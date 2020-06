Elev ventet seks måneder på undervisning – nå har kommunen skjerpet seg

– Det ser ut som det går bedre nå, selv om det fortsatt er en del som må på plass før tilbudet i samisk er slik det bør være, sier medlem av sametingsrådet Silje Karine Muotka.

Før skolestart i fjor var tonen en ganske annen.

Da status for skoleåret 2018/19 skulle gjøres opp, slo sametingsråden knyttneven i bordet under møtet med Bodø kommune, fordi Kaija (14) ikke fikk samiskundervisning på et halvt år.

Kommunen fikk ikke tak i vikar som kunne undervise i lulesamisk.

– Øverst på agendaen

Leder av samfunnsutvalget i Bodø, Randolv Gryt (SV) håper det merkes at de har tatt tak i problemet med lærermangel.

PÅ RETT VEG: Leder av samfunnsutvalget i Bodø, Randolv Gryt (SV) har tro på at samiske elever i Bodø vil merke at samiskundervisningen blir stadig bedre. Foto: Trude Bakke / NRK

– Undervisningssjefen har hatt dette øverst på agendaen. Det har vært klart og tydelig at dette må løses, sier Gryt.

15 elever får undervisning i samisk på Grønnåsen skole i Bodø. I tillegg får fem elever fjernundervisning.

Fra høsten 2019 har skolen hatt en lulesamisk lærer som er ferdig med lærerutdanningen, og en som blir ferdig med utdannelsen denne våren.

– Vi opplever ikke noe misnøye med det som vi nå har gående. Vi tror vi har løst det på en god måte i år, sier Gryt.

Bodø kommune samarbeider også med Nord universitet (ekstern lenke) om utdanning av samisklærere.

I Riksrevisjonens rapport får myndighetene også klar beskjed om store mangler ved undervisningstilbudet i samisk. I likhet med Bodø sliter mange andre kommuner med å få nok kvalifiserte lærere i samisk.

– Håper det fortsetter slik

Kaijas mor Vivian Aira er nå forsiktig optimist.

IKKE MER TULL: Vivian Aira håper at samiskundervisningen fra nå av skal gå på skinner. Neste skoleår går datteren i tiende klasse og sønnen i syvende. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hun håper at datteren skal få fullføre grunnskolen med bedre forutsigbarhet og kontinuitet i faget samisk.

Det er snakk om språket som barna hennes har snakket fra de var små.

Et fag som er like viktig som norsk og matte.

Aira er derfor lettet over at opplæringen er blitt bedre.

– Lærer er til stede mesteparten av tiden. Det er bedre kvalitet og bedre oppfølging fra lærerne, sier hun.

I og med at datterens samisklærer er student, har det i perioder vært litt opphold i undervisningen, fordi det ikke finnes vikar.

– Alt i alt vil jeg likevel si at tilbudet er bedre, tross enkelte utfordringer. Måtte dette vare, sier Aira.

BYSAMER: Med få samiske arenaer i byen, er Vivian opptatt av å bruke det samiske språket så mye som mulig når hun er sammen med barna. Lulesamisk er et av verdens truede språk. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Viktig å få karakter

Datteren har et år igjen av grunnskolen. Aira er opptatt av at hun skal få like god dokumentasjon på sine kunnskaper i samisk som i alle andre fag.

– Et minus er fravær av karakter i samisk til jul, på tross av at jeg tok opp dette på foreldremøte, sier hun.

Etter at NRK kontakter kommunen om dette, bekrefter skoleledelsen at samtlige samiskelever på ungdomstrinnet får vurdering og karakter i faget til sommeren.

– Det er helt supert. Nå ønsker jeg at barna skal få fullføre grunnskolen uten mer tull med samisken, sier Aira.

– Forstår alvoret

I 2015 undertegnet Bodø kommune en samarbeidsavtale med Sametinget.

TETTERE OPPFØLGING: Bodø kommune og Sametinget skal arrangeres et administrativ møte mellom de årlige møtene med politikere. – Vi vil ha enda bedre oppfølging av avtalen, sier Silje Karine Muotka. Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Den skal blant annet sikre samiske barn undervisning i samisk.

Da opplæring i samisk stoppet opp i Bodø i fjor, var det nødvendig å reagere, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Nå er hun trygg på at kommunen forstår alvoret.

– Både kommunen og vi er klar over at situasjonen for det lulesamiske språket er alvorlig. Derfor må vi sammen sikre at barna får det tilbudet i samisk, som de etter loven har krav på, sier hun.