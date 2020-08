Slik var samtalen mellom MS «Roald Amundsen» og AMK: «De vil gjerne ha pasienten før»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har fått innsyn i en skriftlig versjon av lydloggen da skipslegen på Hurtigrutens skip «Roald Amundsen» kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge torsdag 30. juli.

I lydloggen kommer det fram at skipslegen om bord vurderte pasientens tilstand til å være stabil.

Likevel kommer det frem at det ble vurdert å sende helikopter fra Banak i Finnmark, og fra Tromsø til Skjervøy i Nord-Troms for å plukke opp en syk person fra skipet for å spare tid. Til tross for at medisinsk forvakt ved sykehuset i første omgang mente pasienten måtte inn allerede torsdag kveld, ble helikopter aldri sendt.

UNN presiserer at medisinsk forvakt ba skipslege ta opp med AMK om pasienten skulle inn torsdag kveld. Vurderingene mellom skipslege og AMK, basert på tidsbruk og hastegrad, ble at pasienten skulle bringes til kai i Tromsø.

Skipet la til kai i Tromsø neste morgen, og pasienten, som sykehuset mistenkte var koronasmittet, ble da sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i en vanlig taxi.

I loggen spør AMK om om pasientene må hentes av amulanse. Skipslegen svarer at «Jeg tror vi tar en vanlig bil».

Senere på dagen ble det kjent at fire personer på «Roald Amundsen» var bekreftet smittet av korona. Siden har tallet økt til over 60.

NRK har vært i kontakt med skipslegen på Roald Amundsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Den 30. juli, klokken 21.23 om kvelden, én dag før koronautbruddet på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen», startet samtalen mellom skipslege og AMK i Tromsø slik.

Skipslege: Hei du, lege fra Hurtigruten Roald Amundsen.

AMK: Hallo

Skipslege: Hører du meg?

AMK: Ja, jeg hører deg godt.

Skipslege: Flott. Spørsmålet er: Vi har en pasient som skal inn til Tromsø. Vi har sagt at vi kan være i Tromsø mellom tre og fire. De vil gjerne ha pasienten før, men de har ikke helikopter som kan vinsje, og så tenkte jeg som så om det var mulig eventuelt vurdere Banak – kan de fly? Vi er litt nord for Fugløya.

AMK: Ja, jeg ser det

Skipslege: Hva sa du?

AMK: Ser dere på kartet. Dere er like nord for Fugløykalven der.

Skipslege: ja, nettopp. Hvor lenge vil ... Hvor lang tid vil Banak bruke på å fly hit slik at pasienten kan komme til dere?

AMK: ... Skal se, 50 minutter i ren flytid, pluss at de må taue ut helikopter

Skipslege: Hva sa du?

AMK: Om cirka en time og fem minutter.

Skipslege: En time og fem minutter så kan de være over oss. Akkurat. Ja, kanskje det er en god idé for da ...

AMK: Ja, hvis tilstanden på pasienten tilsier at (...) trenger helikopter.

Skipslege: Ja. Altså medisinsk forvakt hadde snakket seg imellom, og mente vi burde gå inn til Skjervøy, prøve å få det til. Det er jo langt det også. Sparer ingen tid. mens vi er i Tromsø tidligst, så er det mellom tre og fire. Pasienten er stabil, (...)

I samtale med sykehuset

I neste lydlogg som starter syv minutter senere, klokken 21.30, fortsetter samtalen blant annet slik.

AMK: Den legen du har snakket med på sykehuset, den medisineren.

Skipslege: Ja.

AMK: Hva sa de om hast? Hva fant dere ut var lurt der?

Skipslege: Hva sier du?

AMK: Hva fant dere ut i forhold til hvor mye det haster? Fant dere ut om ...

Skipslege: De ringte meg i sted for en knapp time siden, og mente at de burde fått inn pasienten nå. De foreslo for oss å gå til Skjervøy så kunne noen fly dit. Det sparer man ikke så mye tid på. Vi er ikke på Skjervøy før i to-tre tiden. Det blir en omvei å gå.