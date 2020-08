Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Man har ingen kontroll på mannskap som ikke mønstrer på i Norge eller passasjerer som har vært om bord på et cruiseskip.

Det sier Erik Røsæg sjørettsekspert ved juridisk fakultet i Oslo.

Sjørettsekspert Erik Røsæg ved juridisk fakultet i Oslo sammenligner det å gå om bord i et cruiseskip med å reise til de røde områdene i Sverige. Foto: UIO

Etter det alvorlige smitteutbruddet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen» tar han til orde for å skjerpe koronakravene, både for mannskap og passasjerer som reiser med cruiseskip.

– Det er en viss kontroll på smitte hos mannskap, men den er nokså avslappet i forbindelse med mannskapsbytte. Når det gjelder passasjerer kan de gå i land uten karantene, sier Røsæg og legger til:

– Det er et kjempeproblem at de ikke går i karantene når de kommer i land etter cruiset.

Han sammenligner reise på cruiseskip med å reise til land som har rød status for smitte.

– Jeg tenker meg at det å gå om bord i et cruiseskip er minst like farlig som å reise til de røde områdene i Sverige, antageligvis enda farligere.

I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten endrer nå helsemyndighetene mulighetene for passasjerer og mannskap å gå i land fra cruiseskip med over hundre personer om bord.

Jobbet mens de var i karantene

Totalt 36 ansatte og fem passasjerer som har reist med MS «Roald Amundsen» er smittet av covid-19. Fortsatt venter flere av de 386 passasjerene på sine prøvesvar.

De ansatte på Hurtigruten har jobbet om bord på skipet samtidig som de har vært i karantene. Ifølge konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam er dette i tråd med internasjonale regler.

Men ifølge jussprofessor Røsæg finnes det ikke noe internasjonalt regelverk. Det finnes kun retningslinjer.

– Det er noen retningslinjer fra FNs sjøfartsorganisasjon. Dette gjelder først og fremst for mannskapsbytte Det er ikke noe å skryte av å ha fulgt det, sier han.

Også Norsk Sjøoffisersforbund stiller seg undrende til hvordan Hurtigruten har tolket karantenebestemmelsene.

Forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund er kritisk til hvordan Hurtigruten tolket karantenebestemmelsene. Foto: Norsk Sjøoffiserforbund

– Det er tatt høyde for at mannskap, ved mistanke om sykdom, kan være i karantene om bord. Det betyr at man kan bevege seg, men man skal holde seg unna andre. Det er en bred tolkning Hurtigruten har gjort av dette her og vi støtter ikke den tolkninga, sier forbundsleder Hans Sande.

Han reagerer på at mannskapet fra Filippinene gikk om bord og tjenestegjorde uten å sitte i karantene i Norge først.

– De må gjerne ha de i karantene om bord, men da kan de ikke gå ut og begynne å jobbe med passasjerer, sier Sande.

Har bedt Hurtigruten om dokumentasjon

Det er sjøfartsdirektoratet som har utarbeidet retningslinjer for mannskapsbytte på cruise. Ellers er MS «Roald Amundsen» underlagt Covid 19-forskriften og Folkehelseinstituttets veileder for kystcruise.

Sjøfartsdirektoratet har bedt Hurtigruten om dokumentasjon på at de har fulgt forskriftene, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til NRK. Foto: Jan Kåre Ness / NTB/Scanpix

– Det å utføre cruisetrafikk med passasjerer nå, med hensyn til Covid-19, er en mulig risiko som går utover normal drift. Derfor skal rederiet og fartøyet ha gjennomført risikovurderinger som utgangspunkt for blant annet beredskapsplan, sier Lars Alvestad, som er fungerende sjøfartsdirektør.

Direktoratet har nå bedt Hurtigruten om å oversende denne dokumentasjonen.

Per nå kan ikke sjøfartsdirektoratet svare på om Hurtigruten har brutt retningslinjene ved å la ansatte i karantene jobbe.

– Det er for tidlig for oss å si noe om dette ettersom vi er i en fase der vi innhenter dokumentasjon fra rederiet og således kun kjenner saken via opplysninger i media. Våre retningslinjer, og Covid 19-forskriften, har noen unntak knyttet til karantene og mannskapsbytter, sier Alvestad.