Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg så selv en av mine kolleger på jobb, kjempedårlig, skriver en av de ansatte fra MS «Roald Amundsen» i en e-post til Tromsø kommune.

Den syke ansatte skal ha servert gjester uten nødvendig verneutstyr. Selv om vedkommende viste tydelige tegn til sykdom.

Nordlys har også omtalt denne e-posten.

41 av de 156 ansatte om bord på skipet ble smittet med koronaviruset i løpet av to seilaser i juli. NRK har fått tilgang på e-poster som noen av de ansatte har sendt til Tromsø kommune.

Kritisk til helsepersonalet

En av dem stiller seg svært kritisk til hvordan det medisinske teamet og kapteinen om bord håndterte utbruddet.

Vedkommende skal ha vært i karantene om bord på skipet da e-posten ble sendt.

– Vi ble forespeilet fullstendig åpenhet før vi gikk om bord vedrørende den minste mistanke om covid-19. Jeg opplever en bagatellisering av situasjonen fra legen sin side, og at de ikke tar situasjonen på alvor, skriver den ansatte.

Det har også kommet frem at Universitetssykehuset Nord-Norge mistenkte koronasmitte lenge før «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø.

– Jeg føler vi får servert løgner og halvsannheter av de menneskene som skal ta vare på vår sikkerhet og helse, skriver den ansatte i e-posten som ble sendt flere dager etter at koronasmitten ble kjent.

NRK har hatt kontakt med skipslegen som foreløpig ikke ville kommentere saken. NRK har også prøvd å kontakte kapteinen uten å få svar.

Samlet alle til møte

En annen ansatt om bord skriver om et allmøte for de ansatte. Her skal ingen ha brukt smittevernutstyr. Ifølge den ansatte holdt de heller ikke nødvendig avstand til hverandre.

Avisa iTromsø har også omtalt varselet.

– Tolv timer senere fikk vi beskjed om at 36 ansatte var smittet. Mange av dem var til stede på møtet, skriver den ansatte.

NRK har lagt frem kritikken for Hurtigruten, som sier at de tar alle bekymringsmeldinger på alvor.

– Vi vet at alle om bord på MS «Roald Amundsen» har vært gjennom en tøff og vanskelig tid, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Men han vil ikke kommentere detaljene i saken.

– Å gå inn på spørsmål om enkeltpersoner eller denne type detaljerte spørsmål om hendelsesforløpet er fryktelig vanskelig så lenge vi ikke har alle svarene som granskingene og etterforskningene skal gi, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

VENTER PÅ GRANSKING: Kommunikasjonssjef i Hurtigruten Rune Thomas Ege sier de ikke kan gå inn i detaljene på saken. Foto: Hurtigruten

Sendte bekymringsmelding til FHI

Varsleren skriver også i en e-post at han skal ha sendt bekymringsmelding til flere instanser om kompetansen til det medisinske apparatet om bord.

Personen skal også ha sendt et varsel til flere i myndighetene, blant annet til Folkehelseinstituttet.

NRK har vært i kontakt med personen, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om forholdene.

I bekymringsmeldingen listes det opp det som skal ha vært store hull i smittevernet om bord allerede før utbruddet.

Tidvis svært mangelfullt renhold

Kun tilfeldig sjekking av helsetilstanden på enkelte av mannskapene

Syke besetningsmedlemmer fikk håndtere mat

Mangelfulle rutiner når det kom til spritvask av hender før ombordstigning

Et besetningsmedlem påstås å ha blitt sendt tilbake på jobb etter at helsepersonell hadde konstatert feber

Og etter at det ble kjent at to kolleger om bord hadde testet positivt:

Besetningsmedlemmer ble sendt i drosje til skipet etter at utbruddet var kjent

Fellesmøter for besetningen, uten ansiktsmasker

Under 36 timer senere ble det kjent at 36 ansatte hadde testet positivt. Mange av dem var på møtet

Mangelfulle smittevernrutiner, som fravær av bruk av håndsprit i situasjoner som krever dette

Varsleren fikk selv beskjed om at isolasjon ikke var nødvendig, selv om personen hadde vært i nærkontakt med en som hadde fått påvist smitte

Varsleren påstår å ha sett helsepersonell være i nærkontakt med passasjerer uten nødvendig beskyttelsesutstyr

Middager for de ansatte uten at avstands- og smittevernregler ble overholdt

Ansatte jobbet med mat uten at en negativ test var forelagt

Personer som var syke og isolert fikk ved tilfeller ikke servert verken frokost eller middag

– Vi tar alle slike henvendelser på alvor

Kommuneoverlegen i Tromsø Kathrine Kristoffersen mottok disse e-postene i starten av august.

Varsleren understreker overfor Tromsø kommune at det oppleves som en stor helserisiko å være overlatt til Hurtigrutens ledelse i denne situasjonen.

– Hvordan reagerte dere da dere mottok disse varslene?

– Vi tar alle slike henvendelser på alvor, sier Kristoffersen.

MOTTOK VARSLER: Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø, fikk e-poster om forholdene på båten. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

Tromsø kommune har svart begge besetningsmedlemmene med informasjon om situasjonen og den videre håndteringen.

Dagen etter det siste varselet tok kommunen og Universitetssykehuset Nord-Norge over det medisinske ansvaret for de ansatte på skipet. Det skjedde etter at leger fra kommunen og sykehuset hadde vært på befaring på skipet.

Venter på svar fra gransking og etterforskning

Rune Thomas Ege sier at det ikke er noen tvil om at det har skjedd flere feil i forbindelse med smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen».

– Nøyaktig hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og hvordan vi kan unngå at noe slik skjer igjen, håper vi at granskinger og etterforskningen vil komme til bunns i, sier Ege og legger til:

– Den aller viktigste jobben vår akkurat nå, er at gjester og ansatte skal være trygge og ha det bra.