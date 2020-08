FHI visste om hurtigrute-utbrudd i to dager – overlot varsling til Hurtigruten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ettermiddag ble det kjent at flere ansatte ved Hurtigrutens cruiseskip MS Roald Amundsen har fått påvist koronasmitte, etter at det la til kai i Tromsø. Foreløpig er det 43 kjente smittetilfeller på MS «Roald Amundsen», hvorav sju passasjerer og 36 ansatte.

Både HOD og Justisdepartementet (JD) var i dialog med FHI underveis. De forutsatte at Hurtigruta selv varslet passasjerene, og at det var riktig å vente med å varsle til Hurtigruten selv gikk ut med saken, ifølge en serie e-poster NRK har fått innsyn i.

– Både komm i JD og jeg har foreslått overfor komm i FHI at Hurtigruta ikke bare kontakter passasjerene direkte, men også vurderer å legge ut en nettsak for å vise at de er «på» og ansvarlige, skriver kommunikasjonsdirektør Mona Higraff i en av epostene.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at de to departementene rådet FHI til å vente med å varsle. Det riktige er at de ville overlate det til Hurtigruten å gå ut med saken selv.

Avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI, Line Vold, møter pressen i forbindelse med utbruddet på Hurtigruten-skipet på søndag. – Vårt råd var tidlig å informere passasjerene så fort som mulig, sa hun på lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Overlot det til Hurtigruten

Hurtigruten varslet Folkehelseinstituttet om utbruddet allerede på onsdag. Hurtigruten skal da ha gitt melding til FHI om at de selv ville varsle passasjerene på skipet.

FHI vurderte dermed at det var unødvendig å varsle om utbruddet før Hurtigruten, et privat selskap, selv informerte passasjerene på skipet.

På torsdag ettermiddag fikk FHI råd av kommunikasjonssjef i JD, Andreas Lorange, og kommunikasjonsdirektør i HOD, Mona Sæverud Higraff, om at Hurtigruten selv burde gå ut med saken, går det frem av en e-post NRK har mottatt fra Helsedepartementet.

De to departementene foreslo også til FHI at Hurtigruten burde legge ut nettsak om utbruddet, i tillegg til å kontakte passasjerene direkte.

Fredag kl. 11.37 skriver Bent Høie i en e-post til Higraff at «vi må få klarhet i om Hurtigruten her har brutt loven, når de har filippinsk mannskap og lar passasjerer gå i land».

Rundt kl. 13 på fredag ble saken offentlig kjent på en pressekonferanse i regi av Tromsø kommune.

Flere e-poster som har kommet frem viser hvordan Hurtigruten prøvde å hindre Hadsel kommune fra å koble koronasmitte til Hurtigruten-skip.

– Vi har svikta. Vi har gjort feil, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten på en pressekonferanse mandag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, skriver i en e-post til NRK at Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Høie vil be FHI om å ha lavere terskel for å varsle

Bent Høie skriver i dag følgende i en e-post til NRK om FHIs manglende varsling om utbruddet:

«Onsdag ettermiddag fikk embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet vite at en passasjer på et av Hurtigrutens skip var smittet, og at både passasjerer og offentlighet ville bli informert om dette.

Vi hadde derfor ingen grunn til å tro at passasjerene ikke fikk informasjon.

Jeg ble informert muntlig torsdag morgen.

I lys av at Hurtigruten likevel ikke gjorde det vi fikk informasjon om at de skulle gjøre, vil vi be FHI ha en lavere terskel for å gi direkte informasjon til offentligheten om konkrete smitteutbrudd.

Det er en fordel at de personene som blir direkte berørt får informasjonen raskt først, og at de ikke får informasjonen først gjennom media, når dette er mulig.»

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: NRK

– Vi hadde all grunn til å tro at Hurtigruten selv ville varsle

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i dag til NRK at FHI burde sjekket tidligere enn fredag om det lå en nettsak på Hurtigrutens sider om utbruddet.

– Dette er et læringspunkt også for oss, men vi hadde all grunn til å tro at Hurtigruten fulgte opp det de sa de skulle gjøre, sier han.

Direktøren sier at HOD vil være enda tettere på hvis det kommer et nytt utbrudd.

– Vi kommer til å skjerpe rutiner rundt varsling, sier Guldvog.

Var det grunn til å tro at en aktør med kommersielle interesser, som hadde mye å tape i denne situasjonen, skulle stå for dette selv?

– Vi hadde all grunn til å tro at det var i Hurtigrutens interesse å varsle umiddelbart om dette selv, nettopp på grunn av det de selv har signalisert: at åpenhet er viktig, svarer Guldvog.