– Allerede 20. juli burde alarmen gått. Skipslegen på første seilas sendte e-post til kapteinen om at de har en pasient med hoste og utmattelse, sa aktor Jørn Bremnes i sin prosedyre.

Tirsdag var siste dag i den seks dager lange rettssaken mot kapteinen og den norske legen på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» sommeren 2020, da skipet la til kai i Tromsø med smitte om bord.

Hurtigruten selv er ikke en del av denne rettssaken, da de har vedtatt en foretaksstraff for alt som gikk galt. Men de har en advokat til stede som rapporterer videre til ledelsen daglig.

Aktor gikk kronologisk gjennom e-poster som viser at først to, og senere fire personer om bord ble satt i isolasjon med de samme symptomene mellom 20. juli og 31. juli. Disse e-postene ble sendt til kapteinen, og viser at det var mye fram og tilbake med pasientene.

22. juli bes det om at de fire blir testet for covid. Men så endrer det seg igjen, etter dialog mellom den filippinske skipslegen og den norske legen på første seilas.

Da hadde legene konkludert med at det trolig bare var sesonginfluensa, og de smittede hadde uansett blitt testet før de reiste fra Filippinene.

Jørn Bremnes er statsadvokat i Troms og Finnmark, og aktor i retten. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Jobbet i bakgrunnen

Så kom beskjeden fra en kommunelege i Hadsel i Nordland, om at en passasjer på første seilas var bekreftet smittet med covid-19.

Da ombestemte den filippinske skipslegen seg igjen, og ville teste de som lå i isolasjon. Han bestilte også mottak på sykehus for pasientene, fordi han anså de som så syke at de måtte legges inn.

Men etter samråd med den tiltalte legen endret han mening på nytt, og ville legge inn pasientene uten å ta test. Nå mistenkte de lungebetennelse.

– Så vet vi at det ble jobbet i bakgrunnen for å unngå at Hurtigruten ble nevnt i pressemelding fra Hadsel-legen. Det skjer på broen på kapteinens kontor. Hadde kapteinen grunn til å tro at det var smitte om bord? Helt åpenbart, sier aktor i sin prosedyre.

Les også: Sier konsernsjefen i Hurtigruten truet med store økonomiske følger

I retten har det kommet fram at hoste og forkjølelse på cruiseskip heller er normalen enn unntaket, fordi de beveger seg mellom ulike temperaturer.

– Man kan ikke si at det ikke er forenelig med covid selv om det er vanlig på skip. Legen hadde plikt til å iverksatte tiltak for å hindre videre smitte, og beskytte andre pasienter, sier Bremnes.

Han mener at om kapteinen og legen hadde handlet i tråd med smittevernloven og helsepersonelloven, ville det vært full beredskap da de la til kai. Men isteden fikk alle passasjerene reise ut i samfunnet.

Han la ned påstand om 20 prosent høyere bøter enn de tidligere ble ilagt, altså 36.000 kroner for kapteinen og 48.000 kroner for legen.

Les også: Cruiselege kritisk til myndighetene: – Jeg ville aldri tillatt å seile

– Manglende kunnskap om maritim drift

Sommeren 2020 var det mindre sykdom skipshospitalet på MS «Roald Amundsen», både blant mannskapet og passasjerene, enn vanlig.

Derfor mener kapteinens forsvarer, Benedicte Jamth, at hennes klient ikke visste om mulig smitte om bord.

– Det ligger en manglende forståelse av maritim drift når det argumenteres med at syke i isolasjon gir grunn til å tro smitte om bord. For det gjør det ikke, det er helt vanlig.

Benedikte Sunde Jamth er kapteinens forsvarer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Hun trekker også fram at den tiltalte legen har bekreftet at han på spørsmål fra kapteinen om det var smitte om bord, svarte nei.

– Kapteinen har aldri sett sykejournalene, en kaptein kan ikke lese pasientenes sykejournaler. Det sier seg jo selv.

Og selv om kapteinen fikk tilsendt e-postene fra skipslegen om pasienter i isolasjon, er forsvareren klokkeklar:

– Når kapteinen kjører skipet så leser han ikke e-post. Det er ikke engang tilgang til å lese e-post når man styrer båten. Og godt er jo det. Litt som når du kjører bil. Du leser jo ikke e-post.

Jamth mener hennes klient bør frifinnes.

– Over hans hode

I boten legen ble ilagt, som han nektet å vedta, mente påtalemyndigheten at han hadde brutt smittevernlovens paragraf om å varsle ved mistanke om smitte.

Men leger har meldeplikt om de oppdager smitte, ifølge loven.

Tiltaltes forsvarer, Per Zimmer, er opptatt av at det er forskjell på å oppdage og mistenke, det handler om å ha sikker viten, etter hans mening.

– Vi vet det er umulig å diagnostisere covid uten positiv test. Og det var umulig om bord på MS «Roald Amundsen» i 2020. Dette var før hurtigtestenes tid. Derfor mener jeg legen ikke kan dømmes, fordi han ikke hadde sikker viten om at de var smittet, sa Zimmer.

Per Zimmer er den norske legens forsvarer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Før rettssaken startet ble hans klient omtalt som skipslege. Underveis i vitneavhør har det tydelig kommet fram at hans klient bare er en ekstra lege om bord, uten pasientansvar.

Han mønstret på kort tid før seiling, uten veiledning eller instruks for hvordan han skal håndtere jobben, ifølge forsvareren.

Og han visste heller ikke om Hadsel-pasienten, hevder Zimmer.

– Han ble holdt helt utenfor loopen, mens andre ansatte satt med konkret kunnskap. Det foregikk en hel operasjon over hans hode.

Samtaler med og mellom FHI, tidligere norsk lege, ledelsen, kapteinen, Hadsel-pasienten, pressemelding, søksmål.

– Var min klient der? Han var nede i hospitalet han. Ingen involverte han. Alt dette skjedde over hodet hans.

Forsvareren la ned påstand om at hans klient frifinnes.

Dommen er ventet å komme 20. september.