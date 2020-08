FHI: Hurtigruten brøt avtalen med oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hadsel kommune varslet allerede onsdag FHI om at en person i kommunen hadde blitt koronasmittet to dager etter et cruise med MS «Roald Amundsen».

Kommunelegene ville også sende ut pressemelding om den mulige smitten om bord på skipet, men etter dialog med Hurtigruten, ble denne informasjonen utelatt.

Også dette ble FHI varslet om av Hadsel kommune samme dag.

– Vi hadde da et møte med Hurtigruten der vi forklarte at de måtte varsle alle passasjerene på aktuelle seilas, og de bekreftet at de skulle gjøre det.

– Vi ble ikke informert om at Hurtigruten deretter endret standpunkt og ikke varslet passasjerene. Først fredag forsto vi at Hurtigruten hadde brutt avtalen fra møtet og latt være å varsle passasjerene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Anbefalte varsling

– Hva var FHIs konkrete råd til Hurtigruten om hvordan de skulle håndtere informasjonen?

– Vi anbefalte på onsdag at Hurtigruten skulle varsle samtlige passasjerer om at det var mulig smitte om bord, og at de måtte være oppmerksomme på symptomer og kontakte lokal helsetjeneste ved symptomer. Vi anbefalte også at Hurtigruten skulle forberede seg på å besvare spørsmål fra passasjerer og mediene.

– Har ikke FHI et selvstendig ansvar å opplyse befolkningen om smitte i et slikt tilfelle så raskt som mulig?

– Dersom vi hadde fått kjennskap til at Hurtigruten gikk bort fra det vi avtalte på møtet onsdag og unnlot å varsle passasjerene, ville vi tatt en vurdering om å publisere informasjon om saken fra FHI.

Vold sier FHI hadde muntlig kontakt med Hurtigruten flere gange i løpet av fredag for å forsikre seg om at varsel var gått ut.

– Klokken 19:36 bekreftet Hurtigruten at SMS-varsel var sendt. Da vi forsto at varslingen fra Hurtigruten fortsatt ikke hadde nådd passasjerer fredag kveld til tross for bekreftelser, besluttet vi å informere offentlig.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier de i et møte på onsdag ba Hurtigruten varsle passasjerene og at rederiet bekreftet at de skulle gjøre det. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

La seg flat

Hurtigruten viser til det konsernsjef Daniel Skjeldam sa i går.

Da la han og rederiet seg flat og innrømmet rutinesvikt.

– Vi har svikta. Vi har gjort feil. Manglende og for dårlig informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en så god og åpen dialog utad som vi ønsker, sa konsernsjef Daniel Skjeldam, som likevel avviste at de har forsøkt å holde noe skjult.

– Men hadde vi hatt bedre kontroll så hadde vi unngått smitte og vi hadde heller ikke sluppet gjestene på land, sier han.

Svekket tillit

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fortalte i går at tilliten til Hurtigruten er svekket.

– Hurtigruten har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for denne typen aktivitet, og gitt veldig overbevisende dokumentasjon på hvor seriøst de skulle ta dette, derfor er det synd at vi har kommet i denne situasjonen. Det er trist at vi er her nå, sier Høie.

Han synes det er overraskende at de ikke fulgte FHI sine klare anmodninger om å varsle passasjeren.

– Jeg klarer rett og slett ikke å tro at man ikke velger å følge en så viktig anmodning, sier Høie til NRK.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten sier at han har forståelse for at helseministeren reagerer og at han håper at de skal klare å bygge opp tilliten igjen.