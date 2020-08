Formålet med helsepersonelloven er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Kravet i forskrift om skipsmedisin er på samme måte som helsepersonelloven å ivareta helse og sikkerhet.

Helsepersonelloven § 2 regulerer lovens virkeområde:

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Kongen gir forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

I den utstrekning Kongen bestemmer i forskrift, gjelder loven for personer på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk, på installasjoner og fartøy i arbeid på norsk kontinentalsokkel og på norsk redningsansvarsområde.

Etter hp. § 74 om bruk av beskyttet tittel har bare den som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter § 53, rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.

Helsepersonelloven gjelder innenriksfart og på Svalbard, jf. helsepersonelloven § 2 og forskrift om helselovgivning for Svalbard § 4.

Dette betyr blant annet at Helsetilsynet fører tilsyn med legenes virksomhet både i innenriksfart og om skipet går til Svalbard. Videre gjelder § 74 om beskyttet tittel.

Dette taler etter direktoratets syn for at legen må ha norsk autorisasjon for skip i innenriksfart, og for skip som går til Svalbard. For helsepersonell på Hurtigruta legger direktoratet til grunn at det er norskeide skip.

Selv om helsepersonelloven ikke gjelder for utenriksfart, er vår vurdering at det har formodningen mot seg at kravet skal fortolkes ulikt for innenriks og utenriks fart, så lenge det er tale om norske skip. Vi legger følgelig til grunn at forskrifter som gjelder for norske skip og som bruker uttrykket lege, sikter til norskautoriserte leger.

For øvrig viser vi til at det er Sjøfartsdirektoratet som fører tilsyn med at kravet om lege om bord er overholdt, opplyser Helsedirektoratets til NRK.