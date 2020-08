Omdømmeekspert tror at hoder i Hurtigrute-ledelsen kommer til å måtte rulle

– Alle forstår at denne pandemien kan dukke opp hvor som helst, men det er hvordan ledelsen har håndtert denne situasjonen som er det store problemet, sier Peggy Simcic Brønn.

Hun er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av flere eksperter som mener at selskapets omdømme har blitt skadet.

Ifølge dem har Hurtigruten som merkevare fått en betydelig ripe i lakken etter at 39 personer er smittet i forbindelse med utbruddet på Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen».

At selskapet prøvde å hindre Hadsel kommune i å koble koronasmitte til Hurtigruten-skip, gjør vondt verre. Onsdag kom det nemlig fram i interne e-poster som NRK har fått innsyn i, at Hurtigruten forsøkte å legge lokk på saken da den første gjesten fikk bekreftet koronasmitte.

«Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», lød svaret til kommuneoverlegen i Hadsel, som ønsket å offentliggjøre informasjonen.

Professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, Peggy Simcic Brønn, mener det er en beklagelig situasjon Hurtigruten står i. Hun mener ledelsen burde håndtert saken bedre. Foto: BI

– Klønete behandling av Hurtigruten

BI-professor, Peggy Simcic Brønn, mener Hurtigruten har behandlet saken på en «klønete måte».

– Jeg tror nok noen hoder blant ledelsen kommer til å måtte rulle, sier Brønn.

Hun presiserer at det er mye vi ikke vet, men at selskapet har kommet svært dårlig ut av det i media.

– Det ser ut som om de prøver å styre hva kommunen skal si, og det er rett og slett noe du ikke gjør.

Til tross for at internasjonal presse har skrevet om saken, mener BI-professoren at den ikke er viktig utenfor landets grenser.

Hun mener det skal mye til for at det gode omdømmet de har bygget seg opp internasjonalt vil bli svekket.

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT, Anders Wien mener den dårlige håndteringen av koronautbruddet på Hurtigruten har blitt lagt merke til internasjonalt. Foto: Skjermdump / NRK

– Tilliten er svekket

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han reagerer kraftig på at Hurtigruten prøvde å holde smitten hemmelig.

Han mener tilliten til selskapet har blitt svekket.

– Hurtigruten har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for denne typen aktivitet, og gitt veldig overbevisende dokumentasjon på hvor seriøst de skulle ta dette. Derfor er det synd at vi har kommet i denne situasjonen. Det er trist, sier Høie

Han synes det er overraskende at de ikke fulgte FHI sine klare anmodninger om å varsle passasjeren.

– Jeg klarer rett og slett ikke å tro at man ikke velger å følge en så viktig anmodning, sier Høie til NRK.

Hør Bent Høies kraftige reaksjon på håndteringen til Hurtigruten

Nekter for å ha skjult noe

På en pressekonferanse mandag ettermiddag la konserndirektør Daniel Skjeldam seg flat på vegne av Hurtigruten.

Han forstår at helseministeren reagerer.

– Vi har sviktet. Vi har gjort feil og jeg beklager på det sterkeste. Det har vært svikt i rutinene våre. Undersøkelser viser at informasjon ikke har kommet fram til de instanser de burde ha, sa Skjeldam.

Skjeldam innrømmet at de ikke har fulgt opp det utenlandske mannskapet godt nok. Han sier de burde ha vært nødt til å ta en koronatest i Norge før de gikk om bord, i tillegg till ti dagers karantene.

Hurtigruten-direktøren nekter derimot for at selskapet har prøvd å skjule noe, og sier at manglende informasjon utad i hovedsak dreier seg om svikt i intern kommunikasjon.

– Kommuneoverlegen var tydelig i sin anbefaling. Likevel ba dere om at informasjonen ikke skulle offentliggjøres. Hvem sin beslutning var det?

– Det spiller ingen rolle hvem som tok beslutningen – vi har som system sviktet. Informasjonen har ikke kommet fram dit den burde. Det er mitt ansvar som øverste sjef i selskapet. Det ansvaret tar jeg og legger meg flat for. Vi skal rette opp, og inntil vi vet at dette fungerer optimalt, så stopper vi ekspedisjonscruisene.

Konserndirektør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier selskapet har sviktet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Når Skjeldam blir konfrontert med at flere omdømmeeksperter mener at Hurtigrutens omdømme vil lide under denne saken, svarer konsernsjefen at omdømmet ikke står øverst på deres agenda.

Han sier at det viktigste for dem akkurat nå er å komme til bunns i detaljene i denne saken, og Hurtigruten har blant annet iverksatt en ekstern og uavhengig granskning.

Politiet i Tromsø vil også etterforske saken, for å se om det har vært brudd på smittevernloven.

– Vil overleve på sikt

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, Anders Wien, mener at Hurtigruten har et så godt omdømme fra før at de derfor vil overleve dette også.

– Hvis de håndterer dette bra nå, så tror jeg de vil komme seg ganske kjapt igjen. Men på kort sikt har det nok litt å si, sier Wien.

I likhet med BI-professor Peggy Simcic Brønn, mener han at Hurtigrutens omdømme har fått en kraftig ripe i lakken.

– De har håndtert saken ganske dårlig, og det har blitt lagt merke til internasjonalt, sier Wien.

Mandag ble det også kjent at Hurtigruten kansellerer alle sine ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre.