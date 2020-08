Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag møtte konsernsjefen pressen på kaia i Tromsø etter et besøk om bord på ekspedisjonsskipene «Roald Amundsen» og «Spitsbergen».

Det er mer enn en uke siden konsernsjefen sist sa ja til å fysisk møte pressen, etter seilasen som førte til et større smitteutbrudd.

– Det er en krevende situasjon, og det er viktig for meg å møte dem så ofte så mulig. Vi har gjort mange feil, og det er mange berørte. Til Tromsø har jeg lyst til å si unnskyld, sier Skjeldam.

Etter smitteutbruddet på «Roald Amundsen» lovet Skjeldam tidlig at Hurtigruten skulle være fullstendig transparente om hva og hvor det hadde sviktet.

Torsdag berømmer Skjeldam alle som har jobbet med saken, både med medisinsk hjelp og smittesporing.

Men når han får spørsmål om hva som har sviktet eller prosessen rundt, nekter han å svare. Etter tre minutter avbryter han intervjuet og går.

Skjeldam viser gjentatte ganger til den pågående etterforskningen. Han vil ikke svare på spørsmål om hva som sviktet ved smitteutbruddet på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen». Du trenger javascript for å se video. Skjeldam viser gjentatte ganger til den pågående etterforskningen. Han vil ikke svare på spørsmål om hva som sviktet ved smitteutbruddet på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen».

– Ber om forståelse

Onsdag 29. juli fikk Hurtigruten beskjed om at en passasjer som hadde vært om bord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» var smittet.

Først på fredagen startet selskapet å varsle passasjerer som hadde vært om bord på samme skip.

Over 60 personer om bord har blitt smittet av koronaviruset.

Reaksjonene på smitteutbruddet, og Hurtigrutens håndtering av det, har vært mange.

Daniel Skjeldam møtte pressen torsdag ettermiddag. Møte ble avholdt i et veikryss utenfor kaia i Breivika. Foto: Petter Strøm / NRK

Flere granskinger av utbruddet er igangsatt, blant annet av politiet. Hurtigruten satte også i gang med en intern gransking.

– Jeg forstår at det er mange spørsmål fra pressen og offentligheten, men jeg må be om forståelse for at det er en politietterforskning og gransking, sier Skjeldam torsdag.

Men det er også det eneste han sier når han får kritiske spørsmål.

Koronautbrudd på Hurtigruten Mer enn 60 personer som har vær tom bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19. Den første seilasen MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet har med seg 209 passasjerer på det ukelange cruiset til Svalbard. Foto: Hurtigruten

Tilbake i Tromsø MS «Roald Amundsen» returnerer fra Svalbard. Skipet setter kurs mot Svalbard nok en gang senere på dagen. Denne gangen er det 177 passasjerer om bord.

Første smittede En av passasjerene på den første seilasen får påvist koronaviruset. Vedkommende bor i Hadsel kommune i Nordland. Kommuneoverlegen tar kontakt med både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

Varsler ikke Hurtigruten varsler ikke passasjerene som var med på den første seilasen, eller dem som nå er om bord i skipet, om smitten de er blitt kjent med. Selskapet konkluderer med at den syke passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

– Ingen symptomer I ettertid forklarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken i Hurtigruten avgjørelsen om ikke å varsle slik: – Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

Smitten blir kjent MS «Roald Amundsen» legger nok en gang til kai i Tromsø. Nå er fire av de ansatte om bord i skipet blitt syke, to av dem er lagt i isolasjon, men ifølge Hurtigruten er det ingen av dem som har symptomer som tyder på at de er smittet av koronaviruset. De fire sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge ved ankomst Tromsø. Der får de bekreftet at de er smittet av covid-19. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Setter i gang tiltak Hurtigruten setter i gang testing av de 160 ansatte som har jobbet på de to seilasene. De sender også ut varsling til alle de 386 passasjerene på de to seilasene og starter å teste passasjerer. Men mange av passasjerene på den siste seilasen har allerede forlatt skipet. Noen har begynt på hjemreisen sin. Andre er i god gang med å utforske Tromsø. Foto: Linda Pedersen / NRK

Omfanget øker Prøvesvarene begynner å tikke inn. Lørdag 1. august har 33 av de ansatte på MS «Roald Amundsen» fått bekreftet koronasmitte. Tallet øker etter hvert til 36 ansatte. 33 av dem kommer fra Filippinene, et land som er merket rødt av Norske helsemyndigheter i forbindelse med pandemien.

– Kan jobbe i karantene Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam forklarer at de ansatte fra Filippinene ble testet før de kom til Norge. Men at de kan jobbe på båten selv om de er i karantene, ifølge internasjonale regler. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

69 kommuner varslet FHI begynner å få oversikt over passasjerene på de to seilasene MS «Roald Amundsen» hadde til Svalbard. 69 kommuner er varslet om at de kan ha innbyggere som er smittet av koronaviruset etter å ha vært på tur med Hurtigruten.

Flere syke passasjerer Svarene på prøvene begynner å bli klare. Antallet smittede passasjerer øker til fire i løpet av søndag 2. august. Dermed er det totalt 40 personer som har blitt smittet av covid-19 på de to seilasene til MS «Roald Amundsen».

