK

I rapporten kommer det fram at ansvarsfordelingen mellom legene var uklar. Dette er også legen fra det første cruiset uenig i. Han sier det var den filippinske legen som behandlet det filippinske mannskapet

– Min rolle var å ta meg av de norske passasjerene, dersom det skulle oppstå sykdom om bord.

Den norske skipslegen sier han har formidlet dette til granskerne to ganger, gjennom sin advokat. Dette bekrefter advokat Hugo Storø.

– Min klient har forholdt seg til den filippinske legens anbefaling om at han ikke anså det nødvendig å teste mannskapet som var isolert idet de var i bedring og at dette ble vurdert å ikke være covid. Legen er en erfaren skipslege og min klient står ikke i noe overordnet forhold til han. Dette er formidlet til granskerne som tydeligvis har valgt å utelate denne forklaring til tross for at dette er presisert i eget brev ved to anledninger, skriver Storø i en melding til NRK.

– Bestillingsverk

Etter å ha sett pressekonferansen mener skipslegen framstillingen er snudd helt på hodet.

Granskingsarbeidet har vært ledet av DNV GL og advokatfirmaet Wiersholm. Begge har tidligere vært konsulenter for Hurtigruten, men mener det er uproblematisk.

I begynnelsen av pressekonferansen understreket granskingsleder og advokat Jan Fougner i Wiersholm, at utbruddet på Roald Amundsen ikke skyldtes én enkelthendelse eller en enkeltpersons handlinger. Likevel får skipslegen kraftig kritikk. Det var drøy kost for skipslegen på seilasen der besetningen først var syke.

– Den store saken, at mannskapet ikke ble satt i karantene, har de lagt mindre vekt på, mener han.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra granskingsleder og advokat Jan Fougner.