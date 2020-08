Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Interne e-poster som NRK har fått innsyn i viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. Men etter dialog med Hurtigruten, ble denne informasjonen utelatt.

E-postene viser at kommunelegene i Hadsel ville sende pressemelding om den mulige smitten om bord på MS «Roald Amundsen». I e-postene fremgår det blant annet at rederiet skal ha ønsket å unngå at dette ble tatt med.

«Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post

Hurtigruten har tidligere uttalt at de trodde situasjonen var under kontroll, og derfor droppet å varsle de andre passasjerene.

Nordlys skrev om de interne e-postene mellom kommunen og FHI først.

Fra: Martin Larsen Drageset Til: Macdonald, Emily Ann Sendt: onsdag 29. juli 2020 16:18 Emne: SV: Smittesporing skip Viktighet: Høy Hei, Kontrabeskjed på dette. Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige. De ønsker å ha kontroll på dette selv. De kommer og med faglige innvendinger og mener det ikke er støtte for at smitte har skjedd på et av skipene. Jeg kan se argumentene, og at det er er innenfor kjent teori at smitten ikke har skjedd der. Samtidig er jeg ikke enig. Min totalvurdering er dog at dette ikke er mitt ansvar og vi har av den grunn valgt å tone dette veldig ned i kommunikasjon med pressen. Vi har dermed moderert vår uttalelse betraktelig. Dette til informasjon. Mvh Martin

Bent Høie: – Dette reagerer jeg kraftig på

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han reagerer kraftig på at Hurtigruten prøvde å holde smitten hemmelig fra offentligheten.

– Jeg fikk først informasjon om at de skulle sende ut informasjon til alle passasjerer og legge ut en nettsak på sine sider. Jeg fikk senere informasjon om at de kun ville sende ut informasjon til passasjerene, men ikke lage noen nettsak, det synes jeg var rart. Men da jeg på fredag fikk informasjon om at de ikke hadde gjort noen av delene overrasket det meg, sier Høie under regjeringens pressekonferanse mandag.

Han forteller at tilliten til selskapet er svekket.

– Hurtigruten har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for denne typen aktivitet, og gitt veldig overbevisende dokumentasjon på hvor seriøst de skulle ta dette, derfor er det synd at vi har kommet i denne situasjonen. Det er trist at vi er her nå, sier Høie

Han synes det er overraskende at de ikke fulgte FHI sine klare anmodninger om å varsle passasjeren.

– Jeg klarer rett og slett ikke å tro at man ikke velger å følge en så viktig anmodning, sier Høie til NRK.

– Var uenige om smitte på skipet

NRK har vært i kontakt med den smittede i Hadsel, som ikke ønsker å la seg intervjue.

Allerede onsdag fikk Hurtigruten beskjed om at en person som hadde seilt med ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» til Svalbard mellom 17. og 24. juli, hadde fått påvist smitte.

Dette bekreftet kommuneoverlegen i Vesterålen, Ingebjørn Bleidvin, overfor NRK fredag.

I en pressemelding mandag skriver kommuneoverlege Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel at deres klare råd var å snarest mulig varsle alle passasjerer.

Drageset var den som holdt kontakten med rederiet og FHI.

– Vi anså det som svært sannsynlig at pasienten ble smittet om bord på ett av de to hurtigruteskipene vedkommende hadde tatt på reisen, sier de.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I meldingen skriver kommunelegene at kaptein og en av legene først var positive til å informere offentlig, men at det senere på dagen kom kontrabeskjed fra Hurtigruten.

– De var nå uenige i at vår pasient trolig hadde blitt smittet om bord. Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig, sier Hadsel-legene.



Fra: Heidi Torkildson Ryste Til: Ingebjørn Bleidvin; Martin Larsen Drageset Sendt: onsdag 29. juli 2020 15.35 Emne: ENDELIG: Utkast pressemelding Oppfølgingsflagg: Følg opp Status for flagg: Flagget Etter samtale med Martin, som har vært i kontakt med Hurtigruta har vi tatt ut alt om «reiseselskapet». Har også tatt inn en setning om at vedkommende er i hjemmeisolering, ettersom det garantert kommer spørsmål. Under er endelig utkast, fint om dere ser over og godkjenner: Én bekreftet smittet med COVID-19 Det er ett nytt tilfelle av påvist koronasmitte i Hadsel kommune. [...]

«Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig», skriver Bleidvin og Drageset.

– Vi etterkom likevel Hurtigrutens klare anmodning om å ikke involvere dem på noen som helst måte i vår kommunikasjon rundt saken. Dette gjorde vi dels ettersom vi ikke hadde noen hjemmel til å pålegge Hurtigruten tiltak, og ettersom smittefaren var varslet de korrekte kanaler, og dels de personvernhensyn som er nevnt over.

– Svært lite sannsynlig med annen smittekilde

– Vi har senest i dag vært i kontakt med FHI, som bekrefter at det fra deres side ikke ble gitt råd om å informere passasjerer på andre skip enn MS Roald Amundsen om dette smittetilfellet. Det er fordi de anser det som svært lite sannsynlig at smittekilden er et annet sted enn MS Roald Amundsen, sier pressevakt Øystein Knoph.

Det er nå 17 dager siden denne gjesten forlot MS Trollfjord.

– Vi har ingen opplysninger eller indikasjoner på at andre passasjerer eller mannskap som var om bord på reisen har symptomer på eller fått påvist Covid-19.