Prøver å forklare Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.

Stopper alle ekspedisjonscruisene Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet med ekspedisjonsskip på grunn av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Dermed blir alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» (bildet) innstilt, både i og utenfor norsk farvann. Foto: NRK

Nytt smittetilfelle Tromsø kommune informerer om status for smitten. De har fått ett nytt positivt tilfelle. Dermed er totalt 41 personer smittet på MS «Roald Amundsen». Videre forteller kommunen at de begynner å få kontroll på de passasjerene som fortsatt oppholder seg i Tromsø.

E-poster blir offentlige Interne e-poster som NRK har fått innsyn i, viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post. Hurtigruten benekter at deres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med smittevernlegen i Hadsel. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/NRK/Montasje

Fylkeslegen og politiet skal granske Politiet forteller at de starter etterforskning av saken. De skal se om det er gjort brudd på smittevernloven i håndteringen av smitten. Også fylkeslegen i Troms og Finnmark skal granske måten Hurtigruten håndterte koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

Ikke syke likevel To av de ansatte på MS «Roald Amundsen» som først hadde fått et positivt svar på koronatestene sine har ved nærmere ettersyn vist seg å ikke være syke likevel.

Nytt tilfelle blant passasjerene Tromsø kommune bekrefter mandag kveld at enda en av passasjer fra MS «Roald Amundsen» har fått bekreftet koronasmitte. Dermed er det totale antallet 34 ansatte og seks passasjerer fra skipet.

Flere nye tilfeller Flere nye tilfeller av koronaviruset er bekreftet blant både besetning og passasjerene på «Roald Amundsen». Deriblant et ti år gammelt barn. Smittetallet er nå oppe i 44. 35 blant besetningen og ni passasjerer.

Tester folk på MS «Fridtjof Nansen» Fire av besetningen på et av Hurtigrutens andre ekspedisjonskip, MS «Fridtjof Nansen», er i isolasjon med forkjølelsesymptomer. Selskapet tester alle de 162 ansatte, og oppfordrer de 172 passasjerene til å teste seg. Skipet er på cruise langs Norskekysten og skal etter planen seile tilbake til Hamburg. Passasjerene oppfordres til å holde seg på lugarene sine. Foto: Photo Motion / Hurtigruten

MS «Spitsbergen» på vei til Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune forbereder seg på å ta imot ekspedisjonskipet MS «Spitsbergen». Det er 134 personer om bord, 70 personer i besetningen og 64 passasjerer. Skipet fikk ikke lov til å legge til kai i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø kommune sier at ingen får gå i land i byen før de har testet negativt på koronaviruset. Foto: NRK

Nytt tilfelle En mann i 70-årene fra Trøndelag får bekreftet koronaviruset. Mannen var passasjer på MS «Roald Amundsen». Senere på dagen kommer det oppdaterte tall smitten. Totalt er nå 37 ansatte og 16 passasjerer fra MS MS «Roald Amundsen» smittet.

Må testes på nytt Tromsø kommune og UNN beslutter å overta det medisinske ansvaret på MS «Roald Amundsen». En befaring på skipet, som ligger til kai i Tromsø, viser flere personer med symptomer på koronaviruset. Skipslegene blir fritatt fra ansvaret. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

Mulig smitte på nytt skip To passasjerer er fraktet i land fra MS «Midnatsol» med mistanke om koronasmitte. Skipet er en del av den tradisjonelle kystruta til Hurtigruten, ikke ekspedisjonsruta som de andre skipene er en del av. Foto: Vidar Knai / SCANPIX

Flere nye smittede Prøvene fra MS «Roald Amundsen» er klare. Det er bekreftet fire nye tilfeller blant besetningen. Dermed er 41 ansatte i rederiet nå smittet. Samtidig stiger antallet smittede passasjerer til 21.

Ingen smittede på de andre skipene Prøvene fra MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» bekrefter at ingen på de to ekspedisjonskipene er smittet av koronaviruset.

Tar over ansvaret Tromsø kommune tar over ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord på MS «Roald Amundsen». Legene på skipet mente de syke om bord ikke viste tegn på koronaviruset, men da pasientene kom på sykehus tok det bare to minutter før helsepersonell varslet kommunen om mulig smitte. Vis mer

Viser til etterforskningen

NRK har tidligere fortalt hvordan den norske skipslegen om bord har vært fratatt autorisasjonen. Den andre legen og de to filippinske sykepleierne hadde ikke norsk autorisasjon.

Konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, gikk også midlertidig ut av Hurtigruten Cruise sin ledelse etter utbruddet.

På direkte spørsmål rundt prosessen og kommunikasjonen internt i Hurtigruten eller med myndighetene, svarte konsernsjefen igjen at han ikke kan svare på detaljer.

– Det er igjen som jeg sa, en politietterforskning og en intern gransking. Vi kan ikke komme med disse svarene akkurat nå

– Jeg forstår godt at det er mange spørsmål rundt det, og at man ønsker svar, men det viktigste for meg i dag er å møte folk, sier Skjeldam før han avbryter intervjuet og forlater kaia i Tromsø torsdag.

Da har han til sammen brukt tre minutter av sin tid.