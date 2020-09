– Karantenereglene ble vurdert av kokk

Under pressekonferansen torsdag kom det frem at personen som var ansvarlig for å tolke karanteneregelverket for Hurtigruten ikke hadde juridisk bakgrunn, men var faglært kokk. Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskingsarbeidet av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen. Du trenger javascript for å se video.