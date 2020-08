Passasjer: – Hurtigruten burde skjønt alvoret med en gang

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er midt i en krise nå. Hurtigruten burde skjønt alvoret med engang. I gruppa vår har vi diskutert at vi ikke burde fått lov til å gå av båten, men vært om bord til det var gjort testing av alle.

Tveråbakk er blant de 177 passasjerene som gikk i land i Tromsø fredag morgen etter en uke om bord på cruiseskipet. Flere timer senere ble det kjent at det var oppstått koronasmitte blant mannskapet.

Lørdag kveld har totalt 36 av 160 av mannskapet testet positivt. Fire er innlagt på UNN.

Jan Tveråbakk fra Trondheim har vært ansatt i Hurtigruten i 17 år. Denne gangen var han med som passasjer.

– Det er skremmende. De har hatt oversikt over at noen i mannskapet ikke har vært arbeidsdyktig og i isolasjon, altså at de måtte holdes unna andre. Men settes de i karantene for sent har ulykka allerede skjedd. Dette bærer preg av manglende kontroll.

Lørdag fastholder Hurtigruten at de har fulgt alle gjeldende smittevernregler, både nasjonale og internasjonale. Samtidig beskriver konsernsjef Daniel Skjeldam situasjonen som både krevende og trist.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, sier Skjeldam til NRK.

– Må gjenopprette tillit

Tveråbakk mener Hurtigruten må få et bedre system for å få ut informasjon, og at de må jobbe med å gjenopprette tillit.

Allerede onsdag fikk Hurtigrutens ekspedisjonsskip «Roald Amundsen» beskjed om at en av deres tidligere gjester hadde fått påvist koronasmitte.

Tveråbakk er i karantene i Tromsø. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Hurtigruten trodde situasjonen var under kontroll, og droppet å varsle de andre passasjerene.

– Ut fra mitt ståsted i Hurtigruten vil jeg tro at man lengst mulig ville unngå å lage voldsomme oppslag rundt dette med negativt fortegn. At man håpet i det lengste at det ikke var så ille som det har blitt.

– Kaotisk

Maria Garcia og Enrique Limon var også om bord «MS Roald Amundsen» som la til kai i Tromsø fredag morgen. De hadde bestilt overnatting i Lofoten fredag kveld, og kjørte derfor direkte dit da de kom i land.

Rundt klokka 15 fikk de telefon fra en kollega ved Molde sykehus, som lurte på om alt var ok med dem.

Garcia og Limon skjønte ikke hvorfor kollegaen spurte, men ble da informert om at mannskap om bord var smittet med korona.

I desperasjon og på grunn av mangel av informasjon startet de to overlegene turen tilbake til Tromsø i leiebil.

– Vi tok ferga fra Moskenes til Bodø. Vi ga beskjed til ferga om at vi måtte bli i bilen. Vi var fire timer i underetasjen i bilen uten å kunne gå på do eller spise.

Klokka 09 lørdag morgen var de framme i Tromsø.

– Jeg håper vi kan bli testet så raskt som mulig, og at vi får vite hva som egentlig har skjedd på båten. Dette er kaotisk. Som leger er vi veldig overrasket over prosedyrene. Hvis vi tester positive blir dette veldig komplisert.

Maria Garcia og Enrique Limon er begge overleger ved sykehuset i Molde, og svært overrasket over håndteringen til Hurtigruten. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Måtte ringe politiet

Jan Tveråbakk og hans reisefølge startet fredagen med å gå av skipet og dra til flyplassen. Der ble de nektet ombordstigning fordi de hadde Hurtigruten-tag på seg.

De fikk ikke lov å sjekke inn og heller ikke oppholde seg innendørs på flyplassen.

– Vi ventet utendørs i fem timer uten informasjon. Vi hadde små barn i følget, og det hele var ganske håpløst. Det var som om vi var rettsløse innvandrere.

Etter fire timer med motstridende informasjon, og der ingenting skjedde, tok Tveråbakk kontakt med politiet.

NRK har vært i kontakt med politiet som bekrefter at de fikk telefon fra bekymra passasjerer på flyplassen, med spørsmål om politiet kunne hjelpe. Politiet tok da direkte kontakt med legevakta og formidlet telefonnummeret til passasjerene.

– Først da begynte det å skje ting, etter et kvarter. Vi ble hentet av en buss og kjørt til St. Elisabeth her i Tromsø.

Han sier at når situasjonen likevel er blitt sånn som den er nå, at alt de kan gjøre er å håpe på det beste. Han sier han selv er i risikogruppen.

Hurtigrutens ekspedisjonsskip «MS Roald Amundsen» ligger til kai i Tromsø. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Lørdag ettermiddag varsler FHI at 69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.