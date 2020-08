Familien i karantene etter Hurtigruten-seilas: – Burde kanskje testet alle før vi gikk om bord

– Jeg er overrasket over at det kommer et smitteutbrudd etter seilasen, sier Tom Erik Lund.

Sammen med familien var han om bord i Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» fra Tromsø til Svalbard mellom 17. og 24. juli.

Hurtigruten fikk onsdag beskjed om at én person som hadde seilt med ekspedisjonsskipet i denne tidsperioden, hadde fått påvist smitte.

Fant selv informasjon

Likevel gikk det to dager før de øvrige passasjerene ble varslet.

Familien Lund fra Bergen fikk vite at de var pålagt karantene gjennom media, fredag kveld.

– Det brøt ut en liten storm på telefonen min, sier Cathrine Øvrebø Lund.

– Vi skulle hatt bursdagsselskap i dag. Det endte med at alle gjestene selv meldte avbud. Det er litt synd at vi ikke fikk informasjonen først. Vi ville gjerne ha fortalt det selv.

Først natt til lørdag fikk familien en SMS fra Hurtigruten om at de kunne være utsatt for smitte og måtte i karantene.

SMITTE: 33 personer blant mannskapet på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen fra Hurtigruten er korona-smittet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Overrasket over smitteutbrudd

Familien følte seg ivaretatt om bord, og opplevde at Hurtigruten tok smittevernreglene på stort alvor.

– Det var bare tillatt at to og to kunne ta heisene. Det endte med at vi ikke tok heisen til slutt, sier Tom Erik Lund.

Han viser til at det var montert vasker ved inngangspartiet til restauranten om bord. Det var også plastskjermer og apparater som målte passasjerenes kroppstemperatur «overalt».

Han stiller likevel spørsmål ved om mannskapet hadde like strenge regler seg imellom.

Totalt er det 36 smittede blant mannskapet om bord.

– Hittil er det ikke så mange av passasjerene som har blitt smittet. Jeg vet ikke hvordan det er blant dem som jobber der, hvordan de spiser og har det. Det er spørsmålet, sier han.

KARANTENE: Familien er satt i karantene fram til mandag morgen etter at de var om bord i Hurtigruteskipet «MS Roald Amundsen». Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Hurtigruten konkluderte opprinnelig med at passasjeren som senere fikk påvist smitte, mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

– Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten, sier kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken til NRK.

Burde testet alle

Familien fra Bergen har ikke fått symptomer på koronasmitte etter turen.

– Vi har tatt den siste ferieuken hjemme, og har det helt fint, sier Øvrebø Lund.

Familien angrer ikke på at de dro på seilasen til Svalbard, tross utbruddet.

– De burde kanskje testet alle før vi gikk om bord. Da hadde man kanskje unngått det, men det er bare et kanskje, sier Lund.

Familiens karantene går ut mandag morgen. Da er det ti dager siden ekspedisjonsskipet klappet i land i Tromsø.

Hurtigruten har ikke svart NRK angående familiens bekymringer.

Daniel Skjeldhamn, konsernsjef i Hurtigruten uttalte i intervju i Dagsrevyen at vurderingen om å ikke varsle passasjerene allerede onsdag ble gjort utifra informasjonen de hadde på daverende tidspunkt.